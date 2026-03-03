 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שלישי, 3 במרץ 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

הושמדו כ-300 נשגרי טילים ברחבי איראן

Screenshot_20260303_220236_Chrome
רמי יצהר 3 במרץ 2026

צה״ל חושף: חיל האוויר תקף עשרות אתרי שיגור והוציא מכלל שימוש כ-300 משגרי טילים. מתחילת המערכה חיל האוויר הטיל 4,000 חימושים ברחבי איראן.

מאות מטוסי קרב וכלי טיס תוקפים ביממה האחרונה במקביל מאות מטרות בשטח איראן ולבנון.

כחלק מהמאמץ ההתקפי, חיל האוויר ממשיך כל העת בגלי תקיפה רציפים נגד מערכי הטילים הבליסטיים ומערכות ההגנה האיראניות של המשטר האיראני.

מתחילת מבצע ״שאגת הארי״ חיל האוויר הוציא מכלל שימוש כ-300 משגרי טילים. זוהי תוצאה של יותר מ-1,600 גיחות תקיפה ומאמץ צייד שיטתי מסביב לשעון של משגרים ומאגרי טילים על מנת לצמצם את הירי לעורף ישראל.

עניין מרכזי

מבזקחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה