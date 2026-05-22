ישראל מצויה בזמן אמת. ארבע שני נמשך הסיוט שראשיתו בפשעי חמאס והמשכו בטיפשות מדינית, פוליטית ואסטרטגית המסכות את מדינת ישראל ועם ישראל כולו בצרות צרות שייקח דורות לצאת מהן, אם בכלל.

הנדסת התודעה לקחה חלק מהעם בשבי מוחי קשה. הביביסטים פשוט עיוורים למציאות. הם לא אשמים. שיעבדו את מוחם לתעשיית שווא. אנשים נהדרים הפכו עבדים למולך. לאליל שווא מסוכן. עכשיו ישראל ממשיכה לשקוע בבוץ הלבנוני הגובה מחיר דמים ומספק אי ביטחון מביש לכל תושבי הצפון.

נתניהו שקוע בדבר אחד – לשמור על כסאו בכל מחיר בכל טריק ובכל שטיק.

את המחיר משלמים הישראלים בכל התחומים. נתניהו הפך את ישראל מוקצית מיאוס ותיעוב והאיראנים חוגגים. האיראנים מצליחים להפוך מאויב הזוי ומסוכן של העולם ערבי כולו לקורבן תמים מסכן הראוי לסימפטיה.

מחדלי נתניהו הובילו לאסון ה-7 באוקטובר. העולם כולו כולל ארדואן גינו בכל פה והיה מוסכם מי הקורבן. אלא שאז השתלטה המשיחיות והקיצוניות המטורפת על המדינה ונתניהו הפך את ישראל לביריון העצבני שחולם לשלוט בעמו בארצו ובמזרח התיכון באמצעות כוח.

הוא גרר את הנרקסיסט חובב ההמבורגרים האמריקאי להרפתקה שמרסקת את שלטון אמריקה בעולם והפך עצמו בדיחה עצובה שתיזכר כפרק העגום בתולדות אמריקה והטיפש בכל הזמנים בעולם כולו.

השניים האלה ממשיכים להסתובב עם המזוודה והכפתור ולאיים להרוס את כווולם.

מנתניהו נשאר בלון רווי נאומים בומבסטיים חסרי כל קשר למציאות. הנה המציאות ואינה בלתה:

דובר צה״ל:

באירוע נוסף של פגיעת רחפן נפץ היום נפצעו 7 לוחמי צהל:

לוחמת במצב קשה

3 לוחמים במצב בינןני

3 במצב קל

״עניין מרכזי״

