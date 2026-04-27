מי שנרדם אחרי מחצית אחת חלם עוד ניצחון של אבדיה- בבוקר החלום התנפץ

פיני זמיר 27 באפריל 2026

פורטלנד של דני אבדיה קרובה להדחה מהפלייאוף של ה-NBA אחרי הפסד שלישי בסדרה מול סן אנטוניו.

הסתיים 114:93 לסן אנטוניו שעלתה ל-1:3 בסדרה. אבדיה סיים את המשחק עם 26 נקודות (8 מ-14 מהשדה, 8 מ-9 מהעונשין) ו-7 ריבאונדים.

מנגד כיכב ויקטור וומבניאמה שחזר עם מאזן אידי של 27 נקודות, 11 ריבאונדים, 7 חסימות ו-4 חטיפות, וגם דיארון פוקס שקלע 28.

עוד הפסד אחד ופורטלנד סיימה את העונה אבל את העונה הזו של הישראלי – איש לא ישכח.

תמונת מצב מלאה – פלייאוף NBA

🟣 מערב (Western Conference)

🔥 Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns

3:0 לאוקלהומה
שליטה מוחלטת. שיי גילג’ס־אלכסנדר מתפוצץ, כולל משחק של 42 נקודות.
➡️ סוויפ בדרך.

🔥 Los Angeles Lakers – Houston Rockets

1:3 ללייקרס
הרוקטס הצליחו לצמצם עם ניצחון (115:96), אבל עדיין בפיגור קשה.
➡️ הלייקרס בשליטה, אך לא גמור.

🔥 San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers

1:3 לספרס
וומבניאמה + פוקס = יתרון ברור.
➡️ פורטלנד עם הגב לקיר.

🔥 Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets

1:3 למינסוטה
הפתעה יחסית — הנאגטס, אלופת העבר, על סף הדחה.
➡️ סדרה פיזית, אבל מינסוטה שולטת.

🔵 מזרח (Eastern Conference)

🔥 Detroit Pistons – Orlando Magic

2:1 לאורלנדו
הפתעה — המדורגת 8 מובילה על המדורגת 1.
➡️ הסדרה פתוחה לחלוטין.

🔥 Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors

2:2
שוויון מוחלט — הרפטורס חזרו עם ניצחון חשוב.
➡️ סדרה של שבעה משחקים קלאסית.

🔥 Boston Celtics – Philadelphia 76ers

1:3 לבוסטון
הצהרת כוח — 128:96 במשחק האחרון.
➡️ בוסטון בדרך הבטוחה לשלב הבא.

🔥 New York Knicks – Atlanta Hawks

2:2
סדרה פתוחה, הפכפכה, עם תנודות חדות.
➡️ אין פייבוריט ברור.

🧠 התמונה הגדולה – ניתוח אמיתי

👉 יש כרגע 3 קבוצות שנראות כבר בשלב הבא:

* אוקלהומה
* בוסטון
* כמעט בוודאות גם סן אנטוניו

👉 סדרות חמות:

* קליבלנד–טורונטו
* ניו יורק–אטלנטה

👉 הפתעה גדולה:

* אורלנדו מול דטרויט
* מינסוטה על הנאגטס

👉 והסיפור הישראלי:

* אבדיה מודח אולי — אבל עולה מדרגה אמיתית בליגה

מ

