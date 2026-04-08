אופטימיות זהירה בעולם: ארה״ב ואיראן בוחנות הצעה פקיסטנית להפסקת אש מיידית

האולטימטום מתקרב לסיומו – ובשעות האחרונות מתרחש מאחורי הקלעים מהלך שעשוי לשנות את כל התמונה: ארצות הברית ואיראן מאותתות כי הן בוחנות בחיוב את ההצעה הפקיסטנית, ניסיון אחרון לבלום את ההידרדרות למלחמה כוללת.

לפי מקורות בינלאומיים, טהרן עצמה מעבירה מסרים כי היא שוקלת מתווה דיפלומטי שיאפשר “חלון זמן” נוסף לשיחות – גם אם במקביל היא דוחה רשמית הפסקת אש וממשיכה להציב תנאים נוקשים להסדר כולל .

במקביל, וושינגטון מנהלת מגעים אינטנסיביים, כאשר גם בבית הלבן מודים כי מתקיימים “מגעים חמים” וכי ההצעה הפקיסטנית נמצאת על השולחן ברגעים קריטיים .

המתווה שמונח כעת – המכונה במסדרונות הדיפלומטיים “הסכם איסלמבאד” – כולל ניסיון להפוגה זמנית שתאפשר פתיחת מו״מ רחב יותר, כולל סוגיית מיצרי הורמוז, הסנקציות והמערכה האזורית כולה .

אבל האופטימיות – זהירה מאוד. הפערים בין הצדדים עדיין עמוקים, והאמון כמעט אפסי.

ובזמן שהמעצמות מהססות – ישראל נערכה כבר לשלב הבא.

בירושלים נמנעו מכל תגובה פומבית למהלך הדיפלומטי, אך המסר שעובר לציבור ולמערכת הביטחון חד וברור: ייתכן דווקא גידול בירי מצפון, בעיקר מלבנון, עם פקיעת האולטימטום.

החשש המרכזי – שחיזבאללה ינצל את חלון אי-הוודאות כדי להפעיל לחץ צבאי, לייצר הישג תודעתי ולהשפיע על תנאי המו״מ.

המשמעות: גם אם וושינגטון וטהרן יבלמו ברגע האחרון – הזירה הלבנונית עלולה להתלקח דווקא עכשיו.

כך נוצרת מציאות כפולה ומסוכנת:

מצד אחד – דיפלומטיה על סף פריצת דרך.

מצד שני – אצבעות על ההדק, כוחות בכוננות, והבנה שכל טעות אחת… תדליק את האזור כולו.

הלילה הזה, יותר מכל לילה אחר מאז תחילת המשבר, הוא מבחן אמיתי:

האם מדובר בתחילתה של רגיעה – או רק בשקט המתעתע שלפני הסערה.

״עניין מרכזי״

