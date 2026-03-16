מאחורי הקלעים: הפיאסקו בהתהוות שרוקח טראמפ לאמריקה ובעקיפין לישראל

משמרות המהפיכה, שמינו מנהיג עליון בובה לאחר חיסול אביו, שלחו הערב את שר החוץ האיראני להעניק סטירה מצלצלת לדונלד טראמפ, לבנימין נתניהו ולכל שליטי מדינות המפרץ.

הוא לא פסח גם על ארדואן על האירופים, ועל כל איילי ההון המבועתים מהנתיב האסוני שאליו מובילה המלחמה הזו המצטיירת ככל שעוברים הימים כטעות האסטרטגית הכי גסה בקריירה של השליט מהבית הלבן.

השר האיראני שמדבר אנגלית לא רעה ומכיר היטב היטב אישית את אנשיו הבכירים של טראמפ, שחרר הודעה מתגרה ופוגענית נגד השליט האמריקני:

״אנחנו מסרבים לנהל מו״מ עם אמריקה. אנחנו חזקים מספיק ולא רואים סיבה לדבר עם האמריקאים, נמשיך במלחמתנו נגד אויבינו לפרק זמן בלתי מוגבל״. ההודעה הזו מגיעה אחרי שטראמפ אמר שוב ושוב שהאיראנים מתחננים למו״מ אבל הוא יחליט מתי זה יקרה ״לפי הרגשה אישית שלו״.

איראן אומרת היום בקול ברור: אנחנו ממשיכים בכל הכוח ועוד לא הראינו לעולם את מלוא יכולותינו הצבאיות. מאחורי הקלעים והרחק מאולפני הטלוויזיה החקרניים, השחצנות הקולנית של משמרות המהפיכה מתקבלת בחרדה גדולה בעולם כולו כשבשטח מוכיחים האיראנים יכולת הישרדות יוצאת דופן ומהלכים התקפיים מרשימים ביותר, המהווים לא רק איום ישיר על הסדר הכלכלי העולמי אלא גם על הביטחון הלאומי של 14 מדינות לפחות.

בישראל מורגש הדבר היטב וכך בכל מדינות האזור. טורקיה שלחה היום סיוע צבאי לקטאר אבל היא עצמה מתמודדת עם איומים רציניים מצד פרוקסי של טהרן. במוסקווה, בביג׳ינג ובצפון קוריאה מלקקים את האצבעות בהנאה גלויה כאומרים לטראמפ – אתה לא הבנת עם מי יש לך עסק. אתה וההוא מקיסריה ששולט בך.

מי שחשב שמלחמת איראן השניה תהיה טיול קליל של חיסולים והטלת פצצות ללא תגובה, שגה קשות בניתוח המציאות.

בישראל לא מעז איש לומר את דעתו האמיתית לנתניהו וככה זה נראה. ישראל משקרת את עצמה ומתנהלת בהכחשה טוטאלית של המציאות. כולם רצים לממ״ד ומתבשמים שם מהודעות של דוברים צבאיים מדושני עונג על הצלחות זערוריות שאין להן שום אחיזה בתמונת המצב הכללית. ישראל נקלעה להכחשה חמורה של מציאות ההולכת ומחמירה כשחומר הבעירה היחיד לאגו הישראלי הוא המלל האגרסיבי התורן של שר האיומים שדאגתו הגדולה היא להפוך ליורש של דורש החנינות הסדרתי.

באמריקה דאג סגן הנשיא וואנס להסביר לעולם שהזהיר את הנשיא וכמוהו רבים מראשי הצבא אבל העולם מתנהל היום לפי קפריזות של אדם אחד. למרבה האסון יש רק אדם אחד המסוגל לתמרן את טראמפ והשפיע עליו לעשות את כל השגיאות האפשריות – כולן אגב כבר עכשיו על חשבונה של מדינת ישראל.

המסקנה הלא סימפטית היא שחייבים לעצור את הטירוף הזה לפני שזה יהיה מאוחר מדי.

מאזן הביניים הצבאי: הנזקים הגדולים, החיסולים השמדת מפקדות וציוד צבאי לא קירבו את איראן לכניעה. להיפך.

450 קילו של אורניום המועשר ל'90 אחוזים עדיין מוסתר ומפוזר בג'ריקנים קטנים ברחבי איראן ואין לאיש סיכוי להגיע אליהם ללא הסכם מסודר. האורניום הזה יכול להפוך בתוך זמן קצר לפצצה. ואז?

מאזור הביניים הכלכלי:

איראן היא היום המדינה היחידה במפרץ המוכרת נפט ובמחירים חסרי תקדים כשכל בני בריתו של טראמפ במפרץ חולים, מוכים ומשותקים. מעברי הורמוז סגורים ומסוגרים והקשקושים של דונאלד מביאים לתוצאה הפוכה ללהג שלו.

חמור אפילו יותר: בגלל המתקפה והמהלך האיראני שגרם למשבר אנרגיה ואיום ממשי להמשך קיומו של הסדר העולמי נאלץ טראמפ לבטל את הסנקציות על רוסיה והיא חזרה למכור נפט וגז במחירים הכי גבוהים אי פעם.

בהיבט הפוליטי: טראמפ בדיחה באמריקה והרפובליקנים בפאינקה. כמעט 90 אחוזים מהאמריקאים נגד המבצע הזה בכללו ומי שיכול מתנער מהנשיא. אפילו סגנו.

היחידים שמתהדרים בנוצות שווא הם החסידים השוטים השועטים למקלטים ומאמינים שכרגיל ביבי איכשהו יסדר את העניינים. נחכה ונראה.

ומשפט לסיום:

ברור לנו לחלוטין איך אתה מרגיש עכשיו למקרא הכתבה. אבל לכעוס עלינו זה קל מדי. הדבר היחיד שאתה יכול לעשות למען עצמך ולמען משפחתך ואהוביך היא לחשוב. לקרוא שוב, הפעם בסבלנות – להעמיק קצת ולחשוב. אחרי הכל אנחנו עם חכם שעושה טעויות אבל גם יודע לתקן אותן.

בהצלחה לכולנו!