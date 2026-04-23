הישראלי שהתברג לצמרת הגבוהה של אפל יצעיד את האייפון והאייפד לדור המופלא והמרגש הבא

זה לא עוד שינוי ארגוני.

זה לא עוד מעבר תפקידים מנומס.

זה רגע נדיר שבו חדשות טכנולוגיות מרגישות כמו חדשות אישיות.

וזה רגע שמיליוני אנשים – גם אם לא יודו בכך – מרגישים עמוק בבטן.

האיש שעמד שנים בחזית, זה שעלה לבמה פעם אחר פעם והכריז על “הדבר הבא”, זה שעמד בפתח החנות בניו יורק בלילות השקה כאילו היה אחד מהלקוחות – מפנה את מקומו.

טים קוק כבר לא שם.

ולא משנה איך יסבירו את זה – מי שהחזיק את אחת החברות החזקות בעולם, מי שהפך את אפל לאימפריה כלכלית חסרת תקדים, כבר לא האיש שמכוון את ההגה.

וזה משנה הכל.

שלושה עידנים – ורגע אחד של אמת

אפל לא סתם מחליפה מנהל.

היא נכנסת לעידן שלישי.

העידן הראשון היה של סטיב ג’ובס – האיש שחלם, המציא, שבר, והעז.

העידן השני היה של טים קוק – האיש שייצב, בנה, הכפיל ושיכלל.

העידן השלישי מתחיל עכשיו – והוא המסוכן מכולם.

כי ליצור משהו חדש זה קשה.

לנהל הצלחה זה קשה מאוד.

אבל לקחת אימפריה מושלמת – ולהמציא אותה מחדש בלי להרוס אותה?

זה כמעט בלתי אפשרי.

האיש שלא הרגשנו – אבל שלט בכל פרט

טים קוק מעולם לא היה כוכב.

הוא לא ריגש כמו ג’ובס, לא הפנט, לא שיחק עם הקהל.

אבל הוא עשה משהו אחר – והוא עשה אותו מושלם:

הוא גרם לזה לעבוד.

האייפון הגיע בזמן.

המחשב עבד בלי תקלות.

השירותים זרמו.

המערכת הייתה סגורה, חלקה, כמעט בלתי חדירה.

הוא לא מכר חלומות.

הוא מכר ביטחון.

וזה מה שיצר את ההתמכרות האמיתית למותג: הידיעה שזה פשוט יעבוד.

ואז הגיע השקט המוזר

אבל לאט, כמעט בלי שנרגיש, משהו השתנה.

המוצרים עדיין מצוינים.

העיצוב עדיין נקי.

המערכת עדיין זורמת.

אבל ההתרגשות?

היא כבר לא אותה התרגשות.

האייפון החדש כבר לא גורם לאנשים לעצור נשימה.

העדכון כבר לא מרגיש כמו קפיצה לעתיד.

החדשנות הפכה לשיפור.

וזה הבדל קטן — אבל גורלי.

מה שלא נאמר: אפל פשוט איחרה

בעוד חברות אחרות שוברות, מנסות, נכשלות, מסתכנות – אפל בחרה בזהירות.

בזמן שהעולם נכנס לעידן של בינה מלאכותית, של מוצרים חדשים, של קפיצות לא צפויות – אפל נשארה עם שיפורים מדויקים למה שכבר קיים.

זה לא חוסר יכולת.

זה חוסר תעוזה.

ואולי זה היה נכון.

עד שזה כבר לא מספיק.

האייפון – הצלחה שהפכה למלכודת

האייפון הוא המוצר הכי מצליח בעולם המודרני.

אבל הוא גם הסיבה שאפל מתקשה לזוז.

כשיש לך מכונה שמכניסה סכומים דמיוניים — אתה לא רוצה לסכן אותה.

וכך, במקום לפרוץ קדימה, אפל התחילה לשמור.

ללטש.

לשפר.

להימנע מטעויות.

אבל בעולם של היום – מי שלא טועה, לא מתקדם.

האיש החדש – והחשש שאי אפשר להתעלם ממנו

המחליף מגיע מעולם אחר.

פחות במה.

פחות סיפור.

יותר הנדסה, יותר ביצועים, יותר דיוק.

זה נשמע נכון.

זה גם נשמע קר.

כי אפל הגדולה לא נבנתה רק על טכנולוגיה.

היא נבנתה על רגעים.

הרגע שבו אתה פותח קופסה.

הרגע שבו אתה נוגע במסך לראשונה.

הרגע שבו אתה מבין – זה לא עוד מוצר.

זה משהו אחר.

והשאלה הגדולה היא אם זה יישאר.

האיש השקט שמחזיק את העתיד

ובתוך כל זה, יש דמות אחת שמייצגת תקווה אמיתית:

ג’והני סרוג’י.

האיש שמאחורי השבבים.

האיש שהפך את המכשירים למהירים, שקטים, חכמים יותר.

האיש שלא מחפש תשומת לב – אבל משפיע על כל מה שאנחנו מרגישים כשאנחנו משתמשים במוצר.

הוא מבין משהו שרבים שוכחים:

טכנולוגיה לא אמורה להרשים.

היא אמורה להיעלם.

וכשהיא נעלמת – נוצר קסם.

זו לא שאלה של הנהלה. זו שאלה של לב

כל הדיון על אפל נשמע טכני.

שבבים. מוצרים. אסטרטגיה.

אבל האמת אחרת לגמרי.

זו שאלה של רגש.

האם אפל תמשיך לגרום לאנשים להרגיש מיוחדים?

האם היא תמשיך לייצר רגעים?

האם היא תישאר אותה חברה שמיליונים מרגישים אליה חיבור כמעט אישי?

כי אנחנו לא רק לקוחות

אנחנו לא קונים רק מכשירים.

אנחנו קונים הרגלים.

קונים נוחות.

קונים תחושה שהעולם מסודר.

ולכן כל שינוי כזה – הוא לא חדשות.

הוא חוויה.

זה כמו להחליף קול מוכר שאתה שומע כל יום – בלי לשים לב כמה התרגלת אליו.

עכשיו מתחיל המבחן האמיתי

הדור החדש לא ייבחן על שיפור האייפון.

לא על עוד מצלמה, עוד סוללה, עוד עדכון.

הוא ייבחן על דבר אחד בלבד:

האם הוא יצליח לגרום לנו להרגיש שוב את אותו ריגוש.

כי אם כן – אפל תחזור להיות מה שהייתה.

אם לא – היא תישאר ענקית, עשירה, מצליחה… אבל כבר לא מיוחדת.

וזה הרגע שבו הכל מוכרע

כי בסופו של דבר, מעבר למספרים, למוצרים ולכותרות –

האמת פשוטה:

אפל לא נאבקת על השוק.

היא נאבקת על הלב.

והקרב הזה – מתחיל עכשיו.

