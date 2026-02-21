זלנסקי מכה ברוסיה בנקודות אסטרטגיות חדשות והלקח הישראלי המתבקש

המלחמה באוקראינה נמשכת ולמעט דיבורי סרק היא רחוקה מסיום בעיקר כי לזלנסקי ולפוטין אינטרס סמוי משותף: הישרדות פוליטית אישית העלולה להתרסק אם המלחמה תסתיים. התוצאה היא הסלמה איטית וכואבת לשני הצדדים אלא שכרגיל מימים ימימה – מנהיגים פוליטיים מקריבים ללא היסוס את הבנים של זולתם בעיקר של בני עמם ללא היסוס או עקיפות מצפון על מזבח אינטרס אישי צר הרחוק מאוד מהאינטרס הלאומי. זה מאפיין לא רק את שליטי רוסיה ואוקראינה המתעקשים לא לסיים מלחמות ולשוב לרגיעה אמיתית.

אוקראינה מכה בעומק רוסיה: מפעלי טילים נפגעו, מוסקבה מגיבה בהפצצות כבדות – והמלחמה נכנסת לשלב מסוכן יותר

אוקראינה הרחיבה בימים האחרונים את טווח המערכה ופגעה בעומק השטח הרוסי במתקנים תעשייתיים הקשורים לייצור טילים, במהלך שמסמן שינוי טקטי משמעותי ומעביר את הלחימה לשלב חדש. התקיפות בוצעו מאות קילומטרים מהחזית המזרחית והופנו, לפי דיווחים משני הצדדים, נגד תשתיות צבאיות רגישות ובהן מפעלי ייצור הקשורים לטילי “איסקאנדר” – אחד מכלי הנשק המרכזיים שבהם משתמשת מוסקבה נגד יעדים אוקראיניים.

לפי מקורות רוסים רשמיים, נגרם נזק למבנים תעשייתיים, דווח על פצועים מקומיים והוטלו מגבלות זמניות על פעילות שדות תעופה באזור שנפגע. באוקראינה לא פירטו רשמית את מלוא היקף הפעולה אך גורמים ביטחוניים בקייב רמזו כי מדובר בחלק ממדיניות מכוונת של “פגיעה ביכולות התקיפה ארוכות הטווח של רוסיה”.

שינוי במשוואה המבצעית

עד כה התמקדה אוקראינה בעיקר בהדיפת כוחות רוסים בשטחיה ובפגיעות נקודתיות סמוך לגבול. כעת, עם העברת המערכה לעומק רוסיה, נוצרות שלוש השלכות מרכזיות:

רוסיה תיאלץ לפרוס מערכי הגנה נוספים סביב תעשיות צבאיות פנימיות, מה שיפחית זמינות אמצעים לחזית. הרתעה הדדית משתנה – מוסקבה מבינה שהעורף שלה כבר אינו חסין. נאט״ו והמערב נדרשים להיערך לאפשרות של הסלמה רחבה יותר אם רוסיה תבחר להגיב בעוצמה מוגברת.

תגובת רוסיה: הפצצות כבדות והחרפת הלחץ על ערים

בתגובה, רוסיה הגבירה בימים האחרונים את ההפצצות בדרום ובמזרח אוקראינה, כולל שימוש מוגבר בארטילריה כבדה, טילים וכטב״מים מתאבדים. לפי נתוני רשויות מקומיות באוקראינה, נגרם נזק לתשתיות חשמל, מתקני מים ומרכזי תחבורה. מספר נפגעים אזרחיים דווח בערים שונות, והמאמצים לשקם תשתיות נפגעות נמשכים תחת אש.

גורמי סיוע בינלאומיים מציינים כי העלייה בעוצמת ההפצצות מחריפה את המשבר ההומניטרי. מיליוני אזרחים נעקרו מבתיהם מאז תחילת המלחמה, והלחימה הנוכחית מעכבת חזרה לשגרה באזורים ששוחררו בעבר.

אירופה מתלבטת – והסיוע אינו מובן מאליו

במקביל להתפתחויות הצבאיות, מתנהלת באיחוד האירופי מחלוקת סביב המשך חבילת הסיוע הכלכלי הגדולה לאוקראינה. התנגדות מצד מדינות מסוימות מאיימת לעכב העברת עשרות מיליארדי יורו שנועדו לייצוב הכלכלה האוקראינית ולמימון המשך המאמץ המלחמתי.

עיכוב כזה עלול להשפיע על יכולת אוקראינה להמשיך בקצב לחימה גבוה, בעיקר בכל הנוגע לאספקת תחמושת, מערכות הגנה אווירית ותחזוקת תשתיות קריטיות.

דיפלומטיה בצל האש

ניסיונות תיווך נמשכים בערוצים שונים, כולל שיחות עקיפות בין נציגים אמריקאים, רוסים ואוקראינים. עם זאת, בשטח לא ניכרת האטה בקצב הלחימה. כל צד מבקש להגיע לעמדת מיקוח טובה יותר לפני כל דיון רציני בהפסקת אש.

השאלה המרכזית כעת איננה אם הלחימה תימשך – אלא באיזו עוצמה. התקיפות בעומק רוסיה מעידות כי קייב אינה מסתפקת עוד בהגנה פסיבית. מוסקבה מצידה מאותתת כי תגובה תגיע – ושתהיה כואבת.

תמונת מצב

• הלחימה במזרח ובדרום נמשכת בעוצמה גבוהה

• תקיפות עומק אוקראיניות פוגעות בתשתיות צבאיות רוסיות

• רוסיה מגיבה בהפצצות כבדות על תשתיות אזרחיות

• הסיוע האירופי אינו מובטח לחלוטין

• הערוץ הדיפלומטי פעיל – אך רחוק מפריצת דרך

המלחמה באוקראינה נכנסת לשלב שבו קווי החזית אינם רק גיאוגרפיים אלא גם תעשייתיים, כלכליים ותודעתיים. ככל שהעומק הרוסי הופך לזירה מבצעית – כך עולה הסיכון להסלמה רחבה יותר שתערב שחקנים נוספים.

