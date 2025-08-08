עו"ד סיוון מסבירה מה לעשות ברגע קבלת זימון לשימוע לפני קבלת כתב אישום

סיפור אמיתי, עצה מעשית, ותזכורת לכך שצדק לא קורה מעצמו.

רגע אחד בחיים יכול להפוך את הכול על פיו. טלפון מהמשטרה, הודעה על פתיחת חקירה או גרוע מכך, מכתב לפי סעיף 60 א' המודיע על כוונה להגיש כתב אישום הופכים לפתע לחרב שתלויה מעל ראשכם ועלולה בכל רגע לצנוח ולפגוע בעתידכם המקצועי והאישי. למרבה הצער, רבים אינם יודעים את נפשם מרוב לחץ ופועלים ללא מחשבה כדי להחלץ מן הצרה, אך במקום זאת רק מסבכים את עצמם יותר. זכרו, בנושאים פליליים אין מקום לטעויות – רק על ידי פנייה לעורך דין חד, מקצועי ובעל ניסיון תוכלו לקבל ייעוץ מקצועי וענייני שיגן עליכם ויסייע לכם לעבור את התהליך על הצד הטוב ביותר.

תיק שנסגר בזכות ייצוג מדויק

סיפור שהיה כך היה: לקוח המשרד, גבר נורמטיבי בשנות ה־60 לחייו, יצא זה עתה מהליך גירושין ארוך ומתיש. בחיפוש אחר שגרה חדשה, החל לנהל קשר רומנטי קצר עם אישה, קשר שהוגדר מלכתחילה כבלתי מחייב. אך כשהקשר הגיע לסיומו, מבלי שהקדימה לכך אזהרה, האישה הנעלבת פנתה לתחנת המשטרה והגישה תלונת שווא חמורה: יחסי מין בכפייה ומעשה סדום.

הלקוח לא שכר ייצוג לפני חקירתו וטעה טעות שעלולה הייתה לעלות לו בחירותו. כעבור זמן קצר, קיבל הודעה על כוונה להגיש כתב אישום – זימון לשימוע לפי סעיף 60א’.

כאן, הוא פנה למשרדנו ומשם התחלנו לשנות את הכיוון. בעבודה יסודית, בהובלת עו"ד סיוון כהן, נאספו תכתובות, קבלות, עדויות, ותיעוד שכולם העידו על קשר הדדי, חופשי ובלתי מאיים. לאחר בחינה מדוקדקת של חומר הראיות, וניסוח טיעונים חדים הצלחנו לשכנע את הפרקליטות:

התיק נסגר. הצדק, הפעם, אמר את דברו.

מה זה שימוע לפי סעיף 60א’ ולמה זה שלב קריטי?

שימוע לפי סעיף 60א' לחוק סדר הדין הפלילי הוא שלב מקדים לפני הגשת כתב אישום. זהו חלון הזדמנויות יקר ערך המאפשר לחשוד להציג את עמדתו, להעלות ראיות חדשות, ולהניא את הפרקליטות מהגשת כתב אישום.

למרות חשיבותו, רבים לא מבינים עד כמה השימוע הוא קריטי ולעיתים אף מתייחסים אליו כאל פורמליות בלבד. בפועל, מדובר בכלי רב־עוצמה שיכול לחסוך שנים של סבל, למנוע חשיפה ציבורית, ואף לצמצם נזק תדמיתי ולעיתים גם לחלץ את הנאשם מעונשי מאסר כבדים. אך כדי שהשימוע יעבוד נדרשת אסטרטגיה משפטית נכונה שנובעת מניסיון רב שנים ומהבנה כיצד פועלת המערכת.

כך תזהו עורך דין פלילי שמתאים לכם באמת

בחירה בעורך הדין הנכון יכולה לעשות את כל ההבדל בין תיק שנגנז לבין כתב אישום שמשנה חיים שלמים. דווקא ברגעי משבר, חשוב לדעת למי לפנות. לא כל עורך דין פלילי מתאים לכל שלב בתיק, ולא כל אחד מחזיק בניסיון הנדרש כדי להתמודד עם שימוע פלילי באופן מקצועי, מדויק ואפקטיבי.

אז איך תדעו שבחרתם נכון? על פי הטיפים הבאים:

ניסיון בתיקי שימוע וחקירות פליליות: לא כל עו"ד פלילי מתמחה בשלב השימוע. חשוב להתמקד ולברר לעומק האם עורך הדין שבחרתם אכן מטפל בתחום הנ"ל ויש לו הצלחות מוכחות.

גישה אסטרטגית: עורך דין טוב לא רק מגיב, הוא מוביל. עורך דין טוב יידע לאתר נקודות חולשה בתיק, ליזום איסוף ראיות מתאימות ולבנות קו הגנה אפקטיבי.

