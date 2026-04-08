לפיד: כישלון מדיני ואסטרטגי מהדהד לנתניהו

התגובה של ראש האופוזיציה יאיר לפיד להפסקת האש בין ארה״ב לאיראן לא רק שלא מרגיעה את המערכת הפוליטית — היא מציתה אותה.

לפיד יוצא למתקפה ישירה, אישית וחריגה בעוצמתה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומצייר תמונת מצב של כישלון מדיני מהחמורים בתולדות המדינה.

לדבריו, עצם העובדה שהמהלך התגבש בין וושינגטון לטהרן — ללא נוכחות ישראלית משמעותית — היא לא פחות מקריסה של ההשפעה הישראלית בזירה הבינלאומית.

🔴 התיבה המרכזית: המתקפה על נתניהו

“זה לא עוד כישלון — זו קריסה מדינית מוחלטת.

הצבא עשה את שלו, הציבור עמד בזה בגבורה —

אבל נתניהו פשוט לא היה שם כשזה באמת קרה.”

“ראש ממשלה בישראל לא יכול להרשות לעצמו מצב שבו

האמריקנים והאיראנים מתקרבים להסכם וישראל לא נמצאת ליד השולחן.” ועוד אמר: “כל היעדים שהוגדרו לציבור — לא הושגו.

ובסוף, מי שנשאר בחוץ — זו מדינת ישראל.” לא רק ביקורת — אלא כתב אישום לפיד לא מסתפק באמירות כלליות. הוא בונה נרטיב ברור:

הצלחה צבאית — כן.

חוסן ציבורי — כן.

כישלון מדיני — מוחלט.

הקו הזה מכוון ישירות ללב הלגיטימציה של נתניהו כמנהיג ביטחוני־מדיני:

אם ישראל לא השפיעה על התוצאה — אז מי כן הוביל?

החשש האמיתי: הסכם מעל הראש של ישראל

מאחורי ההתקפה מסתתרת טענה אסטרטגית עמוקה יותר:

אם אכן מתגבש הסכם בין ארה״ב לאיראן,

וישראל אינה שותפה מרכזית בו —

המשמעות עלולה להיות:

הסדר אזורי שלא לוקח בחשבון את האיומים הישירים על ישראל

הקלות לאיראן בתחומים קריטיים

והגבלת חופש הפעולה הצבאי בעתיד

המערכת הפוליטית רותחת

התגובה של לפיד כבר גוררת תגובות נגד מתוך הקואליציה, שמאשימה אותו ב“פגיעה באחדות בזמן מלחמה”. מנגד, באופוזיציה מיישרים קו עם המסר: מדובר ברגע מבחן — לא רק ביטחוני, אלא גם הנהגתי.

השורה התחתונה

הפסקת האש הזו לא רק עוצרת (אולי) את הטילים —

היא פותחת מלחמה אחרת לגמרי:

מלחמה על הנרטיב, על האחריות, ועל השאלה מי באמת הוביל — ומי נשאר בחוץ.

והלילה, לפחות מבחינת לפיד — התשובה ברורה.

הנוסח המלא:

ראש האופוזיציה יאיר לפיד:

לא היה אסון מדיני כזה בכל תולדותינו. ישראל לא היתה אפילו ליד השולחן כשנעשו החלטות הנוגעות לליבת הבטחון הלאומי שלנו.

הצבא ביצע את כל מה שביקשו ממנו, הציבור הציג חוסן מדהים, אבל נתניהו נכשל מדינית, נכשל איסטרטגית, לא עמד באף

אחת מהמטרות שהוא בעצמו הציב.

ייקח לנו שנים לתקן את הנזקים המדיניים והאיסטרטגים שנתניהו חולל בגלל יוהרה, רשלנות וחוסר תכנון איסטרטגי.

