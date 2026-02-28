 דילוג לתוכן
שבת, 28 בפברואר 2026
הופצצו עמדות שיגור של חיזבאללה בלבנון

מערכת "עניין מרכזי" 28 בפברואר 2026

דובר צה"ל:

*צה"ל תקף עמדות שיגור ופירים תת-קרקעיים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון*

צה"ל תקף בדבת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.

במסגרת התקיפות, צה"ל תקף עמדות שיגור ופירים תת-קרקעיים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

בתקופה האחרונה, ארגון הטרור חיזבאללה פועל בתשתיות אלו במטרה לשקם את הארגון. פעילות זו מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל.

צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה להתעצם ולהתחמש מחדש וימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל.

