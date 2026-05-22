 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שישי, 22 במאי 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

ישראל ממשיכה לשקוע בבוץ הלבנוני הגובה מחיר דמים ומספק אי ביטחון מביש לכל תושבי הצפון.

AAD20E78-A441-4226-9B9F-922AC4D0DEAD
רמי יצהר 22 במאי 2026

ישראל מצויה בזמן אמת. ארבע שני נמשך הסיוט שראשיתו בפשעי חמאס והמשכו בטיפשות מדינית, פוליטית ואסטרטגית המסכות את מדינת ישראל ועם ישראל כולו בצרות צרות שייקח דורות לצאת מהן, אם בכלל.

הנדסת התודעה לקחה חלק מהעם בשבי מוחי קשה. הביביסטים פשוט עיוורים למציאות. הם לא אשמים. שיעבדו את מוחם לתעשיית שווא. אנשים נהדרים הפכו עבדים למולך. לאליל שווא מסוכן. עכשיו ישראל ממשיכה לשקוע בבוץ הלבנוני הגובה מחיר דמים ומספק אי ביטחון מביש לכל תושבי הצפון.

נתניהו שקוע בדבר אחד – לשמור על כסאו בכל מחיר בכל טריק ובכל שטיק.

את המחיר משלמים הישראלים בכל התחומים. נתניהו הפך את ישראל מוקצית מיאוס ותיעוב והאיראנים חוגגים. האיראנים מצליחים להפוך מאויב הזוי ומסוכן של העולם ערבי כולו לקורבן תמים מסכן הראוי לסימפטיה.

מחדלי נתניהו הובילו לאסון ה-7 באוקטובר. העולם כולו כולל ארדואן גינו בכל פה והיה מוסכם מי הקורבן. אלא שאז השתלטה המשיחיות והקיצוניות המטורפת על המדינה ונתניהו הפך את ישראל לביריון העצבני שחולם לשלוט בעמו בארצו ובמזרח התיכון באמצעות כוח.

הוא גרר את הנרקסיסט חובב ההמבורגרים האמריקאי להרפתקה שמרסקת את שלטון אמריקה בעולם והפך עצמו בדיחה עצובה שתיזכר כפרק העגום בתולדות אמריקה והטיפש בכל הזמנים בעולם כולו.

השניים האלה ממשיכים להסתובב עם המזוודה והכפתור ולאיים להרוס את כווולם.

מנתניהו נשאר בלון רווי נאומים בומבסטיים חסרי כל קשר למציאות. הנה המציאות ואינה בלתה:

דובר צה״ל:

באירוע נוסף של פגיעת רחפן נפץ היום נפצעו 7 לוחמי צהל:

לוחמת במצב קשה
3 לוחמים במצב בינןני
3 במצב קל

״עניין מרכזי״

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!

מבזקפוליטיקהחדשותפרשנות

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה