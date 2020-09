נתניהו אובססיבי לכפות הפסקת ההפגנות נגדו

נתניהו בסיחרור אובססיבי חסר מעצורים. הצלחת ההפגנות נגדו בשבת הכניסה אותו לטירוף. אחרי שלקקניו לא השיגו עבורו אישור פרלמנטרי למנוע את ההפגנות נגדו בחסות תקנות חירום, נדהמו בבלפור לגלות כי הרצון הציבורי להמשיך ולדרוש את סילוקו רק מתעצם והטינה כלפיו מתגברת.

נתניהו קיים שיחת ועידת עם בכירי כחול לבן גנץ, אשכנזי וניסנקורן ודרש מהם לאשר לו את המהלך הדיקטטורי אך נענה בשלילה. בליכוד אומרים כי ביבי מתעקש בינתיים לנסות להעביר את סמכות הממשלה למניעת הפגנות נגדה בחקיקה ראשית.

בלפור, ספטמבר 2020. ההפגנה עברה ללא תקלות. נרשמו דוחות ואחרי חצות נעצרו חמישה מפגינים שסירבו להתפנות מהכביש לשם פתיחת התנועה הסדירה.

יצויין כי הממשלה קיבלה בהסכמה כללית הגבלות להפגין אך אנשי נתניהו עצמם הכשילו את העברת ההצעה כשהערימו קשיים וכך לא שונה המצב הקיים וההפגנות התאפשרו.

ההפגנות התקיימו בבלפור, בקיסריה, בתל אביב ועל גשרים ברחבי הארץ.

בירושלים הוצגו מייצגים בגנות משפחת נתניהו לאחר הפרסומים בעולם על כך שהביאו כביסה מלוכלכת מהבית כדי שיכבסו אותה עבורם בוושינגטון.

המייצג שזכה לתשומת לב גדולה.

אייבי בנימין, ממארגני ההפגנות מסר:

בחדר העבודה במעון הרשמי ברחוב בלפור ישבו שלושה חוקרי משטרה. מולם ישב בנימין נתניהו. "זה מתועד בווידיאו ובאודיו", הם הודיעו לו, "נא לדבר למיקרופון".

המצלמות נדלקו, והחוקרים העבירו את התמונות בשידור חי ללשכת היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט. חקירת ראש הממשלה יצאה לדרך.

חוקר: יש לאדוני ארנק בכיס?

נתניהו: לא.

חוקר: כרטיס אשראי גם אין?

נתניהו: אוי נו באמת, מביאים לי כסף מהבנק ואני מכניס אותו לתוך הכיס.

צילום: uncredited

נתניהו לגם מכוס הסודה שהונחה על השולחן, ובמרבית הזמן שילב רגל על רגל. מאחוריו, על קיר חדר העבודה, נשקפה מפת העולם. מצדדיו שני מכשירי טלפון, מכונת גריסה וספרייה עם תמונות בני המשפחה. לעתים יצא מהחדר. פעם להתייעצות עם פרקליטו המנוח יעקב וינרוט, פעם לשיחת עבודה. "אני מנחש שזה טראמפ", עקץ אותו ראש צוות החקירה סגן־ניצב מומי משולם, כשהדלת נפתחה ואחד מנושאי כליו סימן לו לצאת לשיחה דחופה.

החקירות היו קשוחות. בצד אחד ישבו חוקרים שטיפלו בעבר בעיקר בארגוני הפשע. מולם ישב הפוליטיקאי המשוכלל ביותר בסביבה, רטוריקן חד ומהיר מחשבה, שהשתמש ביכולת המשחק המוכחת שלו במיומנות. כשביקש להדגיש בפניהם משהו, הוא דיבר בטון שקט. כשהתרגז, הרים את קולו. מעת לעת דפק בעוצמה על שולחן העץ שהפריד ביניהם.

הוא הירבה להשתמש בביטויים באנגלית. את דבריו של יאיר לפיד הציע לחוקרים לקחת עם "grain of salt". צמד המילים שבו השתמש הכי הרבה היה "מה פתאום!" אחריו בתור היו "אני לא זוכר" ו"קשקוש בלבוש", או "קשקוש מקושקש". מדי פעם רשם לעצמו הערות. בסוף החקירה, לדרישת החוקרים, גרס אותן.

במשך שנתיים נחקר נתניהו באזהרה בפרשות השונות. מאות אלפי מילים ממלאות את הפרוטוקולים של המפגשים בינו לבין החוקרים. הדיאלוגים שמובאים כאן הם מבחר מצומצם מתוך חילופי הדברים.

תיק 1000

ב–2 בינואר 2017 הגיעו חוקרי המשטרה בפעם הראשונה לבלפור. בכיר החוקרים היה מפקד יאח"ה, תת־ניצב כורש ברנור, ולצדו היו סגן־ניצב משולם ורב־פקד דני יפה. הם עלו לירושלים לאחר שגבו בחשאי את עדויותיהם של איל ההון ארנון מילצ'ן ויד ימינו הדס קליין. השניים סיפרו כי במשך שנים סיפקו לבני הזוג נתניהו קופסאות סיגרים יקרות, בקבוקי שמפניה ותכשיטים. האספקה התבצעה באופן חד־סטרי, בתדירות גבוהה, באמצעות שליחים ותוך שימוש בשמות קוד. בטרם הועברה הסחורה המבוקשת, היא הוצפנה בשקיות אטומות.

"נתניהו היה מודע לכל המתנות שרעייתו דרשה", העידה קליין. "הם זוג נהנתנים", הסביר מילצ'ן.

כיצד תיאר את הקשר עם נתניהו בעדותו הראשונה? "בין מכר לידיד". נתניהו, לעומתו, אמר לחוקרים שמילצ'ן הוא "חבר מאוד קרוב". הוא עוד לא ידע באותו שלב מה סיפר להם המפיק ההוליוודי.

לפי נתניהו, הקשר בין השניים התהדק ב–1999, לאחר הקדנציה הראשונה שלו כראש הממשלה. "הייתי אז פגר פוליטי", אמר לחוקרים. "לא היה לי עתיד. הייתי מחוסל".

משולם: ומאז הקשר אינטנסיבי?

נתניהו: כמו אחים.

נתניהו טען ששורה של יועצים משפטיים נתנו לו אישור לקבל מתנות מחברים קרובים, וכי אין בכך פסול. "זה היה וינרוט ושמרון, או וינשטיין. זה יכול להיות אפילו אביחי (מנדלבליט), אני לא זוכר… נאמר לי תמיד שאין בעיה". הוא לא החזיק חוות דעת כתובה. וינרוט אישר את הדברים בעדותו. וינשטיין ומנדלבליט כפרו בהם.

משולם: הגדירו לך גבול?

נתניהו: לא הגדירו שום גבול. אם קונים לי מטוס אני יכול להבין שלא, אבל סיגרים ובגדים? התשובה היא כן.

משולם: בוא תאמר לי בבקשה — חוץ מהסיגרים, מה אתה ובני משפחתך קיבלתם ממילצ'ן?

נתניהו: משפחתי? אני לא יכול להגיד לך.

החוקרים חגו סביב הנושא עד שנתניהו נזכר שמילצ'ן "לפעמים מביא בקבוק שמפניה".

משולם: איזו שמפניה?

נתניהו: שמפניה, לא יודע.

משולם: למי?

נתניהו: לרעייתי, לנו.

משולם: מה זה מביא? תסביר לנו.

נתניהו: הוא מביא, אני לא יודע. אני לא כל כך מתעסק בזה, אבל אני יודע שמעת לעת הוא מביא.

משולם: מה זה מעת לעת?

נתניהו: תשאל אותו, לא יודע בדיוק.

משולם המשיך להתעקש, ולבסוף נתניהו פלט: "כל כמה חודשים".

"מילצ'ן קנה לכם אלף בקבוקי שמפניה"

מפקד יאח"ה כורש ברנור לנתניהו

עד אותו הרגע התנהלה החקירה על מי מנוחות. אלא שאז ירו החוקרים צרור שאלות נוסף על מספר בקבוקי השמפניה שרעייתו קיבלה ממילצ'ן. לפי הראיות, השמפניה זרמה למעון הממלכתי לעתים תכופות. בפעם הראשונה בחקירה, ולא האחרונה, קפץ לראש הממשלה הפיוז.

נתניהו: אני לא מאמין שאתם שואלים אותי על זה, אבל בסדר. אני אומר לכם – אני לא מאמין שאתם שואלים אותי את השאלה הזאת.

משולם: אוקיי.

נתניהו: אבסורד.

משולם: אוקיי.

נתניהו: אבל תמשיכו, זו זכותכם.

משולם: זו חובתנו אגב.

נתניהו: חובתכם? אני לא חושב. אתם מנסים להגיד כאן דבר שהוא הפוך לגמרי מעצה שקיבלתי פעם אחר פעם.

החוקרים לא הרפו. "אתה ראית את כמויות בקבוקי השמפניה?"

נתניהו: ראיתי מעת לעת בקבוק כאן, בקבוק שם… מה אתם חושבים, שאני סופר בקבוקים… אולי אני סופר דברים אחרים שקשורים לקיום שלנו כאן? כמה טילים מכוונים אלינו, דברים כאלה?

משולם: אתה לא יודע לא כמויות, לא תדירות. אתה יודע אגב איזה סוג של שמפניה היית מקבל ממילצ'ן?

נתניהו: לא.

משולם: צבע?

נתניהו: ורוד.

נתניהו: תקשיב לי טוב, אין לי בעיה להכניס את היד לכיס. אתה שומע מה שאני אומר? אני הולך להגיד לך דברים רגישים.

חוקר: מה זו הבעיה הרגישה?

נתניהו: יחסים בתוך המשפחה. לי אין בעיה להכניס את היד לכיס. אם קיימת רגישות היא לא קיימת פה. אני ושרה ישויות נפרדות.

חוקר: אדוני רומז לנו?

נתניהו: אתה יודע מה? אני לא רומז. תמחקו את זה, עזוב.

צילום: uncredited

"אני יודע אולי שזה נשמע לכם מוזר", המשיך נתניהו, וביקש להתעכב על שיחותיו עם מילצ'ן. "מה אתה חושב קורה כשאנחנו נפגשים? יש למילצ'ן קשר לא נורמלי עם ג'ון קרי… על זה אני יושב ומדבר איתו, כן? ושולפים איזה סיגר ומעשנים… אתה חושב שאני יודע מה אשתי קיבלה? ארנון בא אליי ואומר לי, קיבלתי עכשיו טלפון מקרי או מטוני בלייר… הוא היה אצל מדינה ערבית ויש לו מה לדווח, והוא נהיה דרך אגב לא רק חבר אישי של קרי, אלא מאוד־מאוד מעורב במהלכים מדיניים… זה מה שמעסיק אותי בפגישות האלה… לא כמה בקבוקים שרה קיבלה, או האם יאיר או אבנר קיבלו משהו. למי יש זמן להתעסק בזה?"

