הושמדו כ-300 נשגרי טילים ברחבי איראן

צה״ל חושף: חיל האוויר תקף עשרות אתרי שיגור והוציא מכלל שימוש כ-300 משגרי טילים. מתחילת המערכה חיל האוויר הטיל 4,000 חימושים ברחבי איראן.

מאות מטוסי קרב וכלי טיס תוקפים ביממה האחרונה במקביל מאות מטרות בשטח איראן ולבנון.

כחלק מהמאמץ ההתקפי, חיל האוויר ממשיך כל העת בגלי תקיפה רציפים נגד מערכי הטילים הבליסטיים ומערכות ההגנה האיראניות של המשטר האיראני.

מתחילת מבצע ״שאגת הארי״ חיל האוויר הוציא מכלל שימוש כ-300 משגרי טילים. זוהי תוצאה של יותר מ-1,600 גיחות תקיפה ומאמץ צייד שיטתי מסביב לשעון של משגרים ומאגרי טילים על מנת לצמצם את הירי לעורף ישראל.

