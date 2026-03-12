נאום בכורה המיוחס למוג׳תבא חמינאי רווי איומים להסלמה ולהתמשכות המלחמה ללא גבולות: “הנקמה הגדולה עוד לפנינו”

שליטי איראן החדשים מאיימים בהחרפת המלחמה, בהרחבתה באופן קיצוני ובחורבן הכלכלה העולמית ביוזמתם כשהמסר החד משמעי שלהם ברור: נצית את מאגרי הנפט בכל מקום אפשרי באזור. אם אנחנו לא נמכור נפט נדאג שמחיר החבית יגיע ל-200 דולר לחבית. אין ספק שהשבועיים הראשונים של המלחמה לא רק שלא פתרו שום בעיה אלא להיפך – איראן מסרבת להיכנע, לנהל מו״מ או ללכת להפסקת אש. להיפך. המסר החד משמעי הופץ בנאום מוקרא מהדף בידי קריינית בטלוויזיה הממלכתית האיראנית תחת הסיסמא: “הנקמה הגדולה עוד לפנינו”.

הואיל והמנהיג העליון החדש של איראן, האייתוללה מוג׳תבא חמינאי, לא נראה ולא דיבר אישית אחרי שחוסלו אביו, בנו, אחותו ואשתו עם פתיחת המתקפה. גדולה לא ברור כלל אם זו באמת עמדתו או כפי שפרסמנו מהרגע הראשון מוג׳תבא הוא בעצם בובת קש והשליטים האמיתיים הם קציני משמרות המהפיכה ואלה לא יסכימו לשום משא ומתן ומטרתם היחידה היא מוות לאמריקה. לשטן הקטן ישראל, למדינות ערב הסוניות הסמוכות אליו וליצירת תוהו ובוהו כלכלי מדיני ובין גושי. לא קשה לנחש מה היה קורה לעולם היום אילו לאיראן היה נשק גרעיני זמין.

הנאום, שנמסר בזמן שהמלחמה עם ארצות הברית וישראל מתרחבת ברחבי המזרח התיכון, כלל שורה של מסרים חריפים, איום מפורש בהמשך התקיפות והבטחה לנקמה רחבה בהרבה.

המסר המרכזי בנאום היה ברור:

איראן אינה מתכוונת לעצור.

ציטוטים מרכזיים מן הנאום

במסר ששודר בטלוויזיה האיראנית נאמר בין היתר:

“נמשיך לתקוף ככל שנידרש.”

“השגנו עד כה נקמה חלקית בלבד.”

“הנקמה הגדולה עוד לפנינו.”

בהמשך המסר הוסיף המנהיג החדש:

“דם האיראנים שנשפך לא יישאר ללא תגובה.”

“כל בסיס אמריקני באזור יהיה יעד לגיטימי.”

“המאבק יימשך עד שהאויב יבין כי המחיר כבד מדי.”

חלק אחר בנאום הופנה ישירות למדינות המפרץ:

“מי שמארח בסיסים אמריקניים – הופך את אדמתו למטרה.”

איום אסטרטגי: מיצרי הורמוז

אחד החלקים הדרמטיים ביותר בנאום היה האיום להשתמש בנתיב האנרגיה החשוב בעולם ככלי לחץ.

חמינאי כתב אם אכן הוא כתב את הדברים, כי איראן עשויה לסגור את מיצרי הורמוז – נתיב שדרכו עוברת חלק גדול מאספקת הנפט העולמית.

המסר הזה מכוון לא רק נגד ארה״ב אלא נגד העולם כולו, משום שסגירת המיצר עלולה:

לשתק חלק גדול משוק הנפט העולמי

להעלות את מחירי האנרגיה באופן דרמטי

לגרום למשבר כלכלי בינלאומי

כבר עתה מחירי הנפט עברו את רף 100 הדולר לחבית בעקבות המלחמה.

נאום של נקמה אישית

נאום הבכורה של מוג׳תבא היה גם נאום נקמה אישי.

אביו, המנהיג העליון הקודם עלי חמינאי, נהרג בתקיפה אמריקנית-ישראלית בראשית המלחמה.

במסר נאמר:

“הדם של השהידים – ובראשם אבי – מחייב אותנו להמשיך.”

בהמשך הודה חמינאי החדש לבעלות הברית האזוריות של איראן:

חיזבאללה

מיליציות שיעיות בעיראק

החות׳ים בתימן

והדגיש כי “חזית ההתנגדות תפעל יחד עד לניצחון.”

נאום שלא נאמר – אלא הוקרא

אחד הפרטים המוזרים סביב הנאום הוא העובדה שהוא לא נאמר ישירות על ידי חמינאי.

הטלוויזיה הממלכתית הקריאה את המסר במקום להציג את המנהיג עצמו.

הסיבה הרשמית לא נמסרה, אך לפי מקורות שונים:

חמינאי נפצע בתקיפה שבה נהרג אביו

הוא מאושפז תחת אבטחה כבדה

יש שמועות כי הוא במצב רפואי קשה

המשטר האיראני מכחיש חלק מהדיווחים אך גם אינו מציג אותו בפומבי.

המשמעות הפוליטית: איראן בוחרת קו קיצוני

הנאום משקף החלטה אסטרטגית של ההנהגה בטהרן:

לא פשרה – אלא הסלמה.

אנליסטים במזרח התיכון מעריכים כי מינויו של מוג׳תבא חמינאי מסמן השתלטות מלאה של המחנה הקיצוני והמשמרות המהפכה על המדינה.

לדבריהם, המשטר מבקש להעביר מסר כפול:

לציבור האיראני – המאבק נמשך לאויבים – לא תהיה כניעה

המסר לעולם

נאום הבכורה של חמינאי אינו רק הצהרה אידיאולוגית.

זהו איתות אסטרטגי:

התקיפות יימשכו

בסיסים אמריקניים יותקפו

מדינות המפרץ אינן מחוץ למלחמה

שוק האנרגיה העולמי עלול להפוך לזירת לחץ

במילים אחרות:

המלחמה נכנסת לשלב ארוך ומסוכן יותר.

