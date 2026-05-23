תחקיר מיוחד: כל זב חוטם מייצר היום צבא פרטי — ועולם הביטחון נכנס לעידן הרחפנים הקטלניים

המצב בלבנון נורא. אין יום שבו חיילים לא נפגעים. השוהים בשטח דרום לבנון חיים בחרדה איומה. המפקדים משתדלים להרגיע אבל לא מצליחים. אחרי הכל גם הם בני אדם וגם הם משקשקים. הבוץ הלבנון הפך סמיך מתמיד והוא מסוכן מתמיד וייקח זמן לא מועט עד שיימצא הפתרון הטכנולוגי . רחפן הנפץ הקטלני הפך אימת הצבאות הרגליים בעולם כולו וההגנה האווירית הקיימת חסרת אונים.

העולם הישן של מטוסי קרב במיליארדים, טנקים כבדים וצבאות ענק הולך ומתפורר מול העיניים.

במקומו נולד עולם חדש, זול, קטלני ומפחיד בהרבה:

עולם שבו רחפן נפץ פשוט שעולה מאות או אלפי דולרים מסוגל להרוג לוחמים, להשבית טנקים, להטביע ספינות, לשתק שדות תעופה ולזרוע טרור פסיכולוגי עצום.

ומי שמבין זאת היטב הם היוונים.

שר ההגנה היווני ניקוס דנדיאס הדהים השבוע כשהצהיר:

“כרגע, בעודנו מדברים, הגענו ליכולת ייצור של כ־5,000 רחפנים וכטב״מים בשנה. בתוך שנה וחצי עד שנתיים נעבור את ה־100 אלף בשנה. עד סוף 2030 נהיה מסוגלים לייצר יותר ממיליון בשנה.”

המספרים הללו נשמעים דמיוניים — אבל הם למעשה הסיפור הגדול ביותר של עולם הביטחון המודרני.

ולפני הכול צריך להבין בכלל מהו רחפן.

מפני שרבים עדיין מדמיינים צעצוע עם מצלמה שמצלם חתונות או נופים לסטורי.

אבל רחפן מודרני הוא למעשה מחשב מעופף קטן.

יש לו:

מצלמות,

GPS,

מערכות ניווט,

חיישנים,

קישור לווייני,

מערכות בינה מלאכותית,

יכולת טיסה אוטונומית,

ולעיתים גם יכולת לזהות מטרה ולעקוב אחריה לבד.

וכל זה בטכנולוגיה זמינה לחלוטין.

וזה בדיוק מה שמטלטל עכשיו את עולם הביטחון.

כי בניגוד למטוס קרב, טנק או טיל בליסטי — רחפן אינו דורש מדינה עשירה.

לא צריך מעבדות גרעין.

לא צריך מפעלי ענק.

לא צריך חיל אוויר.

מספיקים:

רכיבים מסין,

סוללות,

תוכנות ניווט,

מדפסת תלת־ממד,

חומר נפץ בסיסי,

וקצת ידע טכני שאפשר ללמוד היום אפילו ביוטיוב ובטלגרם.

זו כבר אינה טכנולוגיה סודית.

זו טכנולוגיית מדף.

המשמעות ההיסטורית אדירה:

פעם רק מדינות יכלו להפעיל כוח אווירי אפקטיבי.

היום גם ארגוני טרור, קרטלי סמים, מיליציות, כנופיות פשע ואפילו בודדים יכולים לייצר לעצמם “חיל אוויר קטן”.

וזה קורה מהר מאוד.

המלחמות האחרונות הוכיחו משהו מטלטל:

העתיד שייך לנחילי כטב״מים זולים — לא בהכרח למערכות הנשק היקרות והמסורתיות.

מלחמת אוקראינה שינתה לחלוטין את תפיסת הלחימה.

הרוסים והאוקראינים הפכו את הרחפנים לכלי נשק מרכזי:

תקיפות התאבדות,

חיסולים מדויקים,

סיור מודיעיני,

פגיעה בטנקים,

ואפילו מתקפות על בסיסים אסטרטגיים עמוק בתוך שטח האויב.

איראן נכנסה לתמונה עם כטב״מי השאהד הזולים שלה — והעולם הבין שאפשר להציף שמיים בנשק קטלני במחיר מגוחך יחסית.

פתאום כבר לא צריך חיל אוויר עצום כדי לייצר הרתעה.

צריך מפעלים.

אלקטרוניקה.

בינה מלאכותית.

ומאות אלפי רחפנים.

וזה לא נשאר באוקראינה.