"בבית של מילצ'ן שתו שמפניה באגמים, באסדות, בנהרות… כשהיינו באים לשמעון פרס הוא היה אומר, 'הנה השמפניה של ארנון'"

נתניהו לחוקרים

בעדותם תיארו מילצ'ן וקליין כיצד שרה נתניהו תבעה מהם במשך חודשים לקנות לה עוד תכשיט יקר ליום ההולדת. מילצ'ן חשש והתחמק, אך כשהלחץ נמשך הוא דרש אישור מפורש מנתניהו. כשקיבל מראש הממשלה אור ירוק, התכשיט נקנה. "הוא התקשר ואמר לי שזה חוקי", סיפר בעדותו.

ברנור: רעייתך קיבלה ממילצ'ן תכשיט?

נתניהו: לא. אני לא יודע שהיא קיבלה.

משולם: אתה לא?

נתניהו: אולי קיבלה, אולי לא.

משולם: אתה לא יודע.

נתניהו: לא יודע, אולי.

משולם: רעייתך קיבלה תכשיט בספטמבר האחרון בשווי של כמעט 11 אלף שקל.

נתניהו: אין לי מושג ירוק.

משולם: אין לך מושג ירוק?

נתניהו: אין לי מושג ירוק או בצבע אחר… שום דבר.

משולם: שום דבר.

נתניהו: אני שומע את זה בפעם הראשונה.

משולם: בפעם הראשונה.

נתניהו: חד וחלק.

משולם: מעולם לא דיברת על זה? לא שאלת את מילצ'ן?

נתניהו: כלום. אין לי מושג ירוק. מה שאמרת לי עכשיו? חדש לי לגמרי.

ברנור: הפתעה?

נתניהו: כן.

ראש הממשלה ניסה להסביר לחוקרים שמילצ'ן כמעט התחנן שיסכים לקבל ממנו תשורות. "זה כמעט תמיד בא בעקבות עידוד או פנייה שלו. מה אני יכול לעשות (בשבילך)? אני רוצה לשלוח לך דברים".

משולם: למה?

נתניהו: כי הוא אוהב אותי, זה אח שלי.

משולם: כמו אח…

נתניהו: כמו אח שלי. הוא יודע שאני עובד קשה, זו עבודה קשה. הוא אומר, אם אני יכול להנעים את החיים לאח שלי שעובד בשביל מדינת ישראל, ולא כל כך נהנה מפרגון ציבורי, ומקבל חקירות תקשורתיות מאורגנות במשטרה…

משולם: אני אומר לך שאתה ידעת על התכשיט שרעייתך קיבלה ממילצ'ן.

נתניהו: על התכשיט האחרון? שקר וכזב.

משולם: תכשיט שדי הרבה זמן היא דיברה שהיא רוצה אותו. תכשיט מאוד ספציפי שהיא לא קיבלה. היא פנתה אליך וביקשה שאתה תתערב בעניין.

נתניהו: שאני אתערב בתכשיט?

משולם: כן.

נתניהו: לא זוכר דבר כזה.

יופה: זה קרה לפני דקה, בספטמבר האחרון.

נתניהו: אני לא ידעתי שהיא קיבלה את זה. אתה מספר לי.

ברנור: מתי יום ההולדת של רעייתך?

נתניהו: עכשיו תפסת אותי.

משולם: אנחנו לא מספרים…

נתניהו: שום דבר לא צריך לדלוף, אבל כאן אתם בצרה.

משולם: כן… הוא תמיד עם השאלות הקשות, כורש.

נתניהו נזכר שרעייתו נולדה בנובמבר, וזיכרונו התעורר בנושא נוסף. "למה זה לא מהדהד אצלי?" שאל לפתע רטורית, "משום שזה לא היה משהו מיוחד. אני הבנתי שבקירבה של חברים (מותר) גם תכשיטים לקבל".

משולם: שאלנו אותך בתחילת השיחה… אמרת שמפניה, קצת סיגרים.

נתניהו: גם על זה שאלתי.

משולם: מה?

נתניהו: ומה אם מישהו נותן מתנה לאישה, איזה תכשיט.

משולם: את מי?

נתניהו: וינרוט, שמרון, לדעתי גם יועצים משפטיים לממשלה.

משולם: מי?

נתניהו: אני תכף אזכר.

משולם: ואם רעייתך דורשת מתנה? שאלת על כך את היועץ המשפטי?

נתניהו: לא שאלתי… חברים יכולים להציע ואתה יכול גם לבקש מהם.

החוקרים ציינו שמילצ'ן הוציא מאות אלפי שקלים על טובות ההנאה הללו, ושמדובר במספר עצום של סיגרים, מהיקרים ומהמשובחים.

נתניהו: אני לא מבקש, הוא הציע.

משולם: אנחנו נגיע לזה.

החוקרים תהו אילו מתנות נתן ראש הממשלה מצדו, אם מערכת היחסים עם מילצ'ן כל כך טובה. "לא יודע", השיב נתניהו, "שרה מטפלת בזה".

משולם: שרה נתנה לו מתנות?

נתניהו: כן.

משולם: לא יכול להיות שזה חד־סטרי?

נתניהו: זה לא חד־סטרי, כי אני נותן לו חברות בחזרה.

משולם: איזו חברות אתה נותן לו חזרה?

נתניהו: אתה חושב שחברות מתבטאת רק במתנות?

משולם: נראה לך הגיוני שלדוגמה במשך שבוע אחד מילצ'ן מספק לרעייתך 20 בקבוקי שמפניה?

נתניהו: אני לא יודע.

משולם: כך אתה מגדיר חברות?

נתניהו: אני לא עוקב אחרי זה.

שוב ושוב נשאל נתניהו אם מדובר בכמות שמפניה הגיונית, עד שהוא סיפק את התשובה הבאה: "אשתי לא שותה שלושה בקבוקי שמפניה ביום. היא לא אירית, מתאבק במשקל 150 קילו".

הגרסה הראשונה נגבתה, והחוקרים החליטו שהגיע הזמן לפתוח את הקלפים. "אתה הגדרת אותו כאח", אמר משולם, "עוד מעט נראה איך הוא מגדיר את מערכת היחסים ביניכם".

זה היה אחד הרגעים הדרמטיים בחקירה. משולם החל להקריא דברים שאמר מילצ'ן בעדותו: "בוא נגיד ככה, בחמש־שש שנים האחרונות אני מביא לבני הזוג נתניהו סיגרים ושמפניה ורודה. אם לדייק, אלה לא מתנות שאני מביא מרצוני, אלא מתבקש על ידי בני הזוג נתניהו להביא להם… זה מגעיל בעיניי ומגיע ממקום של נהנתנות".

נתניהו נראה מופתע. "זה נשמע לי מדהים, אני מוכרח להגיד, זה מדהים וגם מאוד מאכזב אותי לשמוע".

החוקרים שלפו ציטוט נוסף של מילצ'ן: "לפני כחצי שנה דיברה איתי הדס קליין ואמרה לי ששרה ביקשה שאקנה לה תכשיט ליום הולדת. אמרתי שעד שאני לא שומע מביבי שזה חוקי, אני לא מאשר… ביבי אמר לי שלא מדובר ברכישת בית ושזה חוקי".

נתניהו: אני זוכר שדיברתי איתו… בכלל על שאלת המתנות. לא על תכשיט ספציפי.

משולם: זה היה לפני כמה חודשים.

נתניהו: נכון, יש לי עוד כמה דברים, לא יודע אם שמתם לב. בחירות בארה"ב, יש לנו גם מלחמות פה ושם. תוקפים בסוריה.

משולם: אדוני לא ראה לפני כמה חודשים שרעייתו קיבלה תכשיט ממילצ'ן?

נתניהו: התשובה היא לא.

ברנור: קיבלת מתנות בשווי 700–800 אלף שקל. זה נראה לך תקין?

נתניהו: אהרהר בזה ואגיד לך.

משולם: לא חשבת על זה עד היום?

נתניהו: לא.

.

שלושה ימים חלפו והחוקרים הגיעו שוב לבלפור, הפעם כדי לחקור את נתניהו בתיק 2000. בשלהי החקירה שאל אותו ברנור אם הספיק להרהר בעלות הסיגרים והשמפניות שמילצ'ן קנה לו ולרעייתו. "אני לא חוצה את הרף הנורמטיבי", ענה נתניהו מיד.

.

ברנור: אז למה לקח לך זמן ולא אמרת ישר?

נתניהו: נו, אז אני אומר לך. הירהרתי בזה, אוקיי?… עכשיו אני אגיד לך, אין דבר כזה בעולם, מה שאתם עושים כאן. אין דבר כזה שיבואו לפרנסואה הולנד או לברק אובמה ויגידו להם "קיבלת סיגרים מחברים שלך"… אפילו לא חקרתם את ה–1.3 מיליון שקל לעטים של אולמרט… יש חוק אחד לאולמרט ואחד לנתניהו?ברנור: אתה תמשיך לקבל סיגרים ובקבוקים?

נתניהו: לא, לא אמשיך.

חוקר: נראה לך הגיוני שמילצ׳ן מספק לרעייתך 20 בקבוקי שמפניה בשבוע אחד?

נתניהו: אני לא יודע, אני לא עוקב אחרי זה.

חוקר: זה הגיוני?

נתניהו: אשתי לא שותה שלושה בקבוקי שמפניה ביום. היא לא אירית.

צילום: uncredited

בחקירה אחרת ביקש סגן־ניצב משולם לחזור לתכשיט: "אמרת לנו, אני לא ידעתי על כך בכלל… וינרוט אמר לנו חד־משמעית: מר נתניהו התייעץ איתי לגבי השרשרת שארנון מילצ'ן נתן לגברת נתניהו".

נתניהו: טוב, אני לא זוכר.

משולם: איך אתה מסביר את הסתירה?

נתניהו: אני לא זוכר שדיברתי איתו על שרשרת… יכול להיות שהיתה שאלה על תכשיט.

משולם: זו סתירה מהותית.

נתניהו: זו לא סתירה מהותית… יכול להיות שהוא זוכר. נכון, לא זכרתי.

משולם: התשובה שלך לא היתה לא זוכר, אלא חד־משמעית לא.

נתניהו: נכון. אז מה?

בחקירה מאוחרת יותר נתניהו כבר יאשר את מה שהכחיש נמרצות בתחילת הדרך. הוא פנה למילצ'ן ונתן לו אור ירוק לרכוש את התכשיט. כך זה נשמע בהמשך החקירה:

ברנור: שאלת אותו (את וינרוט) ספציפית על התכשיט?

נתניהו: כן, בטח, כי ארנון שאל… במקרה הספציפי הזה ארנון שאל אותי לגבי התכשיט.

"למילצ'ן יש כיסים עמוקים והזרועות שלו כל כך קצרות שהוא לא יכול להגיע אליהם"

אדלסון בעדותו

שבועיים וחצי חלפו עד החקירה הבאה. נתניהו קידם את פני החוקרים עם תמונות ומכתבי חיבה הדדיים בינו ובין מילצ'ן. "ספריות אני אמלא לכם כאן", הבטיח להם. "זה שרה ואמנדה (מילצ'ן) בכנרת, ועכשיו אני פה עם הילדים שלו. אלה יחסים בכפייה?"