יחס אישי ואנושי: כשאתה בעין הסערה, אתה צריך מישהו שמבין אותך. עורך דין אשר מלווה את לקוחותיו באופן אישי עם זמינות גבוהה ואוזן קשבת, יהיה לו יתרון ברור על פני אחרים אשר עושים זאת כלאחר יד, מקצועיים ככל שיהיו.

מוניטין מקצועי: הצלחות מוכחות מול רשויות התביעה, שליטה ברזי החוק, ועבודה ממוקדת הם לא המלצה, הם הכרח. הרי בסופו של דבר מדובר בחיים המקצועיים והאישיים שלכם ולכן יש לבחור היטב את האדם שיטפל בענייניך המשפטיים.

מה עושים אם פספסת את שלב השימוע?

גם אם כבר חלף מועד השימוע או הוגש נגדך כתב אישום, עדיין לא מאוחר מדי לפעול. לעיתים ניתן לבקש שימוע מאוחר במקרים חריגים, ובמקרים אחרים יש מקום לנקוט בהגנה משפטית חזקה במסגרת ההליך הפלילי עצמו. הדבר החשוב ביותר הוא לא להיכנס לחרדה או לייאוש, אלא לפנות לייעוץ משפטי מקצועי בהקדם האפשרי. עורך דין טוב מעניק ליווי גם במצבים מורכבים, תוך מיפוי האפשרויות הקיימות, תכנון אסטרטגי מדויק וניהול ההגנה מתוך הבנה עמוקה של המערכת.

למה חשוב לפעול עכשיו ולא מחר?

טעות אחת קטנה כמו הגעה לשימוע בלי עורך דין עלולה להיות הרת גורל. גם אם אתם סבורים בהן צדק כי אתם נקיים וטהורים ולא עשיתם שום דבר פסול, בסופו של דבר מדובר במילה כנגד מילה. לקוחות רבים לא מבינים את המשמעות של כל פעולה, כל שתיקה וכל מסרון שמתגלה בטלפון הנייד שלכם. עורך דין מנוסה יודע לא רק לייעץ אלא להגן, לכוון ולהשפיע על מסלול התיק כולו. דווקא בשלב השימוע, כשהכול עדיין פתוח, יש אפשרות לעצור את הרכבת לפני שהיא יוצאת לדרך. אך ההזדמנות הזו קיימת רק למי שפועל נכון ובזמן.

למנוע נזק מתגלגל, לא רק משפטי, גם אישי

הליך פלילי, גם כשהוא נגמר בסגירת תיק, עלול להותיר חותם רגשי, משפחתי ומקצועי. הפחד מחשיפה, הסטיגמה החברתית, המתחים בתוך המשפחה וההשפעה על מקום העבודה, כל אלה אינם מופיעים בכתב האישום, אבל מורגשים היטב בחיי היומיום. לכן, מעבר לניהול ההליך עצמו, חשוב לבחור בעורך דין שמבין גם את ההקשר הרחב ושיודע לפעול בצורה שמגנה על הלקוח לא רק משפטית, אלא גם תדמיתית ואנושית. עורך דין מקצועי שם דגש על ניהול הוליסטי הכולל דיסקרטיות מרבית ושמירה על המוניטין והפרטיות של הלקוח מתוך הבנה עמוקה: מאחורי כל תיק יש אדם ויש לו חיים שצריך לשמור ולהגן עליהם.

מי היא עו"ד סיוון כהן?

עו"ד סיוון כהן היא עורכת דין פלילית מנוסה, בעלת רקע עשיר ויכולת מוכחת בייצוג לקוחות בשלבים הקריטיים ביותר של ההליך הפלילי, החל מחקירה ראשונית, דרך שימוע לפי סעיף 60א’ ועד לסגירת תיק עוד בטרם הוגש כתב אישום. עו"ד כהן מביאה עמה שילוב נדיר של מקצועיות חסרת פשרות, חשיבה אסטרטגית חדה ורגישות אמיתית לאדם שמאחורי התיק. היא מקפידה על יחס אישי, זמינות גבוהה ותקשורת פתוחה עם לקוחותיה כדי להבטיח לא רק הגנה משפטית איתנה, אלא גם תחושת ביטחון לאורך כל הדרך. כשאתם פונים אל עו"ד סיוון כהן אתם מקבלים הרבה יותר מעו"ד, אתם מקבלים שותפה מלאה למאבק על הצדק, השם הטוב והעתיד שלכם.

ליצירת קשר עם עו"ד סיוון כהן

טלפון: 077-231-1287

אימיל: lawyersivan@gmail.com