מי שנרדם אחרי מחצית אחת חלם עוד ניצחון של אבדיה- בבוקר החלום התנפץ

פורטלנד של דני אבדיה קרובה להדחה מהפלייאוף של ה-NBA אחרי הפסד שלישי בסדרה מול סן אנטוניו.
הסתיים 114:93 לסן אנטוניו שעלתה ל-1:3 בסדרה. אבדיה סיים את המשחק עם 26 נקודות (8 מ-14 מהשדה, 8 מ-9 מהעונשין) ו-7 ריבאונדים.
מנגד כיכב ויקטור וומבניאמה שחזר עם מאזן אידי של 27 נקודות, 11 ריבאונדים, 7 חסימות ו-4 חטיפות, וגם דיארון פוקס שקלע 28.
עוד הפסד אחד ופורטלנד סיימה את העונה אבל את העונה הזו של הישראלי – איש לא ישכח.
תמונת מצב מלאה – פלייאוף NBA
🟣 מערב (Western Conference)
🔥 Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns
3:0 לאוקלהומה
שליטה מוחלטת. שיי גילג’ס־אלכסנדר מתפוצץ, כולל משחק של 42 נקודות.
➡️ סוויפ בדרך.
🔥 Los Angeles Lakers – Houston Rockets
1:3 ללייקרס
הרוקטס הצליחו לצמצם עם ניצחון (115:96), אבל עדיין בפיגור קשה.
➡️ הלייקרס בשליטה, אך לא גמור.
🔥 San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers
1:3 לספרס
וומבניאמה + פוקס = יתרון ברור.
➡️ פורטלנד עם הגב לקיר.
🔥 Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets
1:3 למינסוטה
הפתעה יחסית — הנאגטס, אלופת העבר, על סף הדחה.
➡️ סדרה פיזית, אבל מינסוטה שולטת.
🔵 מזרח (Eastern Conference)
🔥 Detroit Pistons – Orlando Magic
2:1 לאורלנדו
הפתעה — המדורגת 8 מובילה על המדורגת 1.
➡️ הסדרה פתוחה לחלוטין.
🔥 Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors
2:2
שוויון מוחלט — הרפטורס חזרו עם ניצחון חשוב.
➡️ סדרה של שבעה משחקים קלאסית.
🔥 Boston Celtics – Philadelphia 76ers
1:3 לבוסטון
הצהרת כוח — 128:96 במשחק האחרון.
➡️ בוסטון בדרך הבטוחה לשלב הבא.
🔥 New York Knicks – Atlanta Hawks
2:2
סדרה פתוחה, הפכפכה, עם תנודות חדות.
➡️ אין פייבוריט ברור.
🧠 התמונה הגדולה – ניתוח אמיתי
👉 יש כרגע 3 קבוצות שנראות כבר בשלב הבא:
* אוקלהומה
* בוסטון
* כמעט בוודאות גם סן אנטוניו
👉 סדרות חמות:
* קליבלנד–טורונטו
* ניו יורק–אטלנטה
👉 הפתעה גדולה:
* אורלנדו מול דטרויט
* מינסוטה על הנאגטס
👉 והסיפור הישראלי:
* אבדיה מודח אולי — אבל עולה מדרגה אמיתית בליגה