הדפדוף באלבום הסתיים, ונתניהו ניגש לעניין בוער: הוא ניסה לשכנע את החוקרים, ובאמצעותם את מנדלבליט, שבינו ובין שרה ניצבת חומה סינית. הוא הבין שזו נקודת מפתח.

נתניהו: רעייתי ואני זה שני אנשים נפרדים. יש דברים שאני לא יודע עליה ויש דברים שהיא לא יודעת עליי… לי אין בעיה להכניס את היד לכיס.

משולם: יש לך בעיה מאוד קשה… כולם אומרים, תמיד אין לו כסף.

נתניהו: מומי…

משולם: תמיד אין לו ארנק… ותמיד הוא לא מוציא כסף.

נתניהו: תקשיב לי טוב, שמעתי את הטענה שלך, עכשיו תשמע את התשובה שלי… לי אין בעיה להכניס את היד לכיס… אתה שומע מה שאני אומר? אני הולך להגיד כמה דברים. הם רגישים.

לפתע העלה נתניהו מהאוב את שמו של יועץ התקשורת המנוח שעיה סגל, שסיפק לו ולמשפחתו שירותי דוברות חינמיים, במשך שנים. כשהעניין נחשף, נתניהו שלף פנקס המחאות בעצת פרקליטיו ושילם לו תשלום חד־פעמי של 2,500 שקל. סגל, שהעיד במשטרה בפרשה, סיפר לחוקרים כי ברגע שנודע לרעיה על התשלום, היא שאגה עליו — "ההתקף הרגיל שלה", כדבריו — ודרשה ממנו להחזיר את הכסף. סגל נענה לדרישה.

.

"שעיה, כשהוא החזיר את הכסף, לא ידעתי את זה בזמן אמת", אמר נתניהו. החוקרים הופתעו, הרי הנושא כלל לא הועלה על ידם. אלא שנתניהו התעקש להמשיך. הוא הזכיר יועצים נוספים שעבדו איתו — אודליה כרמון, נפתלי בנט ואיילת שקד. לדבריו, שלושתם קיבלו בשלב מסוים תשלום כלשהו, מכיסו.

נתניהו: אז קודם כל, אני לא יודע הרבה דברים, ושנית, גם שרה לא יודעת. היא לא ידעה על התשלום לאודליה, לבנט לשקד. שילמתי. הכנסתי את היד בחפץ לב לכיס.

משולם: כן.

נתניהו: ודאי. עשרות אלפי שקלים.

ברנור: שרה לא ידעה?

נתניהו: היא לא ידעה… עכשיו, מה קרה? כשהיא ידעה היא רצתה את הכסף בחזרה.

ברנור: למה?

נתניהו: אני לא נכנס לזה כרגע.

משולם: אתה העלית את זה.

נתניהו: אני רוצה להגיד לכם…

משולם: למה היא ביקשה את הכסף?

נתניהו: אני מסביר כאן משהו והוא רגיש… אלה שתי ישויות נפרדות. אני לא יודע מה היא עושה, לא יודע מה היא מסכמת לגבי שמפניה או לא שמפניה.

משולם: אתה לא יודע?

נתניהו: אני לא יודע.

חוקר: קיבלת מתנות בשווי 700-800 אלף שקל. זה נראה לך תקין?

נתניהו: אהרהר בזה ואגיד לך.

חוקר: לא חשבת על זה עד היום?

נתניהו: לא.

צילום: uncredited

נתניהו המשיך להתפתל בתקווה שהחוקרים יירדו לסוף דעתו, בלי שיצטרך להיות מפורש. "יש פה בעיה רגישה", הבהיר שוב.

משולם: לא הבנתי. מה הבעיה הרגישה?

נתניהו ניסה להסביר עד כמה הוא חושש מהדלפה בעניין הזה. "יש דברים רגישים שאני אומר פה, שלפעמים אולי יוצאים בלי כוונה".

ברנור: מה זו הבעיה רגישה?

נתניהו: בוא אני אגיד לך, יחסי משפחה. יחסים בתוך המשפחה.

ברנור: אדוני רוצה לומר משהו שהוא רלוונטי לחקירה?

נתניהו: לדעתי סופר רלוונטי.

ברנור: אז אדוני יאמר אותם במלוא הרגישות.

נתניהו: לי אין בעיה להכניס את היד לכיס ויש לזה תיעוד מכאן עד הודעה חדשה… עכשיו גם חברים יודעים: אם קיימת רגישות היא לא קיימת פה. היא לא קיימת אצלי…

ברנור: אדוני רומז לנו?

נתניהו: אתה יודע מה? אני לא רומז. תמחקו את זה, עזוב.

ברנור: אז מה?

נתניהו: תעזוב, תמחקו…

ברנור: הכסף (לבנט ולשקד) חזר בשל הרגישות המשפחתית?

נתניהו: נכון… או שלא הספקנו לממש את הצ'ק. לא זוכר… אין לי בעיה להכניס את היד לכיס. זו לא הבעיה שלי… אני ושרה ישויות נפרדות… שרה לחוד ואני לחוד.

"אנחנו משפחה אשכנזית ממוצעת, אני לא כל כך מחובר להורים שלי"

יאיר נתניהו בעדותו

בשלהי 2013 הגיחה דמות חדשה לחייו של נתניהו: ג'יימס פאקר, שותפו הצעיר של מילצ'ן. זמן קצר אחרי שהכיר את נתניהו ובני משפחתו, החל גם פאקר לממן לבני הזוג טובות הנאה יקרות.

באחת החקירות שאל משולם מה בני המשפחה קיבלו מפאקר. "הוא הזמין את יאיר לבלות באספן ובאיביזה", סיפר נתניהו. הוא גם ידע שבנו מתארח וישן מעת לעת בדירת יוקרה שפאקר שכר בתל אביב, בעלות של עשרות אלפי שקלים בחודש.

.

נתניהו אף אישר שביקש מפאקר לקנות את הווילה רחבת הידיים שצמודה לביתו בקיסריה. פאקר אכן רכש את הבית, ומהעדויות התברר שנתניהו נהג בו כמעט כמנהג בעלים. מנהלת הבית של פאקר העידה שראש הממשלה היה מתארח בו לעתים קרובות, ושהיא התבקשה לפני כן לצייד את המקום בסיגרים ובשמפניות.

משולם: אומרת הדס קליין שהפעלת עליה לחץ בלתי פוסק כדי שפאקר ירכוש את הבית הצמוד אליך, ואמרת גם להדס להתקשר לעו"ד שמרון. היא אומרת: תשמעו, הוא התקשר כל כך הרבה פעמים, לא הבנתי למה. מוכר לך?

נתניהו: לא.

משולם: לא היה?

נתניהו: בלשון המעטה.

משולם: כן.

נתניהו: זה כל כך לא נכון, אני שוחחתי איתה פעם ופעמיים ולא בלחצים… לחצים? איזה בלוף ענק.

משולם: למה שוחחת איתה?

נתניהו: ענק, וגם זה ייפול. אי אפשר לקחת חברות טובה…

משולם: למה שוחחת עם הדס על זה? אני לא מצליח להבין מה אמרת לה.

נתניהו: שום דבר. רציתי לדעת אם זה מתגשם.

משולם: למה?

נתניהו: מה למה? אתה רוצה לדעת מי יושב לך ליד הבית.

משולם: אמרת לה לעשות משהו?

נתניהו: לדעתי, אני חושב שנתתי לה את השם של ה… חברת תיווך…

משולם: הכרת אותו הרבה זמן? הייתם ממש חברים־אחים? כמה זמן הכרתם?

נתניהו: חודשיים־שלושה.

משולם: חודשיים־שלושה וכבר…

נתניהו: זה נדלק מיד.

"אתם חיים בלה־לה־לנד… הרי בסוף האמת תצא וזה ייפול"

נתניהו לחוקרים

חודשים חלפו. בנובמבר 2017 חזרו החוקרים לבלפור, וביקשו להתעכב על עניין הסיגרים. בחקירותיו הקודמות טען נתניהו שרכש בכספו כמויות אדירות של סיגרים. לפי גרסתו, לעתים השתמש במזומן שהוציא מהבנק, ולעתים בדולרים שקיבל מבן־דודו נתן מיליקובסקי. לדברי נתניהו, הוא העביר עשרות אלפי שקלים לראשי הלשכה ולנהגים שעבדו במשרד ראש הממשלה כדי שייקנו לו סיגרים. זה היה קו הגנה נוסף שנועד לערער את התזה של החוקרים, שלפיה מילצ'ן מימן אותו.

משולם: את מי שלחת?

נתניהו: אני אומר לך, כולם.

משולם: ספציפי.

נתניהו: את כולם.

החוקרים הפצירו בו לתת להם שמות, ללא הצלחה. "למה אדוני לא רוצה להגיד לנו?" הקשה משולם. ברנור ניצל את ההזדמנות לעקיצה: "אתה צריך לתאם איתם (גרסאות)? ככה זה נראה". נתניהו הדף את הרמיזה. הוא הסביר שזה לא נעים לציין שם ולגרום לכך שאדם מסוים ייחקר, והעדיף שהמשטרה תגבה עדויות מכולם. לאורך החקירה דבק בגרסתו: הוצאתי אלפים רבים של שקלים במזומן, והנהגים או ראשי הלשכה קנו לי בהם את הסיגרים.

משולם: היית עם מזומנים עליך?

נתניהו: אם הייתי צריך.

ברנור: יש לאדוני ארנק בכיס?

נתניהו: לא, אבל אני לוקח כסף מזומן ונותן.

ברנור: אז לאדוני אין ארנק?

נתניהו: אז נותנים לי, מוציאים לי כסף.

ברנור: כרטיס אשראי גם אין?

נתניהו: אוי, נו באמת, מביאים לי כסף מהבנק ואני מכניס אותו לתוך הכיס או התיק שלי.

חוקר: למה מילצ׳ן שולח לך מתנות?

נתניהו: כי הוא אוהב אותי, זה אח שלי.

חוקר: ואיזה מתנות אתה נתת לו?

נתניהו: לא יודע, שרה מטפלת בזה.

חוקר: שרה נתנה לו מתנות?

נתניהו: כן.

חוקר: לא יכול להיות שזה חד סטרי?

נתניהו: לא, כי אני נותן לו חברות בחזרה.

צילום: uncredited

נתניהו טען בפני החוקרים שכמעט כל המזומנים שהוציא מהבנק נועדו לרכישת סיגרים. "כמעט 100 אחוז", אמר להם. "בשנים האחרונות כמעט ואין לי כל הוצאות אחרות".

החוקרים התקשו לקבל את הנרטיב. הם פנו לגבות עדויות מראשי הלשכה והנהגים, וחזרו עם הממצאים.

ברנור: חקרנו את כל הרל"שים, ולמעט נתן אשל, כל האחרים טענו שלאורך השנים הם רכשו עבורך שניים־שלושה סיגרים. מה אתה אומר על זה?

נתניהו: אני אומר שאני הוצאתי הרבה מאוד כסף.

ברנור: אבל הם אומרים… לא…

נתניהו: יש לך גם נהגים… חקרתם את כל הנהגים?

