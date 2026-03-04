 דילוג לתוכן
יום רביעי, 4 במרץ 2026
המפקד האמריקני של המתקפה: האיראני שיגרו 500 טילים ו-2,000 כתב״מים מתחילת המלחמה

רמי יצהר 4 במרץ 2026

אדמירל בראד קופר מסכם את ארבעת הימים הראשונים לתקיפה באיראן ומייחס לצבאות ארה״ב וישראל הצלחת פנומינאליות.

קופר סיפק נתונים מעניינים המהווים  לראשונה תמונת מצב כוללת פחות או יותר בהיבט הצבאי:

יותר מ־50,000 חיילים משתתפים בלחימה, לצד כ־200 מטוסי קרב, שתי נושאות מטוסים ומפציצים אסטרטגיים.

הותקפו כ־2,000 מטרות ברחבי הזירה.

הושמדו 17 ספינות איראניות, כולל הצוללת הפעילה ביותר של טהרן. לדברי קופר, כעת אין נוכחות ימית איראנית פעילה במפרץ הערבי, במצרי הורמוז או במפרץ עומאן.

הכוחות פועלים לאיתור והשמדה של משגרי טילים בליסטיים ניידים שנותרו, במטרה למנוע פגיעה בארה״ב ובשותפותיה.

המשטר האיראני שיגר מעל 500 טילים בליסטיים ולמעלה מ־2,000 כטב״מים מאז תחילת העימות, אך לפי ההערכה האמריקאית – יכולותיו נשחקות בעוד שהעוצמה האמריקאית והישראלית מתגברת.

"אנחנו מקדימים את התוכניות שלנו", הדגיש קופר.

לדבריו, שני חילות האוויר החזקים בעולם – של ארה״ב ושל ישראל – שולטים במרחב האווירי וממשיכים לפעול להשגת היעדים שהוגדרו.

רמי יצהר