בדרום לבנון, לפי דיווחים ישראליים וזרם בלתי פוסק של תיעודים מהרשתות, חיזבאללה משתמש ברחפני נפץ באופן הולך וגובר נגד כוחות צה״ל.

הרחפנים הללו קטנים,

שקטים,

זולים,

קשים לזיהוי,

ולעיתים מצליחים לעקוף מערכות הגנה מתוחכמות בהרבה.

והנה האבסורד הגדול:

מדינות משקיעות מיליארדים במערכות הגנה אווירית — ואז מגיע רחפן שעולה אלף דולר ומייצר נזק עצום.

למה זה קורה?

מפני שרוב מערכות ההגנה האוויריות בעולם נבנו בכלל נגד איומים אחרים:

מטוסים,

טילים,

רקטות,

וכלי טיס גדולים ומהירים.

רחפן קטן הוא סיוט אחר לגמרי.

הוא טס נמוך.

לפעמים בגובה עצים.

לפעמים בין בניינים.

החתימה התרמית שלו זעירה.

גם החתימה המכ״מית שלו קטנה מאוד.

לעיתים הוא עשוי מחומרים פלסטיים או קלים שכמעט אינם מזוהים במכ״ם.

הוא יכול לשנות מסלול במהירות,

לעצור,

לרחף,

או להגיע מכיוון בלתי צפוי.

וכאשר משגרים עשרות או מאות יחד — מערכות ההגנה פשוט נחנקות.

וזה החלק המפחיד באמת.

לא הרחפן הבודד.

הנחיל.

מפני שאי אפשר ליירט מיליון רחפנים זולים באמצעות טילים שעולים מאות אלפי דולרים ליחידה.

זו המתמטיקה החדשה של המלחמה.

וזו מתמטיקה אכזרית.

אם רחפן עולה אלף דולר וטיל יירוט עולה מאה אלף דולר — התוקף כבר ניצח כלכלית גם אם מחצית הרחפנים הופלו.

ולכן צבאות בכל העולם נכנסו לפאניקה.

יוון, למשל, לא מסתירה שהמעבר לייצור המוני של רחפנים קשור ישירות לפחד מהעתיד.

דנדיאס עצמו מדבר בגלוי על “עידן חדש של מלחמה” ועל הצורך להיערך לאיומים של נחילי רחפנים.

יוון משקיעה עכשיו מיליארדים במערכות נגד רחפנים, במערך “מגן אכילס” החדש ובשיתוף פעולה עם ישראל בתחום ההגנה האנטי־רחפנית.

והפחד היווני אינו תיאורטי.

רק לאחרונה נמצאה מול חופי יוון סירת־רחפן תופת אוקראינית עמוסת חומר נפץ, במה שהוגדר באירופה כאירוע מדאיג במיוחד.

המשמעות עצומה:

המלחמה האוקראינית כבר “דלפה” לים התיכון.

והיא מביאה איתה את עידן הנשק הזול והחכם.

במילים פשוטות:

העולם נכנס לעידן שבו כל זב חוטם עם טכנולוגיה זמינה וקצת ידע יכול לייצר נשק אווירי קטלני.

וזה סיוט אסטרטגי עולמי.

מפני שאם בעבר היה ברור מי מחזיק בעליונות אווירית — היום הכול מתערער.

פתאום גם ארגון קטן יכול לאיים על שדה תעופה בינלאומי.

גם מיליציה יכולה לשתק בסיס צבאי.

גם טרוריסט בודד יכול לנסות לפגוע באירוע המוני.

ולכן צבאות בכל העולם משנים עכשיו תפיסה:

פחות מערכות ענק כבדות,

יותר נחילים,

יותר אוטומציה,

יותר בינה מלאכותית,

יותר מלחמה רובוטית.

אפילו נאט״ו כבר מדברת בגלוי על “שדה קרב אוטונומי”.

והחלק המפחיד באמת?

אנחנו רק בהתחלה.

הדור הבא של הרחפנים יהיה:

חכם יותר,

עצמאי יותר,

קטן יותר,

קטלני יותר,

ומהיר יותר.

בעוד כמה שנים, מערכות מבוססות AI יוכלו לבחור מטרות לבד,

לתקוף לבד,

ולהתנהל כנחיל מתואם כמעט בלי מגע יד אדם.

המדע הבדיוני הופך למציאות.

והמציאות הזאת כבר מרחפת עכשיו מעל שדות הקרב של אוקראינה, לבנון, הים האדום והמזרח התיכון כולו.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!