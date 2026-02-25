איראן טוענת: משמרות המהפכה סיכלו ברגע האחרון ניסיון להפיל את המשטר

טהרן טוענת: סוכל מבצע מורכב של האופוזיציה האיראנית בסיוע מודיעין זר להפיל את המשטר. התוכנית עמדה לצאת אל הפועל בימים אלה ואולם היא נחשפה מבעוד מועד כנראה בשל כשל בתקשורת שעליו עלו מבעוד מועד מומחי האזנה, סייבר ויירוט שעימם מקיימת טהרן ברית ביטחונית בשנים האחרונות.

על פי דיווח בעיתון הלבנוני אל-אכבאר, מקורות המוגדרים כ” יודעי דבר” מסרו כי מנגנון המודיעין של משמרות המהפכה האסלאמיים (IRGC) סיכל בימים האחרונים פעולה “מהמסוכנות והמורכבות ביותר” שתוכננה לכאורה בידי ארגון האופוזיציה האיראני המוג’אהדין העממי של איראן (PMOI/MEK), ובסיוע ישיר של גופי מודיעין זרים. ההערכה היא שמדליפי מהידיעה הם אנשי חיזבאללה המצויין בקשר ישיר ורציף עם המשטר בבירה האיראנית.

לפי הדיווח – שלא לווה בפרטים מבצעיים או ראיות פומביות – מדובר היה במבצע רב־שלבי שנועד “לפגוע ביציבות הפנימית של הרפובליקה האסלאמית”. מקורות איראניים טענו כי הרשת שנחשפה פעלה במספר ערים במקביל וכי חלק מהמעורבים נעצרו.

חשוב להדגיש: נכון לעכשיו אין אישור בלתי תלוי לטענות, ולא פורסמו שמות, מועדים או תיעוד רשמי של המבצע שסוכל.

מי הם השחקנים?

משמרות המהפכה (IRGC)

גוף צבאי־מודיעיני רב־עוצמה באיראן, הפועל לצד הצבא הסדיר אך נהנה ממעמד עצמאי ומעורבות עמוקה בכלכלה, בפוליטיקה ובמבצעים מחוץ לגבולות המדינה. מנגנון המודיעין של הארגון נחשב לאחד מכלי הדיכוי המרכזיים של המשטר כלפי אופוזיציה פנימית.

המוג’אהדין העממי (MEK)

ארגון אופוזיציה איראני שפועל מזה עשורים נגד המשטר בטהרן. בעבר היה מעורב במאבק מזוין ואף הוגדר בארה”ב ובמדינות נוספות כארגון טרור – סטטוס שבוטל בהמשך. כיום פועל בעיקר מחוץ לאיראן ומקיים כנסים ותעמולה פוליטית נגד המשטר.

טהרן רואה בארגון אויב אסטרטגי ומאשימה אותו תדיר בשיתוף פעולה עם מדינות מערביות ועם גורמים אזוריים עוינים.

מה עומד מאחורי הדיווח?

העיתון אל-אכבאר מזוהה לרוב עם קו פרו־איראני, ולכן הדיווח מתיישב עם הנרטיב הרשמי של טהרן:

המשטר מציג עצמו כמי שנמצא תחת מתקפה מתמדת מצד אופוזיציה “ממומנת ומונחית מבחוץ”.

בהקשר הנוכחי, ישנן כמה אפשרויות:

מסר פנימי מרתיע – הצגת הצלחה מודיעינית לחיזוק תדמית השליטה והרתעת מתנגדים. הכשרת קרקע למעצרים רחבים – לעיתים דיווחים כאלה מקדימים גל חקירות ומעצרים. איתות חיצוני – האשמת “מודיעין זר” עשויה לשמש ככלי לחץ דיפלומטי.

הרקע האזורי והעולמי

איראן נמצאת בתקופה רגישה:

מתיחות מתמשכת עם המערב.

עימותים עקיפים בזירות אזוריות.

לחץ כלכלי פנימי.

פעילות אופוזיציונית גוברת ברשתות ובקרב גולים.

בתוך הקשר זה, כל טענה על סיכול “מבצע מורכב” מקבלת משמעות פוליטית רחבה יותר מהאירוע עצמו.

שאלות שנותרו פתוחות

מה הייתה מטרת המבצע הנטען? פיגוע? חבלה? תעמולה?

מי הם “גופי המודיעין הזרים” שעל פי הדיווח סייעו?

האם יוצגו ראיות פומביות או כתבי אישום רשמיים?

עד כה – אין פרטים.

המבט הכוללני

בין אם מדובר באיום ממשי שסוכל ובין אם במהלך תודעתי, ברור שהמאבק בין טהרן לבין ארגוני האופוזיציה לא שכך.

העימות מתנהל בזירות צבאיות, מודיעיניות ותודעתיות – ולעיתים גם בכותרות עיתונים.

במערכת האיראנית יודעים:

הסכנה הגדולה ביותר אינה בהכרח פיגוע נקודתי – אלא שחיקה מתמשכת באמון הציבור.

ואם אכן סוכל מבצע משמעותי – ייתכן שפרטיו ייחשפו בקרוב.

ואם לא – עצם ההכרזה כבר שירתה מטרה.

