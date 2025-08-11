 דילוג לתוכן
יום שני, 11 באוגוסט 2025
יש מקום לדאגה חמורה: נאום נתניהו היה מבולבל, עצבני על סף המוזר

IMG_5869
רמי יצהר 11 באוגוסט 2025

יש מקום לדאגה חמורה באשר למצבו הנפשי של נתניהו בימים אלה. אם להתייחס להופעתו במסיבת העיתונאים הראשונה מאז הסבב האחרון עם איראן הרי שעם ישראל בהחלט חייב להיות בכוננות-על: בראש המדינה עומד מנהיג שמסוגלותו לנהל אותה הועמדו אמש בספק גדול ותחת סימן שאלה ענק.

נתניהו לא סיפק נאום מסודר, הגיוני, קוהורנטי שהמציג בעיות ואת הדרך לפתור אותם במקום זאת ראינו אדם מאופר וקפוץ תחת המשמיע קטעי רעיונות קיצוניים באופן מבולבל עד חסר פשר.

יאיר לפיד בתגובתו הגדיר את התוכן של הנאום כך:

"צפינו במחזה אימים של ראש ממשלה כושל שהחליף את המציאות במצגת. המשמעות של מה שנתניהו הציע היום היא שהחטופים ימותו, חיילים ימותו, הכלכלה תתפרק והמעמד הבינלאומי שלנו יתרסק",

באחד מכלי התקשורת  תוארה מסיבת העיתונאים כרעה מאוד את המסיבה כ”רעה מאוד” נתניהו נתפס כ”עצבני, מרוחק, לא חד ולא משכנע” ושפע של רגעים מרוחקים מהמציאות. אם בעת הזאת עומד בראש מדינת ישראל אדם שבינו לבין המציאות פעורה תהום – העולם כולו צריך להיות מודאג. מאוד מודאג. 

״עניין מרכזי״

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

