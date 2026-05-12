השאלה הגדולה: שיר מספר 10 הערב – יעלה או לא יעלה לגמר?

הערב זה מתחיל: חצי הגמר הראשון של האירוויזיון יוצא לדרך בווינה – וישראל במוקד הסערה, ההימורים והדרמה

צפוי ערב שמסמן לא רק את פתיחת חגיגת המוזיקה האירופית, אלא גם את תחילתו של קרב פוליטי, תרבותי ותודעתי עצום סביב האירוע.

15 מדינות יתחרו הערב על 10 כרטיסים לגמר הגדול שייערך במוצאי שבת, כשישראל תופיע במקום העשירי בסדר ההופעות – עמדה שנחשבת טובה יחסית מבחינה טלוויזיונית ותודעתית.

האירוויזיון השנה: לא רק מוזיקה

מה שהיה פעם מופע שירים צבעוני הפך מזמן לזירת כוח בינלאומית. השנה זה מורגש יותר מתמיד:

* מלחמות במזרח התיכון

* מתיחות באירופה

* חרמות פוליטיים

* מחאות נגד השתתפות ישראל

* ומאבקי השפעה בין גושי מדינות

ספרד, הולנד, אירלנד, איסלנד וסלובניה כבר הודיעו בעבר על צעדי מחאה או פרישה סביב השתתפות ישראל, והאירוויזיון של 2026 מוגדר על ידי פרשנים באירופה כאחד הנפיצים והפוליטיים בתולדות התחרות.

וינה לובשת אירוויזיון

העיר האוסטרית הפכה בימים האחרונים לקרנבל עצום:

* עשרות אלפי תיירים

* מסכי ענק ברחובות

* מסיבות ענק

* אזורי אוהדים

* ואבטחה כבדה במיוחד סביב המשלחות

עבור אוסטריה מדובר באירוע לאומי וזו הפעם השלישית בלבד שבה המדינה מארחת את תחרות הזמר הפופולרי הגדולה בעולם.

ישראל: בין מועמדת חזקה למוקד מחלוקת

המשלחת הישראלית מגיעה השנה תחת לחץ עצום. מצד אחד:

* ישראל מדורגת גבוה בחלק מההימורים

* השיר הישראלי זוכה לחשיפה עצומה ברשת

* וההופעה עצמה מוגדרת על ידי בלוגרים אירופיים כ“אחת ההפקות הבולטות בחצי הגמר”.

מן הצד השני:

* הפגנות פרו־פלסטיניות צפויות מחוץ לאולם

* אבטחה חסרת תקדים סביב המשלחת

* וניסיון מתמשך של פעילים פוליטיים להפוך את האירוע לזירת מחאה.

בפועל, דווקא הדרמה הזו עשויה לעבוד לטובת ישראל מבחינת תשומת לב והצבעות.

מי הפייבוריטים הערב?

לפי ההימורים והתגובות לחזרות:

* שבדיה שוב נחשבת מועמדת חזקה

* פינלנד מסומנת כהפתעת השנה

* יוון ובלגיה מקבלות תגובות מצוינות מהחזרות

* וגם ישראל נמצאת גבוה בשיח האירופי.

המדינות המשתתפות הערב הן:

מולדובה, שבדיה, קרואטיה, יוון, פורטוגל, גיאורגיה, פינלנד, מונטנגרו, אסטוניה, ישראל, בלגיה, ליטא, סן מרינו, פולין וסרביה.

מה השתנה השנה?

אחד השינויים החשובים הוא חזרת השופטים המקצועיים גם לשלב חצאי הגמר – אחרי תקופה שבה רק הקהל בבית הכריע מי יעלה. המשמעות:

* פחות כוח להצבעות גושיות

* יותר משקל לאיכות ווקאלית והעמדה

* אבל גם יותר פוליטיקה מאחורי הקלעים.

המארגנים האוסטרים מנסים למכור מסר של אחדות תחת הסיסמה הקבועה “מאוחדים תחת מוסיקה״ אך אפילו באירופה מודים שהשנה הסיסמה הזו נשמעת כמעט אירונית.

כי בפועל:

* האירוויזיון משקף את העולם

* והעולם כרגע מפולג, כועס ועצבני.

ועדיין – זה האירוע הטלוויזיוני הגדול באירופה

למרות הכול, מאות מיליוני צופים צפויים לראות את חצאי הגמר והגמר. עבור אמנים צעירים זו הזדמנות של פעם בחיים:

* פריצה בינלאומית

* חוזים מסחריים

* מיליוני צפיות

* וקריירה שעשויה להשתנות בן לילה.

הערב בווינה לא יוכרע רק מי שר טוב יותר.

יוכרע גם:

* מי מצליח לשרוד לחץ פוליטי

* מי מחזיק במה חיה מול מאות מיליונים

* ומי מצליח להפוך שלוש דקות של מוזיקה לרגע טלוויזיוני בלתי נשכח.

כי האירוויזיון של 2026 הוא כבר מזמן לא רק תחרות שירים.

זה מופע כוח, עצבים, זהות ופוליטיקה – עם תאורה נוצצת.

