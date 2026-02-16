מרגל איראני נלכד ליד ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט

ישראלי בשם פארס אבו אלהיג׳א, תושב כאוכב נעצר בחשד שריגל עבור איראן ואסף מודיעין על אישיות ישראלית בכירה. אבו אלהיג׳א נעצר לפני שבועות אחדים בעודו מבצע משימת איסוף מודיעין.

במהלך חקירתו במשטרה ובשב"כ, התקבל מידע לפיו עמד בקשר עם גורם זר, ואף העריך כי מדובר בגורם מודיעין איראני, וכי קיבל כסף תמורת המשימות שמילא.

נעצר בזמן משימה: כתב אישום חמור נגד ישראלי שצילם סמוך לביתו של שר הביטחון לשעבר – בחשד שפעל עבור איראן

על פי הודעת שירות הביטחון הכללי, מדובר בפרשה נוספת במסגרת ניסיונות מתמשכים של גורמים הקשורים ל־איראן לגייס אזרחים ישראלים לצורכי ריגול.

הנאשם, פארס אבו אלהיג’א, תושב כאוכב, נעצר לפני שבועות אחדים בשעת ביצוע משימה, לאחר שעל פי החשד צילם אזורים הסמוכים לביתו של גלנט ופעל לפי הנחיות שקיבל מגורם זר. החקירה העלתה כי עמד בקשר מתמשך עם מפעיל שהציג עצמו בזהות בדויה, קיבל תשלומים תמורת משימות שביצע – והעריך בעצמו כי מדובר בגורם מודיעיני איראני.

על פי כתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה, אבו אלהיג’א:

קיים קשר רציף עם גורם זר באמצעות אפליקציות מוצפנות.

ביצע משימות איסוף מידע שונות, בהן צילום אתרים ומיקומים.

רכש והפעיל טלפונים ייעודיים לפי הוראות שקיבל.

קיבל תשלומים, בין היתר באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.

תיעד רחובות ומוקדים סמוכים לביתו של גלנט – יעד בעל רגישות ביטחונית גבוהה.

לפי גורמי הביטחון, הוא נעצר מיד לאחר אחת ממשימות האיסוף האחרונות, כאשר עלה חשד כי הפעילות חורגת בהרבה מ”סקרנות אזרחית” תמימה.

גורמים ביטחוניים מציינים כי צילומים תמימים לכאורה של סביבת מגורים עשויים לשמש בהמשך לבניית תמונת מודיעין רחבה יותר: תנועות, הרגלים, אבטחה, נגישות ונתיבי הגעה.

מגמה מתרחבת: איראן מגייסת אזרחים ישראלים

במערכת הביטחון מזהירים כבר חודשים ארוכים מפני תופעה מתרחבת: גורמים איראניים מנסים לאתר אזרחים ישראלים – לעיתים באמצעות רשתות חברתיות או פלטפורמות כלכליות – ולהציע להם תשלום עבור משימות שנראות בתחילה שוליות.

לפי שב”כ, השיטה חוזרת על עצמה:

יצירת קשר מקוון בזהות בדויה. הצעת משימות “בדיקה” פשוטות. תשלום מהיר לבניית אמון. הסלמה הדרגתית למשימות רגישות יותר.

במקרים רבים, כך לפי גורמי הביטחון, המגוייסים מבינים בשלב מסוים כי מדובר בגורם עוין – אך ממשיכים בשל התמריץ הכספי או תחושת מחויבות שנוצרה.

המשמעות הביטחונית

הפרשה אינה אירוע בודד. היא מצטרפת לשורת ניסיונות סיכול בשנה האחרונה, המעידים על מאמץ שיטתי של איראן לחדור לעומק הזירה האזרחית בישראל – לאו דווקא באמצעות סוכנים קלאסיים, אלא דרך אזרחים מן השורה.

הסיכון אינו רק במידע שנאסף בפועל, אלא ביכולת לבחון את גבולות החדירה: מי מוכן לשתף פעולה, באילו סכומים, ובאיזו רמת מודעות.

אבו אלהיג’א עומד בפני הליך פלילי חמור. אם יורשע בעבירות של מגע עם סוכן חוץ ועבירות ביטחון נוספות – הוא צפוי לעונשי מאסר כבדים.

במערכת הביטחון מדגישים כי ימשיכו לפעול באופן אקטיבי נגד כל ניסיון גיוס דומה, ומזהירים את הציבור מפני פניות חשודות – במיוחד כאלה הכוללות הצעות תשלום עבור “משימות קטנות”.

המסר ברור: גם צילום רחוב עלול להיות חלק ממערכה מודיעינית רחבה.