ברנור: הבאנו את כל שבעת הנהגים, כן?

נתניהו: כן?

ברנור: לאורך התקופה, למעט נהג אחד שתכף נגיע אליו, כולם, כל השבעה, אמרו, וואללה לא קנינו לביבי כלום!

נתניהו: באמת?

ברנור: וואללה… ישנו נהג אחד שציין שקנה עבורך בחנות ספציפית בירושלים.

נתניהו: טוב… טוב…

ברנור: זה נהג שנתן אשל אמר לנו במפורש שהוא קנה. הוא (הנהג) אמר לנו: "זו החנות". הלכנו לחנות, אמר לנו (בעל החנות): "קשקוש בלבוש, מעולם לא הגיע האילוז הזה (הנהג) ולא האשל הזה לקנות סיגרים". מה אתה אומר על זה?

נתניהו: קשקוש בלבוש על הקשקוש בלבוש!

"מילצ'ן לא נתן לאף אחד שום דבר ללא סיבה"

איש העסקים יוסי מימן בעדותו

באחד משלבי החקירה ביקשו החוקרים להבין את הניסיונות של נתניהו לערב את מילצ'ן בשוק התקשורת. החוקרים ידעו שראש הממשלה הפעיל בכמה הזדמנויות את שלמה פילבר, מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר ולימים עד מדינה, כדי שיסייע למילצ'ן לרכוש נתח מערוץ 2. המנכ"ל אף הוזעק לדון בעניין הזה בווילה של מילצ'ן בבית ינאי, שמשקיפה אל הים.

לפי החוקרים, פילבר אמר להם כי "את נתניהו עניין דבר אחד — היתה לו אובססיה מי ינהל את חברת החדשות. הוא קיווה שאם מילצ'ן יהיה הבעלים יהיה לו גורם אוהד".

נתניהו דחה בתוקף את טענות החוקרים, שלפיהן ניסה לסייע למילצ'ן להרוויח כסף, ועל הדרך ליהנות מכלי תקשורת מוטה ואוהד. את המאמצים שלו ליצור חברה אחת — מונופול שיאחד בין קשת לרשת — הוא הגדיר כאינטרס לאומי. "אני בא למילצ'ן לא כאיש עסקים אלא כפטריוט ישראלי", הסביר נתניהו, "ואני אומר לו, צריך לגוון את התקשורת. זו משימה לאומית. זו משימה בינלאומית".

מנהל העסקים של מילצ'ן, זאב פלדמן, סיפר לחוקרים שהרעיון היה שבחברת החדשות של המונופול יישבו אנשים "לרוחו של ראש הממשלה", כדבריו. כשגרסת פלדמן הוצגה לנתניהו הוא נתלה באחד המנהיגים הנערצים עליו: "איך אמר רונלד רייגן? משפט אלמותי, personal is policy. מה, תשים שם את זהבה גלאון שתנהל את זה?… אני רוצה לשנות את המדיניות".

בשלבים אחרים בחקירה עומת נתניהו עם מקרים נוספים שבהם נחלץ לטובת מילצ'ן. ראש הממשלה סייע לידידו איל ההון בעניין אישי וכלכלי קריטי — חידוש הוויזה לארה"ב לעשר שנים. הוויזה של מילצ'ן נשללה ממנו לאחר שסיפר בראיון ל"עובדה" על מעורבות בסחר בנשק בשנות ה–70 וה–80, כולל קניית מתגים לתוכנית הגרעין הישראלית.

.

נתניהו נענה לבקשת מילצ'ן, פנה לצמרת האמריקאית ופתר את הבעיה האישית של חברו. בחקירה טען שעשה זאת כדי שלא ייגרם "נזק ממשי למדינת ישראל". לדבריו, הוא חשש שהאמריקאים יחקרו את מילצ'ן על עברו. "את הדבר הזה צריך להרוג כשהוא קטן", אמר לחוקרים. מילצ'ן עצמו אגב לא הביע שום חשש שיחקרו אותו.

נתניהו השווה בין הסיוע למפיק העל לפנייה שלו לממשלות זרות בניסיון לסייע לראש המוסד לשעבר מאיר דגן, שחלה בסרטן ונזקק להשתלת כבד. "הוא היה אויב שלי", אמר נתניהו על דגן, "פעל נגדי מול האמריקאים, ולמרות זאת פניתי לממשלות זרות".

ברנור: איך אתה משווה?

נתניהו: אני משווה רק בדבר אחד: ביטחון ישראל. זה תרם לביטחון ישראל ומגיע לו שאתערב, וזה תרם לביטחון ישראל בתחום שאני אחראי לו ומגיע לו שאתערב. זה לא קשור לסיגרים.

החוקרים אמרו לנתניהו שב–2014, השנה שבה הוא התאמץ לסייע למילצ'ן בחידוש הוויזה, אספקת הסיגרים "הגיעה לשיא כל השיאים, בשווי 200 אלף שקל". נתניהו השיב כי הוא איננו מאמין. "אני לא מעשן כמויות כאלה", אמר לחוקרים.

בהמשך הוא נחקר בחשד שניסה לשכנע את יאיר לפיד, אז שר האוצר, להאריך את מה שזכה לכינוי "חוק מילצ'ן", שמסדיר פטור ממס לתושבים חוזרים על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל. את הפנייה ללפיד בעניין החוק עשה נתניהו בעקבות מסע שתדלנות שבו פצח מילצ'ן, שש שנים לפני פקיעת הפטור. "אני לא קונה מטריות בחורף", הסביר מילצ'ן לחוקרים את פשר המאמצים המוקדמים שלו. לפיד העיד כי מילצ'ן פגש אותו במרתף ביתו בצפון תל אביב, וביקש שיקדם את הארכת הפטור. לפיד בדק, שמע את ההסתייגויות הקשות של הדרגים המקצועיים, והתנגד. בסמוך לכך, במהלך פגישה שקיים עם נתניהו, דחק בו ראש הממשלה לקדם את העניין.

.

"אמרתי לביבי שזה רעיון פחות טוב", סיפר לפיד בעדות. "נפגשנו שוב והוא שאל, מה לגבי הפטור? מתקדם משהו? ארנון דיבר איתך? זה תיקון טוב, זה תיקון טוב… בתוכי חשבתי שזה לא נושא לראש הממשלה וזה מאוד משונה שראש הממשלה פונה לשר בעניין הזה".

כשנשאל על כך, השיב נתניהו כי הוא איננו זוכר. בהמשך זיכרונו ניצת.

ברנור: מילצ'ן אומר לך, דיברתי עם לפיד. אתה הולך ומדבר עם לפיד אחרי זה?

נתניהו: יכול להיות.

משולם: איזה פלא.

נתניהו: מילצ'ן מעלה נושא שהוא חשוב לכלכלת ישראל… אתם מבטלים את זה… אני חושב שיש תחרות עצומה על האנשים האלה… אם יהיו לך מאה מילצ'נים כלכלת ישראל תרוויח.

משולם: מ–2009 אין למילצ'ן כל פעילות עסקית בישראל.

נתניהו: לא יודע, לא ידעתי כלום.

.

תיק 4000

"רוצים לשתות משהו?" שאל נתניהו באדיבות. החוקרים סירבו בנימוס. הפעם היו אלה תת־ניצב אלי אסייג, מפקד היאל"כ (היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית), ניצב־משנה יואב תלם וסגן־ניצב יורם נעמן. לצדם ישב גם יריב עמיעד, חוקר הרשות לניירות ערך.

זמן קצר לפני כן עצרה המשטרה את בעל השליטה בבזק, שאול אלוביץ', ואת שני אנשי הסוד של נתניהו: ניר חפץ ושלמה פילבר. החשד: אלוביץ' נתן לנתניהו להשתלט על אתר החדשות וואלה שבבעלותו, ולהטות את הסיקור לטובתו, תמורת פעולות שלטוניות שהיו שוות לבזק מאות מיליונים — אישור עסקת בזק–yes ועיכוב הרפורמה שאמורה היתה להוזיל את מחירי הטלפון הקווי.

החוקרים הגיעו לירושלים עם קלף חזק ביד: פילבר, נאמנו של נתניהו שכיהן כמנכ"ל משרד התקשורת, חצה את הקווים והפך לעד מדינה. הוא סיפר לחוקרים כיצד הנחה אותו נתניהו לסייע לעסקיו של אלוביץ'. חפץ עוד שמר בשלב הזה על זכות השתיקה.

נתניהו מצדו היה נסער יותר מאשר בחקירות של הפרשות האחרות. הוא הירבה להשתמש במילים "שערורייה" ו"אבסורד עצום". "אין לזה תקדים בתולדות הדמוקרטיה", אמר לחוקרים.

נתניהו: הקשר עם אלוביץ׳ התהדק ב-2011 למיטב זכרוני. זו לא חברות במובן שאנחנו הולכים לביתו.

חוקר: בתחקיר שהגשת הגדרת אותו כרע וחבר אישי מזה 20 שנה.

נתניהו: אני מכיר אותו. רע? אני לא יודע מה זה.

בתחילת החקירה התבקש נתניהו לתאר את יחסיו עם אלוביץ', שאותו הכיר ממפגשים עם תעשיינים. "הקשר התהדק למיטב זיכרוני בשבעה שהתקיימה לאחר מותו של חמי ב–2011. הם באו והוא ורעייתו היו מאוד חמים… זה נראה אמיתי… ואז אחרי שנה הם באו לארוחת ערב ומשם נוצר הקשר… הוא כבר היה הבעלים של וואלה ואני רציתי לדבר איתו לא מעט על העניין הזה… זו לא חברות במובן שנגיד אנחנו הולכים לביתו. אני אתן לך דוגמה, זה קשרי ידידות פחות — אני לא מדבר על הזדהות אידיאולוגית — פחות או יותר זהה לאהרן ברק ורעייתו".

סגן־ניצב נאמן שלף תצהיר שהגיש נתניהו בתגובה לעתירה שהגיש עו"ד שחר בן מאיר, בדרישה לקבל את פירוט הפגישות בין אלוביץ' לראש הממשלה. "כאן נאמר על ידך שאתה מגדיר אותו כרע וחבר אישי זה 20 שנה", הקשה החוקר.

נתניהו: אני מגדיר לך במדויק את היחסים האלה… הוא לא היה רע וחבר. אני מכיר אותו. רע? אני לא יודע מה זה…

נעמן: אתה זה שהגדרת — רעי וחברי זה 20 שנה.

נתניהו: זו חברות ממעגל שלישי… אני קורא לזה ידידות.

נעמן: זה תצהיר שאתה חתום עליו.

נתניהו: ראשית, אני מאשר שזו החתימה שלי. שנית, הכוונה שלי בתיאור זה בדיוק כמו שאני אומר לכם: היכרות רופפת… אני זוכר שהוא ימני… זה מזכיר לי, תסלחו לי, כששואלים אותי אם אני בעד שתי מדינות… אמרתי לידידי סגן הנשיא ג'ו ביידן: תראה, אני לא יודע למה אתה מתכוון, אבל אני אומר לך שבכל הסדר, מה שאתה קורא שתי מדינות, ישראל תהיה השלטת הביטחונית המוחלטת מערבית לירדן.

