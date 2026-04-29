 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום רביעי, 29 באפריל 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

חוסל בעזה: ראש מחלקת המבצעים במטה המודיעין הצבאי של חמאס

Screenshot
Screenshot
מערכת "עניין מרכזי" 29 באפריל 2026

כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ושב״כ תקפו אתמול (ג׳) בצפון רצועת עזה וחיסלו את המחבל איאד אחמד עבד אלרחמן שמבארי, ראש מחלקת המבצעים במטה המודיעין הצבאי של ארגון הטרור חמאס.

שמבארי שימש בשנים האחרונות כראש מחלקת המבצעים במודיעין הצבאי של ארגון הטרור חמאס, ובמסגרת תפקידו היה אחראי על ריכוז תמונות המצב המבצעיות של כלל רצועת עזה.

המחבל היווה גורם מרכזי שעסק באיסוף מודיעין על כוחות צה״ל, בעבור הכוונה והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחותינו, והיווה איום מיידי לכוחות צה"ל הפועלים במרחב.

בנוסף, בפעילותו לקח חלק פעיל בתכנון הפשיטה של ארגון הטרור חמאס במסגרת הטבח הרצחני שביצע ב-7.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 199.

מבזקחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של מערכת "עניין מרכזי"
מערכת "עניין מרכזי"

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה