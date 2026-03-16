יום שני, 16 במרץ 2026
חיזבאללה גורם נזקי עתק לישראל בעקבות השבתת אסדות הגז הישראליות

דוד עשת 16 במרץ 2026

אין דרך פשוטה לומר זאת אבל זו האמת: חיזבאללה מצליח לגרום לישראל נזקי עתק וכל הרהב הישראלי על הצלחות כאלה ואחרות אינן מחפות על המציאות הארורה: אסדות הגז של ישראל – לווייתן וכריש – מושבתות כבר יותר משבועיים בשל ההצטרפות של חיזבאללה למלחמה.

הנזק המיידי למשק עומד על 300 מיליון לשבוע כשבמקביל נפגעה גם האספקה למצרים ולירדן.

בשל ההשבתה הוחזר השימוש במשק הישראלי בפחם ובסולר המזהמים הגורמים לנזקים באירועים לכל אזרח.

המצב הזה בהחלט מסוכן מאוד לישראל שכן משקיעי האנרגיה יחששו מאוד מעתה שישראל היא שוק מסוכן העלול להתהפך ללא התרעה מוקדמת.

וכל זה קורה במקביל לעובדה שחיזבאללה מצליח להוציא שחזורים ללא הפסקה לשטח ישראל. ככה זה כשממשלת הימין הקיצוני מצליחה לדרדר את ישראל בדרך לאבדון.