נעמן: כן.

נתניהו: והוא אומר, "זו לא מדינה". (השבתי לו): "אתה קורא לזה לא מדינה, אני קורא לזה מדינה…" יש כאן שאלה אמיתית, לא של ההגדרה אלא של המהות. מה היתה המהות. המהות היא בדיוק מה שאני מתאר לכם.

נעמן: תתאר לנו את השיחות שאתם מקיימים אודות העסקים שלו.

נתניהו: אני לא זוכר שהוא דיבר בכלל על העסקים שלו, הוא דיבר על הכלכלה העולמית…

נעמן: אני נותן לך קרדיט שאתה זוכר.

נתניהו: קודם כל הוא לא דיבר איתי על העסקים שלו, למיטב זיכרוני… אני זוכר שהשיחות שלי התמקדו בעיקר לנסות לשכנע אותו לשנות את הקו של וואלה… היתה לי טענה כללית אליו: אתה איש ימין שקנה משוקן את וואלה. תתנהג כמו שוקן, אבל הפוך. יש לך אתר לא חשוב במיוחד, שהוא נוטה חזק מאוד לשמאל… ואתה לצערי — עוד יותר משוקן — אתה מעלה כתבות על יודו־נאצים, מדינת אפרטהייד, די לעלייה, ביטול זכות השיבה, ירושלים המזרחית לנצח לפלסטינים… זה מאוד עיצבן…

אחד החוקרים תהה כיצד השיב אלוביץ'.

נתניהו: "ידיי כבולות, יש אנשים"… אז אמרתי לו: "תשנה את האנשים…" אני באתי לוושינגטון ב–82', הייתי ציר בשגרירות. והיה שם את רייגן הנשיא, איכשהו יצא לי לדבר איתו כמה פעמים. כולם חשבו שהוא טיפש. הוא היה הכי לא טיפש. ולרייגן היתה אמירה: "personal is policy…" אמרתי לו: "שים שם אנשים…" יכול להיות גם שדיברנו על אנשים.

עמיעד: איזה?

נתניהו: לא יכול לזכור.

עמיעד: זה לא יותר מדי שנים אחורה.

נתניהו: לא יכול לזכור. נתתי שמות. בטח העליתי שמות.

תלם: למה שהוא יסכים?

נתניהו: נראה לי הכי טבעי… בפועל האתר הזה אין לו השפעה. זה לא ynet שהוא עוצמתי… זה אתר של כלבים וחתולים.

תלם: אז למה להתייחס אליו?

נתניהו: כי זה מעצבן… השאלה שעניינה אותי זה למה הוא לא עושה את זה.

תלם: מחומר הראיות שיש לנו עולה ששאול עשה ופעל. תכף נציג לך את הדברים.

נתניהו: בעיניכם הוא עשה, בעיניי הוא לא עשה כלום… הייתי בא אליו פעם אחר פעם ובסוף את מעט השיער שאין לך אתה תולש… אני אגיד לך: הוא ימין מבוהל כזה.

"אילו פניות ישירות היו ממך לאלוביץ' להוריד אייטם, להעלות, לשנות?" שאל אותו תלם בהמשך.

נתניהו: אני מניח שהיו המון. בדיוק כמו אחרים… וואלה זה מאות כתבות שליליות עליי. מאות. אז בוודאי שכל יום יש סיבה להתקשר. אולי שתיים.

נעמן: האם דיברת איתו על מינויים ופיטורים של עיתונאים בוואלה?

נתניהו: לא זוכר ספציפי, אבל זוכר שהיו שיחות כאלה. לא מכחיש אותן. זה לגמרי טבעי.

נעמן: כלומר, אתה, שר תקשורת וראש ממשלה, מדבר עם אלוביץ' על פיטורים ומינויים בוואלה?

נתניהו: מנסה לשכנע אותו.

נעמן: מחומר החקירה עולה שהפעילות שלך ושל אנשיך מול אלוביץ' היתה חריגה ולא מוכרת ביחס לאמצעי תקשורת אחרים.

נתניהו: זה היה חריג באופן נמוך… לאדלסון ועמוס רגב הפניות שלי היו הרבה יותר גדולות. ולערוץ 2 …מלא, מלא, מלא.

"אני ניסיתי לשכנע את אלוביץ' לשנות", הוסיף נתניהו בהמשך. "בליכוד קוראים לאתר הזה 'וואלה חמאס'".

עמיעד: בליכוד או בבית בבלפור?

נתניהו: בליכוד ובבית בבלפור.

חוקר: (משמיע הקלטה שבה יאיר נתניהו אומר שהוא שוקל לדבר עם שאול אלוביץ׳ ישירות)

נתניהו: אני המום מהשיחה הזאת. יאיר ידבר עם שאול? זה דבר מטורף. יאיר, אין לו מושג ירוק. יש לו ראיית עולם משלו והיא לא תמיד תואמת בלשון המעטה את העובדות.

צילום: uncredited

ניצב־משנה תלם תהה בקול כיצד נתניהו מבקש בקשות כה משמעותיות "מאיש עסקים שאתה אמור לקבל החלטות לגביו".

.

נתניהו: אצלי יש חומה סינית… קשקוש מוחלט, במידה שאני עושה משהו אלה חתימות פורמליות. מביאים לי פקטה כזאת עם גומיות. אני לא מגזים, כל יום… ואני לא מסתכל עליהן. לא מוציא מהגומייה… חותם, עובר הלאה, חותם, חותם, חותם… בזק לא עניין אותי בכלל".

אלא שאת אלוביץ' בזק עניינה מאוד. כשגלעד ארדן כיהן כשר התקשורת, הוא סירב לאשר את עסקת בזק–yes. האישור יינתן, הבהיר אז, רק אם אלוביץ' יסכים לשתף פעולה עם הרפורמה שתוזיל את עלויות הטלפון הקווי.

בשלהי 2014, נטל לעצמו נתניהו את תיק התקשורת. כמה חודשים אחר כך, ערב הבחירות, אלוביץ' פילל לכך שהאישור לעסקה יגיע מהשר החדש. כשבוואלה הופיעו עדויות לנעשה במעונות ראש הממשלה, מיהר לכתוב למנכ"ל אילן ישועה: "תוריד מיד, זה ימנע את עסקת בזק–yes. אני הורג אותך".

ניצב־משנה תלם ביקש מנתניהו לספר על השיחות שניהל עם אלוביץ' על העסקה והרפורמה. נתניהו דבק בעמדה שלא התעניין בכלל בבזק. "באתי למשרד התקשורת למטרה אחת: תחרות בטלוויזיה והתאגיד… דבר קטן שלוקח מאיתנו שמונה מיליארד שקל בעשור בשביל אחוז וחצי רייטינג. אפשר להשתמש בזה לדברים טובים, לתת למשטרת ישראל… באותו זמן הייתי גם שר הבריאות, אז נכנסתי לדברים של משרד הבריאות? אותו דבר. מביאים לי את הגומיות עם הפקטים האלה ואני חותם… בבזק התעסקתי אפס, אפס, אפס. חד־משמעית".

החוקרים הציגו לו "קמצוץ שבקמצוץ" מהמסרונים ששלח אלוביץ', שהראו את היקף הלחצים שהפעילו עליו ראש הממשלה ואנשיו.

נעמן: מדוע אתה פונה לאלוביץ' כדי שיוריד כתבות שליליות העוסקות בך וברעייתך?

נתניהו: למה לא? הכתבות האלה הן פוליטיות. אם הייתי נוקט עמדה של לסגת מיו"ש, הכתבות היו חיוביות, גם עליי גם על רעייתי.

נעמן: אלוביץ' הוא איש עסקים שאתה צריך לקבוע את גורלו.

נתניהו: אף פעם אין קשר בין שאלת הסיקור לבין החלטות מקצועיות של בזק. אין.

נעמן: תראה איך אתה מפעיל אותו.

נתניהו: נו, אז מה?

נעמן: מהבוקר עד הלילה.

"העד הזה לא יקרוס. הוא כבר קרס"

נתניהו על ניר חפץ

מיד אחרי הבחירות פיטר נתניהו את הסדין האדום של בזק: מנכ"ל משרד התקשורת אבי ברגר, שבלם את עסקת בזק–yes. תחתיו הוא מינה את פילבר.

נעמן: מתי דיברת עם פילבר על עסקת המיזוג בזק–yes?

נתניהו: לא זוכר שדיברתי איתו.

ברגע הזה שלפו החוקרים את אחת הלבנים המשמעותיות בתיק 4000 — עדות פילבר. המנכ"ל לשעבר סיפר כי בשיחת העבודה הראשונה ביניהם הנחה אותו נתניהו לקדם את ענייניו של אלוביץ' — לסגור את עסקת בזק–yes ולמתן את הרפורמה להוזלת הטלפון הקווי.

נתניהו: זה לא היה. זה פשוט שקר, שקר, שקר…

נעמן: מה האינטרס שלו לשקר?

נתניהו: אם העורך דין שלך זה אח של אייל ארד, שאמר שהוא ישים לי רגל וילחץ אותי עד שאני אמות, אז הכל אפשרי.

נעמן: פילבר מעריץ אותך ואהב אותך, ויכול להיות שהוא אוהב אותך עד היום.

נתניהו: sure, he has a strange way of showing it.

חוקר: אתה, שר התקשורת, מדבר עם אלוביץ׳ על פיטורים ומינויים בוואלה?

נתניהו: מנסה לשכנע אותו.

חוקר: זה היה חריג ביחס לכלי תקשורת אחרים.

נתניהו: לאלדסון הפניות שלי היו הרבה יותר גדולות. ולערוץ 2? מלא, מלא, מלא.

בהמשך הציגו לו החוקרים מסרונים שכתב אלוביץ', אחד מהם למנכ"ל וואלה, ישועה: "הגדול מפתיע אותי כל יום מחדש בדברים הכי חשובים. חייבים למצוא דרך לגמול לו". בהודעה אחרת כתב לישועה: "תן לגברת מה שהיא רוצה. הוא מתאבד בשבילי".

נתניהו: אני לא יודע למה הוא אומר את זה. מעולם לא כרכתי דבר בדבר.

כמה שבועות חלפו. חפץ הצטרף לפילבר וחתם על הסכם עד מדינה. החוקרים הגיעו לבלפור לחקירה נוספת, והודיעו לחשוד שיחשפו בפניו ראיות נוספות.

עמיעד: אני אומר לך שלגבי האירועים האלה עוצמת הראיות שלנו היא בטון.

נתניהו: כבר הייתי בבטון יצוק (פרשת בר־און חברון).

עמיעד: אז זה היה בטון מזוין.

נתניהו: הייתי גם בבטון מזוין.

החוקרים השמיעו לנתניהו הקלטה של חפץ מספר כיצד חשש אלוביץ' שעסקת בזק–yes עומדת ליפול, ולכן ביקש שיסדר לו פגישה עם ראש הממשלה. כשנתניהו שמע את המונולוג של מי שהיה איש סודו, שפתיו נעו ללא קול, אך ניתן היה להבחין שהוא מסנן את המילים "שקרן, שקרן, שקרן".

