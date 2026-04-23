עם סילוק אורבאן מהשלטון בהונגריה – אירופה נערכת לסנקציות מיידיות נגד ממשלת נתניהו ושרי הימין הקיצוני

בצעד חריג בעוצמתו ובפומביותו, שר החוץ של צרפת, ז’אן-נואל בארו, שיגר מסר חד לירושלים:

“אם ממשלת ישראל לא תשנה את מדיניותה בעזה, ביהודה ושומרון ובלבנון – אנחנו לא יכולים להתנהג כאילו כלום לא קרה.”

השר הצרפתי, שנשלח על ידי נשיאו מקרון משקף את הרצון הכמעט כללי באירופה לנקוט צעדים ממשיים נגד ממשלת הימין הקיצוני של נתניהו בכל הנוגע להתנהלותה נגד הפלסטינים בעזה ובגדה, נגד הנוצרים והמוסלמים בלבנון ונגד עונש המוות למחבלים, הטרור היהודי הרצחני נגד בלתי מעורבים פלסטיניים ללא טיפול של ממש מצד השלטונות וההקמה הסיטונית של התנחלויות באיוש.

התנהלות נתניהו וממשלתו בתוספת הדעה הרווחת בעולם שנתניהו גרר את טראמפ לסבב הלחימה הכושל הנוכחי באיראן שגרם נזקי עתק לעולם כולו, יצרה אווירה עוינת נגד ישראל ואפילו יהודי העולם מתנגדים ברובם להתנהלות זו שלו להזכיר את כל הסקרים בארץ המצביעים על המתמקדות חסרת תקדים של התמיכה בקואליציית נתניהו.

השר הצרפתי שהשמיע את האיום המפורש הדגיש כי סילוקו מהשלטון של אורבאן ההונגרי, שהיה המשענת היחידה שהטיל וטו על כל החלטה שנתניהו לא רצה, סולל את הדרך לתחילת קריסה מוחלטת במעמדה הבינלאומי של ישראל. שר החוץ הצרפתי הדגיש כי “הסנקציות נגד ישראל יוטלו כבר בימים הקרובים”.

מנהיגי אירופה ממהרים להריץ החלטות מיד עם חילופי השלטון בהונגריה ולאחר שראש הממשלה החדש הודיע שבניגוד לתקופה קודמו – נתניהו לא יורשה לטוס לו לבודפשט. הודגש כי ״אם נתניהו יגיע להונגריה הוא ייעצר בהתאם לצו המעצר הבינלאומי השריר וקיים נגדו.

כדאי לדעת – זו כבר לא ביקורת דיפלומטית שגרתית. זו התראה מדינית־כלכלית שממקמת את ישראל על מסלול התנגשות עם חלקים מרכזיים באירופה.

מה עומד על הפרק: בין הצהרה לסנקציות

לפי הקו שמציג השר בארו, האיחוד האירופי מתקדם – לפחות חלקו – לעבר צעדי ענישה אם לא יירשם שינוי מדיניות ישראלי בזירות עזה, יו״ש ולבנון. בין האפשרויות שנדונות במעגלים דיפלומטיים באירופה:

הגבלות על שיתופי פעולה כלכליים ומדעיים

סימון או הגבלות על מוצרים מאזורי מחלוקת

צעדים פרסונליים נגד גורמים מדיניים/צבאיים

הקשחת עמדות בהסכמי סחר והעדפות

האמירה של בארו שלפיה “עם ראש ממשלה חדש בהונגריה הווטו יוסר” היא לא רק הערכה – אלא ניסיון להשפיע על הזירה הפנימית האירופית ולייצר לחץ פוליטי שיזיז את בודפשט מעמדתה.

אם וכאשר הווטו יוסר, המאזן עשוי להשתנות במהירות – והדרך לצעדים אופרטיביים תתקצר משמעותית.

למה עכשיו: שלוש זירות, קו אחד

בארו חיבר בדבריו שלוש זירות: עזה, יהודה ושומרון ולבנון. מבחינת חלק מהבירות באירופה, מדובר בתמונה מצטברת:

בעזה – המשך הלחימה וההשלכות ההומניטריות

ביו״ש – מתחים, בנייה והתפתחויות ביטחוניות

בלבנון – חיכוך מתמשך עם חיזבאללה והסלמה על הסף

המסר הצרפתי: לא מדובר באירוע נקודתי אלא בדפוס מדיניות.

תגובות באירופה: קו מתהדק – אך לא אחיד

בתוך האיחוד האירופי אין אחידות מלאה:

צרפת, ספרד, אירלנד וחלק ממדינות סקנדינביה נוטות לקו תקיף יותר

גרמניה, צ׳כיה ומדינות נוספות נזהרות יותר מצעדי ענישה רחבים

הונגריה – עד כה הבלם המרכזי

כלומר, גם אם הווטו יוסר, עדיין צפויה מחלוקת על היקף וחומרת הסנקציות.

בעולם הערבי ובמפרץ: עוקבים – ומודדים את אירופה

בבירות ערביות ובמדינות המפרץ מתייחסים להתפתחות כאל מבחן לאירופה:

האם האיחוד יעבור מדיבורים למעשים

האם יופעל לחץ אפקטיבי על ישראל

והאם ייווצר מנוף מדיני חדש מעבר לארצות הברית

במילים אחרות: המהלך האירופי, אם יקרה, ישנה את מאזן הלחצים האזורי.

הזווית הישראלית: בין דחייה ללחץ מדיני

בירושלים צפויה תגובת נגד:

טענה להתערבות חד־צדדית ולחץ פוליטי בלתי הוגן

הדגשת הזכות להגנה עצמית והקשר הביטחוני הרחב

ניסיון לגייס בעלות ברית בתוך אירופה כדי לבלום מהלכים

עם זאת, עצם העלאת איום הסנקציות לרמה פומבית יוצרת לחץ מדיני חדש – גם אם לא מיידי.

המשמעות הכלכלית והאסטרטגית

אם תרחיש הסנקציות יתממש, ההשפעה לא תהיה רק סמלית:

פגיעה אפשרית בשיתופי פעולה טכנולוגיים ואקדמיים

לחץ על חברות אירופיות הפועלות מול ישראל

השפעה על תדמית ההשקעה והסיכון

ולצד זאת – איתות רחב יותר: שינוי בגישת חלק מאירופה כלפי ישראל.

השורה התחתונה: איום – או תחילתו של שינוי כיוון?

דבריו של שר החוץ הצרפתי אינם עוד אמירה חולפת. הם מסמנים שלב חדש שבו אירופה בוחנת מעבר מלחץ מילולי לכלים ממשיים.

ועדיין, הכול תלוי בשני גורמים:

האם הווטו ההונגרי אכן יוסר והאם בתוך האיחוד ייווצר רוב שמוכן ללכת עד הסוף

בין איום לסנקציות עומדת פוליטיקה אירופית מורכבת.

אבל לראשונה מזה זמן – האפשרות הפכה ממשית.

