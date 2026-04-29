צה״ל ממשיך לפעול בדרום לבנון

צה"ל תקף אתמול מספר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, צפונית לקו ההגנה הקדמי.

בין המטרות שהותקפו: משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את מחבלי חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

כמו כן, כוחות אוגדה 146 זיהו שלושה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה, שפעלו לקידום מתווה ירי לעבר כוחותינו. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים.

במספר אירועים אתמול, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צה״ל הפועלים בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי. כתוצאה מכך, נפצע לוחם צה"ל באורח קל שפונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה.

צה"ל ימשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני.