"הסברתי לנתניהו בשני משפטים", העיד חפץ, "והוא מהיר תפיסה, לא צריך להסביר לו פעמיים. נתניהו הוא איש המילה הכתובה. הוא עיין במסמך ביסודיות… הרים טלפון ללשכת ראש הממשלה וביקש לקבוע לו פגישה עם אלוביץ'".

נתניהו: what a liar, what a liar.

אסייג: מר נתניהו, אני רואה שאתה מאוד נסער.

נתניהו: אני לא זוכר שום דבר כזה, תראו לי חיזוק.

אסייג: נראה לך הכל.

נתניהו: אני לא זוכר דבר כזה אפילו פעם אחת…

תלם: רק לפני שבועיים אמרת לנו שהוא איש ישר.

נתניהו: לפני שבועיים ידעתי שהוא נחקר במצ"ח על אפשרות של הרג חייל לידו? והאפשרות שהוא שם את הגווייה על פסי הרכבת?

אסייג: הוא יצא דובר אמת בפוליגרף.

נתניהו: יצא דובר אמת, אני לא יודע. יש אנשים עם אופי מסוים שייצאו לך דוברי אמת. אתה יודע מה האופי הזה… אם הייתי מעלה על דעתי שהאיש הזה היה בחקירה כזו הייתי לוקח אותו אליי? …סליחה, אתם בדקתם אם האיש שהיה בתפקיד ממלכתי דיווח על חקירת המצ"ח בשאלון שהיה לו… אני הייתי מציע לכם לבדוק את המהימנות שלו.

אסייג: אתם לא בדקתם והכנסתם אותו כאן לחדרי חדרים.

נתניהו: יכול להיות שהאיש הזה הטעה אותנו בענק.

נתניהו: הפגישות עם אלוביץ׳ היו בבית. גם מוזי ורטהיים הגיע אליי רק הביתה, גם אדלסון, גם אבי ניר.

חוקר: אבל וואלה אתר קיקיוני.

נתניהו: משום שיש כאן משהו רגשי. הכי מרגיז זה ימין מפוחד, עדיף לפעמים השמאל. בא הנה ירון דקל שגם איתו עשיתי עסקה, כן? ואיך אבי וייס קיבל את התפקיד (מנכ"ל חדשות 12)? ורטהיים עמד למנות את ניסים משעל ואמרתי לו שזו טעות.

בהמשך תהו החוקרים מדוע היה דחוף לנתניהו לפגוש את אלוביץ' ולשוחח עמו כמה פעמים בחודשים הסוערים והעמוסים לפני בחירות 2015.

נתניהו: יכול להיות שאני מאוד כועס עליו לגבי הכיסוי והקו של וואלה.

נעמן: קראת לו לנזוף בו?

נתניהו: כן.

עמיעד: שאול הגיע אליך עד הבית?

נתניהו: הפגישות עם אלוביץ' היו בבית. גם מוזי ורטהיים הגיע אליי רק הביתה, גם אדלסון. גם אבי ניר הגיע אליי כמה פעמים הביתה. אני לא מעמיד אותם בתור בלשכה.

עמיעד: אבל וואלה (לדבריך) אתר קיקיוני ולך יש אלף ואחד דברים.

נתניהו: משום שיש כאן משהו אפילו רגשי, שלא עושה שכל. הדבר שהכי מרגיז זה ימין מפוחד, עדיף לפעמים השמאל. בא הנה ירון דקל, שגם איתו עשיתי עסקה, כן? ואומר לי, תגיד לי איזה אנשים אתה רוצה שנכניס לכאן (לגלי צה"ל). אני רוצה לאזן… איך אבי וייס (מנכ"ל חדשות 12) קיבל את התפקיד שלו? פגשתי את מוזי ורטהיים בבית קפה באבן גבירול פינת מרמורק… הוא עמד למנות את ניסים משעל, ואני אמרתי לו: מוזי, אתה הולך לעשות טעות גדולה… זה לתת לנוני את ערוץ החדשות".

"הלחץ של אלוביץ' נפל לך בתקופת הבחירות כפרי בשל", אמר לו עמיעד בהמשך. "לנצל את התלות הזאת לשרת את האינטרסים שלך בוואלה".

נתניהו: שקר מוחלט… בבחירות האלה אף אחד מהאנשים הסובבים אותי לא ידע את האסטרטגיה שלי… היא לא קשורה לוואלה בכלל… היא סוד שמור אצלי… החזקתי את הקלפים קרוב לחזה… שבוע לפני הבחירות הודעתי שאני מפסיד בהן… הבנתי שכדי לנצח צריך להפסיד.

אסייג: כרגע נחקר אצלנו דוד שרן (ראש הלשכה לשעבר), והוא אומר שביקשת ממנו לבדוק בעיה של בזק עם משרד התקשורת.

נתניהו: תראה לי את מה שהוא אומר.

אסייג: יש פה הקלטה.

נתניהו: אפשר לשמוע?

בהמשך הושמעה לו ההקלטה של שרן. ראש הלשכה לשעבר סיפר בהקלטה כי ראש הממשלה אמר לו שיש בעיה עם בזק במשרד התקשורת, וביקש ממנו להיכנס ולטפל בזה.

נתניהו: אין לי מושג מה זה.

"הבן שלי לא מבין בעסקים כלום. אפס. אפס"

נתניהו בחקירה

שמם של שרה ויאיר עלה שוב ושוב, כי החוקרים חשדו שהם היו מעורבים בפרשה, ואף פעלו לשבש את החקירה. התיקים נגד שניהם נסגרו מחוסר ראיות.

עמיעד: אתה זוכר אירוע שבו עו"ד יוסי כהן קם, חיבק את יאיר, והוליך אותו מהחדר אחרי שהוא נופף באייטם של וואלה ואמר לך: "וזה אחרי כל המיליארדים שנתת לאלוביץ'"?

נתניהו: לא זוכר, אבל יכול להיות שהוא אמר את זה, כי הוא לא מבין בזה… הוא בחור אימפולסיבי ובנושאים האלה הוא נרגש". הוא הוסיף כי "יאיר לא מבין ולא שמע שום דבר, לא בנושא בזק ולא בגז. יש לו הבנה בשטחים אחרים. העולם העסקי זר לו, הוא לא מבין בזה, לא מתמחה בזה ואין לו כישורים בזה".

חוקר: עוצמת הראיות שלנו היא בטון.

נתניהו: כבר הייתי בבטון יצוק (פרשת בראון-חברון).

חוקר: אז זה היה בטון מזוין.

נתניהו: הייתי גם בבטון מזוין.

בשלהי 2016 נפוצו ידיעות על חקירה עלומה נגד נתניהו. בסביבתו חששו שמוקד החקירה הוא יחסיו עם אלוביץ'. באחד הימים הגיע חפץ לביתו של אלוביץ' וסיכם עמו על השמדת מכשירי הטלפון. כשחפץ יצא, המנכ"ל ישועה הוזעק ואלוביץ' הורה גם לו להשמיד כל זכר להתכתבויות הנפיצות. ישועה הינהן, אך שמר הכל. הדרישה להשמיד ראיות זיעזעה אותו עד כדי כך, שהחליט להסיר את שוט הצנזור מאתר וואלה. כשהחוקרים הציגו לנתניהו אירוע שהתרחש לאחר מכן, הפיוז שלו נשרף.

תלם: חפץ מוסר שרעייתך ובנך ביקשו ממנו להיפגש עם פילבר, ומסרו לו שהוא צריך להפסיק את הסיוע לבזק לאור הפסקת היכולת להשפיע על וואלה.

נתניהו: שהם פנו אליו? אני לא מאמין.

תלם: הראיות אובייקטיביות. גם פילבר מאשר את המפגש.

נתניהו: קשקוש בלבוש… הם לא מבינים בזה כלום… יש כאן נורות אדומים מהבהבים. משהו כאן לא בסדר.

אסייג: אנחנו נבדוק.

נתניהו: שניהם אמרו לכם את זה?

עמיעד: כן.

אסייג: אנחנו נבדוק. אין פנס אדום מהבהב שלא נבדוק.

נתניהו: that’s amazing… אני מוכן לחתוך את הוורידים שלי שלא היה דבר כזה.

עמיעד: ניר חפץ מתאר ששרה ויאיר הזעיקו אותו לפגישה ב–2017, ויאיר ממש בסטרס על סף הרעד. הם ביקשו ממנו לגשת בדחיפות לאיריס אלוביץ' ולדאוג שהיא מוחקת את ההתכתבויות ביניהם.

נתניהו: אין לי מושג….

בהמשך סיפרו לו החוקרים על טענה נוספת שהעלה פילבר, שלפיה נתניהו לחץ עליו לפטר סמנכ"ל שהערים קשיים על בזק. נתניהו הציע בתגובה שיערכו עימות ביניהם.

נעמן: גם מול ניר חפץ?

נתניהו: שניהם. מה אתה חושב, שאני מפחד מהם? שני השקרנים האלה.

"מישהו יזם והפעיל את החקירות האלה כדי לנצור את המצב שלא פותחים את שוק התקשורת"

נתניהו בחקירה

החקירה האחרונה בתיק 4000 נפתחה בהשמעת תיעוד שסיפק חפץ. יאיר נתניהו נשמע בהקלטה דורש מחפץ לסלק אייטם שהופיע בוואלה, בעניין אישי. במהלך השיחה אמר יאיר לחפץ שהוא שוקל לדבר עם אלוביץ' ישירות. "אני די המום מהשיחה הזאת", הגיב נתניהו. "יאיר ידבר עם שאול? זה דבר מטורף".

באותה הזדמנות הוא לא חסך במילים על בנו: "יאיר, אין לו מושג ירוק… יש לו ראיית עולם משלו, והיא לא תמיד תואמת בלשון המעטה את העובדות".

תלם: יאיר דיבר איתך על הדבר הזה?

נתניהו: לא חושב.

אלא שהקלטה נוספת סיפרה סיפור אחר. ראש הממשלה נשמע בה משוחח עם חפץ על האייטם המדובר, שלא ירד עדיין מהאתר. "הוא מתווכח איתך?!" נשמע נתניהו תוהה ברוגז, כשהוא מתייחס לאלוביץ'.

תלם: למה שאלוביץ' יהיה חסר יכולת להתווכח איתך?

נתניהו: לא מקבל את זה בכלל. כל מה שאתם אומרים משולל יסוד. יש כאן דבר שיכול להרוס עולמות, ובאופן טבעי אתה מדבר, ואני דיברתי לא רק עם המו"ל הזה. אני לא זוכר אם זה היה באותו מקרה, דיברתי גם עם עמוס שוקן.

נעמן: אתה מזלזל בו.

נתניהו: אני כנראה בעידנא דריתחא, בסערת רגשות.

תלם: האם פנית לשר התקשורת גלעד ארדן וביקשת ממנו להיות קשוב לבקשות של בזק?

נתניהו: לא זוכר.

