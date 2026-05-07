חוסל מהאוויר בביירות – מפקד כוח רדואן של חיזבאללה

מטוסי חיל האוויר תקפו אתמול בערב ברובע הדאחייה שבדרום ביירות, מעוז חיזבאללה, ובישראל טוענים כי היעד חוסל: מאלכ בלוט, מפקד בכיר בכוח רדואן — יחידת הקומנדו העילית של חיזבאללה שנועדה לחדור לישראל, להשתלט על יישובים ולחטוף אזרחים וחיילים במסגרת תוכנית ״כיבוש הגליל״ של הארגון.

הפיצוץ האדיר הרעיד את הדאחייה כולה. עדי ראייה בלבנון דיווחו על בניין בן עשר קומות שנפגע ישירות באזור חארת חריכ, סמוך לבית ספר, ועל ענני עשן עצומים שכיסו את האזור בתוך דקות. צוותי חילוץ פעלו בהריסות לאורך שעות הלילה.

זו היתה התקיפה הראשונה בביירות מאז הפסקת האש השברירית שנכנסה לתוקף באמצע אפריל — הפסקת אש שמעולם לא באמת החזיקה מעמד.

לפי הדיווחים בישראל, לא רק בלוט חוסל אלא גם סגנו ומספר פעילי חיזבאללה נוספים שהיו עמו בפגישה מבצעית. בירושלים לא הסתירו את המסר: “אין חסינות לאף טרוריסט.”

אבל מאחורי החיסול הזה מסתתר סיפור הרבה יותר גדול.

מי הוא כוח רדואן — ולמה ישראל רואה בו איום אסטרטגי?

כוח רדואן נחשב במשך שנים ליחידת העלית המסוכנת ביותר של חיזבאללה. היחידה הוקמה בסיוע כוח קודס האיראני אחרי מלחמת לבנון השנייה, וצברה ניסיון קרבי עצום בסוריה, בעיראק ובלבנון. מטרתה המרכזית: לחדור לשטח ישראל ביום פקודה, לכבוש יישובים בגבול הצפון ולבצע חטיפות המוניות.

בישראל ראו ביחידה הזו את אחד האיומים החמורים ביותר על הצפון, ובשנים האחרונות חוסלו בזה אחר זה בכירים בכוח — כולל איברהים עקיל, הית׳ם טבטבאי, עלי רדא עבאס ועכשיו, לפי הדיווחים, גם מאלכ בלוט.

במילים אחרות: ישראל מנהלת קמפיין שיטתי של עריפת צמרת כוח רדואן.

עוד נמסר:

צה"ל תקף אתמול (רביעי) יותר מ-15 תשתיות טרור במספר מרחבים בדרום לבנון. בין התשתיות שהותקפו: מחסנים ואתרי ייצור אמצעי לחימה, מפקדות, אתרי שיגור ומבנים בשימוש צבאי. מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה פעלו מהמבנים שהותקפו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון ומדינת ישראל.

ארבעה לוחמי צה"ל נפצעו אתמול (רביעי), אחד מהם באורח קשה, מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הפצועים פונו להמשך קבלת טיפול רפואי.



התקרית אירעה כאשר רחפן נפץ שוגר לעבר כוח צה"ל שפעל באזור הלחימה והתפוצץ סמוך ללוחמים. מעוצמת הפיצוץ נפגעו ארבעה חיילים בדרגות פציעה שונות..

הדרמה הגדולה: החיסול שמאיים למוטט את הפסקת האש

בלבנון זועמים. התקשורת המקומית מדברת על “חציית קו אדום”, במיוחד משום שהתקיפה בוצעה בלב הבירה ולא בדרום לבנון. גם באירופה גובר החשש שהעימות מידרדר שוב למלחמה אזורית מלאה.

בארצות הברית עוקבים בדאגה, משום שהפסקת האש בלבנון קשורה גם למגעים הרגישים מול איראן. כל הסלמה מול חיזבאללה עלולה להשפיע ישירות על שיחות איסלאמבאד, על משבר הורמוז ועל כל הניסיון האמריקני לבלום הידרדרות אזורית.

בינתיים, בצפון ישראל נכנסו יישובים רבים לכוננות מוגברת מחשש לתגובה מיידית של חיזבאללה — רקטות, כטב״מים או ניסיון פיגוע נקודתי.

ומה עכשיו?

זו השאלה שמרחפת מעל המזרח התיכון כולו.

חיזבאללה נמצא בתקופה קשה במיוחד. אלפי פעילים נהרגו מאז תחילת הלחימה המחודשת במרץ, אזורים שלמים בדרום לבנון נהרסו, והלחץ הפנימי בתוך לבנון נגד הארגון הולך וגובר.

אבל דווקא במצבים כאלה, הארגון נוטה להגיב בעוצמה כדי להוכיח שהוא עדיין חי, עדיין מסוכן, ועדיין מסוגל להכאיב לישראל.

בישראל, מנגד, נראה שהתקבלה החלטה אסטרטגית: לא לאפשר לכוח רדואן להשתקם בשום מחיר.

ולכן, למרות הדיבורים על הפסקת אש — המלחמה האמיתית כנראה בכלל לא הסתיימה.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.