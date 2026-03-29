יום ראשון, 29 במרץ 2026
הופצצו מפקדות זמניות ואתרי ייצור אמצעי לחימה בגל תקיפות נוסף בטהרן

מערכת "עניין מרכזי" 29 במרץ 2026

חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים אתמול גל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בלב טהרן.

במסגרת התקיפות צה"ל העמיק את הפגיעה בתשתיות ייצור אמצעי לחימה של המשטר, ותקף עשרות אתרי אחסון וייצור אמצעי לחימה.

צה"ל זיהה במהלך הימים האחרונים שמשטר הטרור האיראני החל למקם את מפקדותיו בקרונות ניידים, זאת לאחר שרוב מפקדותיהם הותקפו על ידי צה"ל בחודש האחרון כחלק ממבצע 'שאגת הארי'. במסגרת גל התקיפות, צה"ל השמיד מספר מפקדות זמניות ובהן מפקדים שפעלו בתוך המפקדות.

בנוסף, הותקפו אתרי ייצור ואחסון טילים בליסטיים, מערכות הגנה אוויריות ועמדות תצפית של משטר הטרור האיראני.

התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו.