כעבור כמה דקות הושמעה לו הקלטה נוספת. "מי הדובר?" שאל אחד החוקרים. "אי אפשר לטעות", השיב נתניהו. החוקרים השמיעו לו קטע מעדותו של ארדן, שבה סיפר שנתניהו ביקש ממנו "להקשיב לבזק ולתת להם את יומם" בנושא התעריפים שנוגעים לרפורמה.

נתניהו: אני לא זוכר שיחה עם אלוביץ' ולא זוכר שיחה עם ארדן.

תיק 2000

בחזרה לתחילת 2017. שלושה ימים אחרי שנחקר לראשונה בפרשת 1000, הופיעו חוקרי יאח"ה בבלפור שוב. הם הגיעו כדי לחקור את נתניהו בפרשת 2000, בחשד שניסה לרקוח עסקת שוחד עם המו"ל של ynet וידיעות אחרונות, נוני מוזס. חלקו של נתניהו בעסקה: לפגוע בישראל היום באמצעות חקיקה, או לשכנע את הבעלים שלדון אדלסון לצמצם את התפוצה של החינמון. חלקו של מוזס: להטות את הסיקור באופן חד לטובת ראש הממשלה.

"תסתכל לי בעיניים", ביקש מוזס מנתניהו, "בהנחה שיש חוק שאתה ואני הסכמנו עליו, I will do the most שאתה תהיה פה כמה זמן שתרצה. אני אמרתי לך את זה ואני חוזר ומסתכל לך בעיניים ואומר לך את זה".

"זה חוק נכון… ואני אתמוך בו", אמר לו נתניהו על החקיקה שנועדה לפגוע בעיתון המתחרה.

ראש הממשלה לא ידע שהחוקרים מחזיקים בשתי הקלטות של הפגישות בינו לבין מוזס משלהי 2014, אז התחוללה דרמה פוליטית: החוק המדובר עבר בקריאה טרומית, נתניהו פיזר את הכנסת — וישראל הלכה לבחירות.

בתחילת החקירה, החוקרים לא חשפו את הפרט המוכמן בפני הנחקר, אלא גיששו באשר ליחסיו עם מוזס. "זה הפיל שבחדר", אמר להם נתניהו, "האיש שאסור לומר את שמו. הוא יכול לעשות הכל, לחדור, לאסוף תיקים, יש לו הרי אמצעים יותר מגוונים ומפותחים משלכם… הוא מתנגד לי כי אני לא מכפיף את עצמי אליו, בניגוד לקודמיי".

"נפגשתם?" שאלו החוקרים. "לפני כמה שנים", השיב נתניהו. "היו ניסיונות לגשר… הוא לא מאמין לי, אני לא מאמין לו. עובדים אחד על השני".

משולם: אז למה לבזבז זמן?

נתניהו: אתה יודע עם כמה ראשי מדינות יש לך עניינים כאלה? …הולכנו שולל אחד את השני.

משולם: במה?

נתניהו: שהוא יטפל בתקשורת שתהיה לטובתי… הוא חשב שאני אעשה משהו עבורו אצל שלדון…. אני יודע דבר אחד בוודאות. אני אפילו פעם אחת לא אמרתי לשלדון או מירי לעשות משהו בעניין הזה.

משולם: האם הפגישות עם נוני תועדו?

נתניהו: אני לא תיעדתי.

ברנור: אין פרוטוקול? וידיאו? אודיו?

נתניהו: לא.

"אתם באופסייד מטורף… זו קונסטרוקציה מטורללת"

נתניהו לחוקרים

דקות ארוכות חלפו ומשולם חשף את הקלפים: "אתה טענת כאן בצורה נחרצת שלא הקלטת שום דבר מהפגישות שלך עם מוזס… אלא שאתה הקלטת את הפגישה. מה יש לך לומר על כך?"

נתניהו: אני לא הקלטתי.

משולם: אתה לא…

נתניהו: אה, יכול להיות שהיה ניסיון להקליט, נכון.

משולם: מה זאת אומרת ניסיון להקליט?

נתניהו: יכול להיות שארי הרו ניסה להקליט… יכול להיות. לא יודע. הוא רצה להקליט.

משולם: מיוזמתו?

נתניהו: לא זוכר, אמרנו, בטח נוני מקליט…

משולם: אני אומר לך שאתה יזמת את ההקלטה. מה יש לאדוני לומר על כך?

נתניהו: לא זכרתי עד שאמרת לי לפני רגע… ראינו אותו מוציא מכשיר, מכניס מכשיר. אני לא זוכר. יכול להיות… ואז אמרתי, הוא בטח מקליט ואני חשוף אליו.

חוקר: צר לי לומר לך שלא דיברת אמת. זכרת היטב שהקלטת את נוני.

נתניהו: לא נכון.

חוקר: בוודאי.

נתניהו: חבל שלא הולכים כאן לבדיקת…

חוקר: אדוני רוצה בדיקת פוליגרף?

נתניהו: לא, א

במהלך החקירה ביקש נתניהו להתייעץ עם סנגורו, יעקב וינרוט המנוח, ששהה בקירבת מקום. כששב מההתייעצות התחדדה גרסתו.

"אני נמצא בסחיטה מתמדת עם האיש הזה. הוא דוקר, דוקר, דוקר", אמר לחוקרים. "ובהקלטה הזאת, אני גם נזכרתי עכשיו, אני תופס אותו. כשאני מקליט אותו אני בעצם יכול להראות מי האיש הזה, אם יגיע יום הדין".

משולם: זו הסיבה שהקלטת?

נתניהו: ברור, עכשיו אני נזכר בזה.

משולם: מה זה יום הדין?

נתניהו: יום הדין? יש לך הרבה מצבים שיכולים להיות שהוא פתאום חוזר ושולט…

משולם: אתה מחזיק אותו בביצים?

נתניהו: סליחה, לא. מה פתאום… אני לא יכול לדעת מה הוא יעשה ביום מן הימים. הרי הוא רוצה לחסל את ישראל היום… אדלסון הוא אדם לא צעיר, אוקיי? ונניח שהוא הולך לעולמו ופתאום אתה חוזר למדינה שנשלטת במסתרים על ידי הדבר הזה… אני מנסה להבין מה הביא לדבר הזה. למה הקלטתי…

משולם: זה מה שאנחנו שואלים.

נתניהו: שלדון אדלסון נפטר.

משולם: נו.

נתניהו: אין ישראל היום.

משולם: נו.

נתניהו: אני רוצה שהמדינה תדע עם מי יש לה עסק… אתה תחזור למצב שהאיש הזה חוזר לשלוט במדינה.

ברנור העיר לראש הממשלה ששמירת הקלטות ליום הדין מוכרת לו רק בין עבריינים. "גם אתם מקליטים", התקומם נתניהו. אחר כך ניסו החוקרים ליישב את הסתירה בין שתי הגרסאות שמסר נתניהו.

ברנור: אמרת שהקלטת כי חשדת שהוא מקליט, עכשיו אתה אומר שרצית פוליסת ביטוח ליום הדין.

נתניהו: גם. הטריגר להקלטה (היה) רגע, הוא מקליט אותנו. האיש הזה הלא מסוגל אחר כך to doctor up (לבשל, לערוך את ההקלטה)… אני לא פוסל שום דבר מבחינתו, הוא יכול הכל, ואם הכל נופל והמדינה שוב בידיו אז קודם כל תקליט אותו.

ברנור: ואתה נפגש עם אחד שעשוי לעשות דברים כאלה?

נתניהו: אני נפגש עם הרבה כאלה, בעולם המדיני.

"אני צריך שהוא יכניס כדור בראש לילדים שלי?"

נתניהו על מוזס

בחודש מרץ, בעוד הוא מנסה לפרק את תאגיד השידור הציבורי, חזרו החוקרים לבלפור. כבר בתחילת החקירה סיפק נתניהו הסבר מסקרן נוסף בעניין הסיבה לשיח החשאי עם מוזס — למנוע אפשרות שאחד מילדיו ישים קץ לחייו.

"הוא אויב איום ונורא שלי… פעל נגדי משנות ה–90… פעל נגדי בתוך הליכוד כשהתמודדתי מול אריק… מן הרגע שאדלסון מקים את ישראל היום הדבר הזה הפך לג'יהאד, ג'יהאד, ג'יהאד… ואז, באחת הפגישות בינינו, הוא אומר לי את הדבר הבא…"

ברנור: נוני?

נתניהו: נוני, חד וחלק. הוא אומר לי, תשמע, אני דור שלישי בעיתונות, אני חי בשביל זה. העיתון הזה (ישראל היום) מסכן את כל מה שיקר לי. אני לא יכול לפגוע באדלסון, הוא חסין מבחינתי, (אבל) אני יכול לפגוע בך, בכל מה שיקר לך.

ברנור: הרגשת מאוים?

נתניהו: נו, איזו שאלה?

משולם: עד היום לא סיפרת את זה.

נתניהו: כן.

משולם: מאוד מעניין.

נתניהו: דווקא כן אמרתי לך משהו.

משולם: לא אמרת שהרגשת מאוים.

משולם תהה מדוע נתניהו לא התלונן במשטרה. "חקרתם את זהבה גלאון מדוע היא לא הלכה למשטרה?" השיב נתניהו וציטט את יו"ר מרצ לשעבר, שסיפרה כי ספגה איומים מרומזים בשל התנגדותה לחוק ישראל היום. החוקרים לחצו לקבל תשובה בהירה יותר, ונתניהו השיב: "מישהו יאמין לי?"

משולם: חשבת שלא יאמינו לך?

נתניהו: ואיך אני יכול להוכיח את זה?

משולם: זו הסיבה?

נתניהו: בין השאר… מילה שלי, מילה שלו. איזה ערך יש לזה? היתה עוד סיבה ואם תיתן לי להשלים… יעקב נמרודי דיבר איתי לפני שנים.

איש העסקים יעקב נמרודי ובנו עופר, שהיו הבעלים של העיתון מעריב, היו יריבים מרים של מוזס. הם הורשעו בפלילים – עופר בהזמנת האזנות סתר לצמרת ידיעות אחרונות ויעקב בשיבוש הליכי משפט.

"הוא אומר לי: 'תשמע, אתה לא יודע מי זה האיש הזה, אתה לא יודע למה הוא מסוגל. הוא חיסל אותי, הוא הכניס את הבן שלי לכלא'. אני אומר לו, 'הכניס את הבן שלך לכלא?' למיטב ידיעתי זה היה משהו אחר, כן? (ונמרודי אומר) 'אתה לא יודע מה זה… הוא יכול לקנות עדים, יש לו מהלכים בפרקליטות, במשטרה'. אז אמרתי, 'מה עושים עם דבר כזה?'"

העצה שקיבל היתה: "'אל תהיה צודק, תהיה חכם. תחזיק אותו על (אש קטנה), תקיים איתו קשר'. אתם זוכרים את השורה הזאת מהסנדק? 'Keep your friends close and your enemies closer'".

משולם: שמה הכוונה?

