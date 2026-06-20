איראן מאיימת לשגר טילים לישראל בתגובה ל״יום השחור״ בלבנון כתוצאה מהפצצות נרחבות של חיל האוויר

״היום השחור״ של לבנון: 83 הרוגים, 141 פצועים – איראן מאיימת במתקפת טילים על ישראל כבר הלילה בתגובה להפצצות הישראליות.

ההסלמה בלבנון מקבלת ממדים דרמטיים במיוחד. גורמים רשמיים בלבנון מדווחים כי מניין הנפגעים בגל התקיפות הישראלי האחרון עלה ל־83 הרוגים ו־141 פצועים לפחות. בתקשורת הלבנונית ובמערכת הפוליטית בביירות כבר מכנים את האירועים “יום שחור”, כאשר אזורים נרחבים בדרום לבנון, מחוז צור, נבטיה וחלקים נוספים במדינה ספגו עשרות רבות של תקיפות מהאוויר.

במקביל, בטהרן נשמעים איומים חריפים במיוחד. גורמים איראניים מזהירים כי אם התקיפות הישראליות יימשכו, איראן עשויה להגיב כבר במהלך הלילה בירי טילים לעבר ישראל. האיומים הללו מגיעים על רקע המשבר החריף סביב ההבנות החדשות בין וושינגטון לטהרן והטענה האיראנית כי ישראל פועלת בניגוד לרוח ההסכם שנחתם בתיווך אמריקני.

רק נפתח וכבר נסגר: איראן הכריזה על סגירה מחודשת של מצרי הורמוז – נתיב השיט האסטרטגי החשוב ביותר בעולם להעברת נפט וגז. בטהרן מאשימים את ישראל בהפרת ההבנות ואת ארצות הברית בכך שאינה מפעילה לחץ מספיק כדי לבלום את הפעילות הצבאית בלבנון.

מבחינת טהרן, מדובר במבחן הראשון והמשמעותי ביותר להסכם שעליו חתמו האיראנים והאמריקנים רק לפני ימים ספורים. מבחינת הנשיא טראמפ, מדובר במשבר שעלול לאיים על אחד ההישגים המדיניים החשובים ביותר שהוא מבקש לרשום לזכותו. מבחינת ישראל, זו עלולה להיות תחילתה של התנגשות אינטרסים חריפה מול הבית הלבן.

המשבר הנוכחי החל לאחר שורה של פעולות צבאיות בלבנון שבאו בעקבות הריגת ארבעה חיילי צה”ל, בהם קצין בכיר, בתקיפת חיזבאללה בדרום לבנון. התגובה הישראלית הייתה רחבת היקף וכללה מאות יעדים, מחסני אמל”ח, תשתיות, עמדות מבצעיות ומוקדי פעילות של חיזבאללה. בלבנון טוענים כי היקף התקיפות חרג בהרבה מפעולת תגמול רגילה וכי מדובר בגל התקיפות הגדול ביותר מאז הושגו ההבנות האחרונות.

האיראנים אינם מסתפקים עוד באיומים כלכליים. בשעות האחרונות נשמעו בטהרן מסרים שלפיהם “כל האפשרויות על השולחן”, כולל תגובה צבאית ישירה. אמנם אין עדיין אינדיקציה מבצעית ברורה לכך ששיגור טילים אכן עומד להתרחש, אך עצם העלאת האפשרות באופן פומבי נועדה להפעיל לחץ על וושינגטון ועל ירושלים.

בארצות הברית מנסים בינתיים להרגיע. גורמים אמריקניים אומרים כי למרות ההכרזה האיראנית, אין בשלב זה סימנים לכך שמצרי הורמוז נחסמו בפועל לתנועת כלי שיט בינלאומיים. עם זאת, עצם ההכרזה מספיקה כדי להעלות את מפלס החרדה בשוקי האנרגיה וליצור אי־ודאות בקרב חברות הספנות, הביטוח והאנרגיה ברחבי העולם.

באירופה עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות. מנהיגים שבירכו רק לפני ימים אחדים על פריצת הדרך הדיפלומטית בין וושינגטון לטהרן חוששים כעת שההסכם מתחיל להתפורר עוד לפני שנכנס לשלב היישום המלא שלו. העובדה שהמשבר הראשון התפרץ בתוך ימים ספורים בלבד מהחתימה מעוררת ספקות באשר ליציבותו של ההסדר כולו.

המשמעות הכלכלית עלולה להיות דרמטית. כעשרים אחוז מתנועת הנפט העולמית עוברת דרך הורמוז. כל איום על חופש השיט במעבר הזה עלול לגרום לזינוק במחירי האנרגיה, להעלות את עלויות ההובלה הימית ולערער את השווקים הפיננסיים שכבר החלו לתמחר אופטימיות בעקבות ההסכם האמריקני־איראני.

כעת מתרכזת תשומת הלב בשאלה אחת: כיצד יגיב טראמפ אם יתברר שהמשך הפעילות הישראלית בלבנון מאיים למוטט את ההבנות שעליהן השקיע הון פוליטי עצום. עד כה הבית הלבן נמנע מעימות פומבי עם ירושלים, אך ככל שהמשבר מתרחב והאיומים האיראניים מתגברים, כך גדל הסיכוי ללחץ אמריקני ישיר יותר.

אם אכן יתממשו האיומים האיראניים ויירו טילים לעבר ישראל כבר הלילה, המזרח התיכון עלול למצוא את עצמו בתוך שעות בודדות במערכה חדשה ורחבה בהרבה מזו שהתנהלה עד כה בלבנון.

״עניין מרכזי״

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