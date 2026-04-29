 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום רביעי, 29 באפריל 2026
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

צה״ל ממשיך לפעול בדרום לבנון

Screenshot
Screenshot
רמי יצהר 29 באפריל 2026

צה"ל תקף אתמול מספר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, צפונית לקו ההגנה הקדמי.

בין המטרות שהותקפו: משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את מחבלי חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

כמו כן, כוחות אוגדה 146 זיהו שלושה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה, שפעלו לקידום מתווה ירי לעבר כוחותינו. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים.

במספר אירועים אתמול, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צה״ל הפועלים בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי. כתוצאה מכך, נפצע לוחם צה"ל באורח קל שפונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה.

צה"ל ימשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני.

עניין מרכזי

מבזקחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