נתניהו: אני אתן דוגמה. היום אנחנו מקיימים שיח עם האויבים שלנו. אני לא מתכוון לאבו מאזן. אף אחד לא חושב שנגיע איתם להסכם, אבל אנחנו שולטים על גובה הלהבות, תרתי משמע… הבעיה שלי עם מוזס (כאן ציין המתמלל שנשמע קול של יד מכה על השולחן כמה פעמים) לא היתה כתבה כזו או אחרת… אלא הפללה כוזבת והיכולת שלו לשלוט בתהליכים האלה… לא רק להפליל אותי.

משולם: במה?

נתניהו: את רעייתי. בהפללות כוזבות! אין לו שום בעיה.

משולם: במה הפלילו אותך?

נתניהו: בכל דבר! בכל דבר! …הוא התחיל לשלוח כתבים עם שאלות על הילדים שלי. עכשיו אני אגיד לכם מה מטריד אותי בהפללה כוזבת – public shaming".

חוקר: אמרת לנו, לא הקלטתי. זה שקר.

נתניהו: מומי היקר, זה לא שקר, פשוט בעיית זיכרון.

חוקר: אם זה לא שקר, אדוני, אני לא יודע – וסליחה

צילום: uncredited

כאן העלה נתניהו את זכרו של אדם קרוב ללב החוקרים – תת־ניצב אפרים ברכה, שהתאבד לאחר שהפליל את הרב יאשיהו פינטו ועבר מסע השחרה מצד חסידיו. "אצלכם היה מדובר באדם בוגר… העוצמה של public shaming כשאתה לוקח נפש צעירה פצועה, לך תדע לאן אתה מגיע. לך תדע מה קורה עם הילדים שלך".

משולם: איזה כתבים הוא היה שולח אליך?

ברנור: דברים אינטימיים שעלולים לפגוע בך ובמשפחתך?

נתניהו: אני לא הולך לדבר על זה. אני לא הולך לדבר על זה.

משולם: תסביר מה ההפללה שחששת ממנה?

נתניהו: הוא יכול לתפור כל מיני דברים… אני מנסה למנוע שיעשה דברים איומים לילדים שלי… מעת לעת הוא היה מתקשר ושואל על הילדים שלי.

מוזס הכחיש בחקירתו בתוקף כי איים על נתניהו.

"בואו נבדוק את יחסי העיתונות והמשטרה, בואו נבדוק את יחסי העיתונות והפרקליטות"

נתניהו בחקירה

אחד מעוזרי נתניהו נכנס לחדר ואותת לו: שיחה דחופה. "הם לא יאמינו לך", אמר ראש הממשלה ויצא מהחדר. כששב, תהה מדוע המשטרה חוקרת אותו ולא את לפיד, בנט, שקד ולבני על הכיסוי התקשורתי החיובי שקיבלו בידיעות.

משולם: מה אתה רומז? מה הוא הציע להם?

נתניהו: יש ספק בכלל?

משולם: שמה?

נתניהו: תסתכל איזה כיסוי הם קיבלו. להם הכיסוי חשוב. אני משתמש בכיסוי, אבל להם זה באמת חשוב.

משולם: בנט זה מעניין… בשתי השיחות שלך עם מוזס אתם מדברים על בנט. בראשונה אתה מאוד־מאוד מוטרד ממספר המנדטים של בנט, ובשיחה השנייה מוזס אומר לך טיפלתי לך בזה, ואני אומר לך שבטווח תשעת הימים (בין הפגישות) בנט מותקף בידיעות אחרונות וב–ynet. הוא עושה את זה לרצות אותך.

נתניהו: יש לי פרשנות אחרת לגמרי. בנט היה צריך להצביע עבור החוק. הוא והגברת.

משולם: איזה גברת?

נתניהו: שקד. היא היתה co sponsor בדבר המדהים הזה. אחר כך הם נמנעו בהצבעה. אצל נוני אין דבר כזה. יש תג מחיר.

החוקרים תהו מדוע הוא פנה למוזס אחרי בחירות 2013 וביקש ממנו לפעול כדי שברית האחים של בנט ולפיד תצטרף לקואליציה בראשותו. "בואו אני אסביר משהו", השיב נתניהו. "מוזס הקים פה ממשלות. שלט בממשלות כל עוד אני לא הייתי ראש ממשלה. ותמיד היו לו אנשים. גם בחדר הזה. לא פעם ולא פעמיים". לאורך כל החקירה הוא יטען שמוזס שלט בראשי הממשלה כבובות על חוט.

בשלב אחר בחקירה פנו החוקרים לעסוק בצלע השלישית בדרמה — שלדון אדלסון. החוקרים שאלו את נתניהו אם המליץ לאיל ההימורים לגייס עיתונאים מסוימים לישראל היום, לאחר ששמעו בהקלטות שמוזס הציע לו לבחור עיתונאים מטעמו שיכתבו בידיעות אחרונות. "בטח", השיב נתניהו.

משולם: העורך הנוכחי (עמוס רגב)?

נתניהו: היו לי ספקות. אבל לא חשוב.

משולם: אילו?

נתניהו: שהוא לא יהיה פאנצ'י… לאורך השנים היו לנו (לי ולאדלסון) הרבה שיחות בעניין.

משולם: מה היו הטענות שלך?

נתניהו: אני לא שולט בישראל היום…

משולם: על מה הלנת?

נתניהו: למה אתם נכנסים לזה בכלל …אני יכול להיות לא מרוצה, ואני באמת לא מרוצה. אתם יודעים כמה ויכוחים היו לי? …אני הייתי רוצה יותר תחקירים… הייתי הולך הרבה יותר תקיף ואני לא צריך להפוך לנוני. מספיק "הארץ". תראה את "הארץ".

בשלב אחר בחקירה חזרו החוקרים להחלטה לתעד את השיחות עם מוזס. משולם הקשה על נתניהו, והזכיר לו שבתחילה הכחיש שהשיחות הוקלטו, אך בהמשך הוסיף פרטים למכביר, כמו למשל ההתייעצויות עם עו"ד שמרון לפני ההחלטה להקליט.

משולם: צר לי לומר לך שלא דיברת אמת.

נתניהו: למה?

משולם: כי זכרת היטב שהקלטת.

נתניהו: לא נכון.

משולם: בוודאי.

נתניהו: חבל שלא הולכים כאן לבדיקת…

משולם: אדוני רוצה בדיקת פוליגרף?

נתניהו: לא, אני לא רוצה. אבל אני אומר לך את האמת.

"הוא יעשה אותי ראש ממשלה? תגיד, אני אידיוט? מישהו מאמין לדבר הזה? הוא היה יורה בי באותו רגע"

נתניהו על מוזס בחקירה

חודשים ספורים חלפו. אדלסון נחת בישראל ומסר עדות משמעותית, שבה סיפר לחוקרים כי נתניהו פנה אליו כמה פעמים עם בקשות שנועדו לסלול את הדרך לדיל עם מוזס. ב–2009 הוא ביקש ממנו למנוע או לעכב הוצאה של מהדורת סוף שבוע שתתחרה בידיעות אחרונות. ב–2014 ביקש לצמצם את התפוצה של החינמון. אדלסון סירב.

משולם: אדלסון אומר שביקשת ממנו למנוע את הוצאת מהדורת סוף השבוע ב–2009.

נתניהו: לא ביקשתי.

משולם: שלדון אומר בהקלטה.

נתניהו: אז יכול להיות שהוא טועה… לא זוכר… הוא לא אדם צעיר.

משולם: הוא מאוד חד, עם זיכרון מצוין… גם מירי אדלסון וארי הרו מספרים אותו דבר.

נתניהו: מה הוא (הרו) יודע? הוא ישב איתי ועם שלדון? …אני ממדר גדול. זה דבר ראשון שלמדתי באימון השני ביחידה (סיירת מטכ"ל)… ואף אחד לא אומר לשלדון לעשות כלום. גם לא נשיא ארה"ב…

משולם: ואתה לא אומר לו, תנסה להוריד את התפוצה?

נתניהו: כשאני קונה זמן להילחם לקראת קרב חיי, אני אומר לשלדון מה שאני אומר. אני כבר לא זוכר.

משולם: אתה כועס עלינו?

נתניהו: אני לא כועס… אני כועס שאני מציל את מדינת ישראל מהטלפיים של נוני מוזס ואתם חוקרים אותי… זה נשמע הגיוני? …אתם מבינים מה המשמעות לדמוקרטיה? יש פה דבר כביר.

חוקר: אדלסון אומר שביקשת ממנו למנוע את הוצאת מהדורת סוף השבוע (של ישראל היום) ב-2009.

נתניהו: לא ביקש

צילום: uncredited

זה היה האתגר הענק של נתניהו: להסביר את הפער בין הפעולות שעשה למימוש הדיל עם מוזס, לבין הגרסה שלפיה כלל לא התכוון לממש את הבטחותיו. בחקירה אחרת המתיק איתם סוד בניסיון לגשר על הפער: "זה מסווג, שלא ייצא לכם, בסדר?" ביקש מהם. "יש לנו שכנים שהם אויבים מרים שלנו. אני מעביר להם מסרים כל הזמן. מטעה אותם, מערער אותם, מהתל בהם, ואחר כך נותן להם מכות על הראש. זה בדיוק אותו הדבר פה… זו מלחמה פוליטית מול מישהו שהשתלט על המדינה, ואני שובר לו את העצמות".

החקירה בעניין הפניות לאדלסון מיצתה את עצמה. היה זה יום שישי, ונתניהו רצה לנסוע לקיסריה. "אני אשמח מאוד אגב אם תבואו פעם אחת, ניקח יום שלם ונגמור עם זה", אמר לחוקרים.

"כורש מתקשה לתאם איתך כמה שעות אז אתה רוצה עכשיו יום שלם?" שאל משולם, וביקש לחזור להכחשת ההקלטה.

משולם: אמרת לנו, לא הקלטתי. זה שקר.

נתניהו: מומי היקר, זה לא שקר, פשוט בעיית זיכרון.

משולם: אם זה לא שקר, אדוני, אני לא יודע – וסליחה שאני אומר את זה – אני לא יודע מהו שקר.

נתניהו: זה לא שקר.

משולם: כשאדם משקר יש לו סיבה. ידעת שההקלטות האלה מסבכות אותך, ורק כשהבנת שהן בידיים שלנו מסרת שאתה זוכר.

נתניהו: זו לא אמת… אני נלחם בכל כך הרבה חזיתות…

משולם: אתה מאמין במה שאתה אומר?

נתניהו: לכל מילה.

משולם: זה אפילו מביך…

נתניהו: האמת מביכה אתכם.

משולם: מביך, מביך…

נתניהו: אל תדבר איתי ככה… אני מבקש ממך.

בינואר יחל משפטו של נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים. הוא נאשם בשוחד בפרשה 4000 ובמרמה והפרת אמונים בתיקים האחרים.

עד כאן הדברים שהעביר אייבי בנימין ממארגני הפגנות בלפור וקיסריה. אלה הדברים שמופצים על ידו לכל מי שמתעניין בשאלה למה הם מפגינים ועל מה צריך נתניהו לעוף כבר עכשיו ולא בעוד שנים רבים כשיסתיים משפטו.

עניין מרכזי