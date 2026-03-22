 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שני, 23 במרץ 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

הרוג מירי שגוי של צה״ל שפגע בקיבוץ משגב עם

Screenshot
Screenshot
רמי יצהר 22 במרץ 2026

טעות טראגית של כוח צה״ל בשיגור רקטות לכיוון לבנון גרם למותו של פושקו, חבר קיבוץ משגב עם. ההרוג היה דובר הקיבוץ ואדם שהרבה להופיע בתקשורת.

הירי הקטלני פגע במכוניות שנעו סמוך לגבול הצפוני. טיל נ״ט או פצצת מרגמה פגעה ישירות במכונית ואדם אחד נהרג במקוםִ האישה שהיתה לצידו ניצלהִ

ככל הידוע עתה האירוע החל סמוך לשעה 8:00 בבוקר בירי טילי נ"ט ופצצות מרגמה וכמה כלי רכב נפגעוִ. באחת המכוניות שנפגעו נלכד אדם, וכוחות כיבוי וחילוץ שהוזעקו למקום חילצו אותו ללא רוח חיים. נבדק חשד לירי גם לעבר מספר בתים בקיבוץ.

בגבול הצפון המצב קשה עד חמור בשל היעדר היכולת הישראלית למנוע צבאית את הירי הרצוף, הצפוף והמתמיד לכל ישובי אצבע הגלילִ. התופעה החמורה נמשכת מאז הצטרף חיזבאללה ללחימה נגד ישראל. צהל מגיב אמנם בהפצצות ברחבי לבנון אך בפועל אין בכך כדי להפסיק את הירי או לצמצמוִ. בשל כך, רבבות ישראלים מוצאים עצמם צמודים לחדרי הביטחון שכן התראות כמעט בלתי אפשריותִ.

צילום – כבאות והצלה צפוןִ

״עניין מרכזי״

מבזקחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה