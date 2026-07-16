ההפצצות האמריקניות מתקרבות לטהרן

לאחר לילה נוסף של תקיפות אמריקניות נגד יעדים אסטרטגיים באיראן, ובהם אזור בנדר עבאס שעל מצר הורמוז, השיבה טהרן במתקפות טילים ומל”טים לעבר יעדים אמריקניים ובעלות בריתה במפרץ. טראמפ ממשיך לאיים בתקיפות נוספות, איראן מזהירה מפני “מלחמה ללא גבולות”, ומאמץ התיווך הולך ומתרחק.

הלילה האחרון סימן שלב נוסף בהידרדרות המהירה של המלחמה בין ארצות הברית לאיראן.

פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), בהוראת הנשיא דונלד טראמפ, השלים גל תקיפות נוסף נגד מטרות צבאיות באיראן. אחד היעדים המרכזיים היה אזור בנדר עבאס, הנמל האסטרטגי הגדול ביותר של איראן והשער הראשי שלה למצר הורמוז – עורק האנרגיה החשוב בעולם.

במקביל דווח על תקיפות נוספות באזורי טהרן, מתקני טילים, בסיסים צבאיים ותשתיות צבאיות נוספות. לפי מקורות איראניים, חלק מהתקיפות בוצעו גם סמוך לאי קשם, השולט על נתיבי השיט במצר הורמוז. איראן טענה כי אחת ההפצצות אילצה את פינויו של בית חולים לילדים באהוואז והאשימה את וושינגטון ב”פשע מלחמה”, טענה שלא אומתה באופן עצמאי.

טהרן לא המתינה זמן רב.

משמרות המהפכה שיגרו במהלך הלילה טילים בליסטיים, טילי שיוט ומל”טים לעבר יעדים אמריקניים ובעלות בריתה באזור. לפי הדיווחים, הותקפו שוב יעדים בבחריין, ירדן וכוויית, ונרשמו ניסיונות פגיעה גם בנתיבי השיט במפרץ הפרסי. מערכות ההגנה של המדינות המותקפות יירטו חלק ניכר מהאיומים, אך עצם התרחבות מעגל האש מעידה כי איראן ממשיכה ליישם את האיום שהשמיעה שוב ושוב: כל מדינה שתסייע למהלכים הצבאיים נגדה תהפוך ליעד לגיטימי מבחינתה.

במוקד העימות ממשיך לעמוד מצר הורמוז.

מבחינת איראן, השליטה במעבר הימי היא “קו אדום”. מבחינת ארצות הברית, חופש השיט הוא יעד אסטרטגי שאין עליו פשרות. התוצאה היא מאבק שהפך כבר מזמן ליותר ממאבק צבאי – זהו קרב על עורק החיים של שוק האנרגיה העולמי. היקף התנועה במצר ממשיך להצטמצם, חברות ספנות משנות מסלולים, ומחירי הנפט מגיבים בעליות חדות כמעט לכל דיווח על הסלמה נוספת.

דונלד טראמפ אינו מאותת על נסיגה.

גם לאחר גל התקיפות האחרון הוא הבהיר כי ארצות הברית “עשויה לתקוף שוב” אם איראן תמשיך לאיים על כוחות אמריקניים ועל נתיבי השיט. המסר היוצא מן הבית הלבן ברור: כל ניסיון איראני לשנות את מאזן הכוחות במפרץ ייענה במהלומה נוספת.

באיראן נשמעים מסרים הפוכים לחלוטין.

בכירים במשטר חוזרים ומזהירים כי אם וושינגטון תרחיב את התקיפות, התגובה לא תוגבל עוד לגבולות המפרץ. בימים האחרונים אף הושמעו איומים מפורשים לפגוע באינטרסים אמריקניים ובבעלות בריתה “בכל מקום שבו יימצאו”. במקביל, ברחובות טהרן נמשכת ההסתה הציבורית נגד טראמפ, כולל שלטי ענק הקוראים לנקמה.

למרות חילופי האש, מאחורי הקלעים נמשכים גם ניסיונות התיווך.

קטאר ומדינות נוספות ממשיכות לנסות להשאיר ערוץ הידברות פתוח, אולם ככל שהתקיפות מתרחבות והרטוריקה מקצינה, הסיכוי לחזרה מהירה למסלול דיפלומטי נראה קטן יותר.

המשמעות הרחבה של ההתפתחויות האחרונות חורגת בהרבה מהעימות הישיר בין וושינגטון לטהרן.

התקיפות האחרונות מלמדות ששני הצדדים מנסים לשמור על לחץ צבאי מתמשך מבלי להידרדר – לפחות בשלב זה – למלחמה כוללת. ארצות הברית פוגעת בעיקר בתשתיות וביכולות צבאיות; איראן ממשיכה להגיב באמצעות מתקפות על בסיסים, שותפות אזוריות ונתיבי השיט, תוך ניסיון להימנע ממכה שעלולה לגרור תגובה אמריקנית הרסנית עוד יותר.

אלא שהאסטרטגיה הזאת הופכת מסוכנת יותר מיום ליום.

ככל שמספר התקיפות גדל, כך גדל גם הסיכוי לטעות אחת – פגיעה המונית באזרחים, תקיפת מתקן אסטרטגי רגיש או פגיעה ישירה בכוח אמריקני גדול – שתוציא את שני הצדדים ממעגל ההסלמה המבוקרת ותדרדר את האזור לעימות רחב בהרבה.

בשלב הזה איש אינו יודע היכן נמצא הקו האדום האחרון.

אבל ככל שחולפות השעות, נדמה שהוא הולך ומתקרב.

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