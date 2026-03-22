הרוג מירי שגוי של צה״ל שפגע בקיבוץ משגב עם

טעות טראגית של כוח צה״ל בשיגור רקטות לכיוון לבנון גרם למותו של פושקו, חבר קיבוץ משגב עם. ההרוג היה דובר הקיבוץ ואדם שהרבה להופיע בתקשורת.

הירי הקטלני פגע במכוניות שנעו סמוך לגבול הצפוני. טיל נ״ט או פצצת מרגמה פגעה ישירות במכונית ואדם אחד נהרג במקוםִ האישה שהיתה לצידו ניצלהִ

ככל הידוע עתה האירוע החל סמוך לשעה 8:00 בבוקר בירי טילי נ"ט ופצצות מרגמה וכמה כלי רכב נפגעוִ. באחת המכוניות שנפגעו נלכד אדם, וכוחות כיבוי וחילוץ שהוזעקו למקום חילצו אותו ללא רוח חיים. נבדק חשד לירי גם לעבר מספר בתים בקיבוץ.

בגבול הצפון המצב קשה עד חמור בשל היעדר היכולת הישראלית למנוע צבאית את הירי הרצוף, הצפוף והמתמיד לכל ישובי אצבע הגלילִ. התופעה החמורה נמשכת מאז הצטרף חיזבאללה ללחימה נגד ישראל. צהל מגיב אמנם בהפצצות ברחבי לבנון אך בפועל אין בכך כדי להפסיק את הירי או לצמצמוִ. בשל כך, רבבות ישראלים מוצאים עצמם צמודים לחדרי הביטחון שכן התראות כמעט בלתי אפשריותִ.

צילום – כבאות והצלה צפוןִ

