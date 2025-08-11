יש מקום לדאגה חמורה: נאום נתניהו היה מבולבל, עצבני על סף המוזר

יש מקום לדאגה חמורה באשר למצבו הנפשי של נתניהו בימים אלה. אם להתייחס להופעתו במסיבת העיתונאים הראשונה מאז הסבב האחרון עם איראן הרי שעם ישראל בהחלט חייב להיות בכוננות-על: בראש המדינה עומד מנהיג שמסוגלותו לנהל אותה הועמדו אמש בספק גדול ותחת סימן שאלה ענק.

נתניהו לא סיפק נאום מסודר, הגיוני, קוהורנטי שהמציג בעיות ואת הדרך לפתור אותם במקום זאת ראינו אדם מאופר וקפוץ תחת המשמיע קטעי רעיונות קיצוניים באופן מבולבל עד חסר פשר.

יאיר לפיד בתגובתו הגדיר את התוכן של הנאום כך:

"צפינו במחזה אימים של ראש ממשלה כושל שהחליף את המציאות במצגת. המשמעות של מה שנתניהו הציע היום היא שהחטופים ימותו, חיילים ימותו, הכלכלה תתפרק והמעמד הבינלאומי שלנו יתרסק",

באחד מכלי התקשורת תוארה מסיבת העיתונאים כרעה מאוד את המסיבה כ”רעה מאוד” נתניהו נתפס כ”עצבני, מרוחק, לא חד ולא משכנע” ושפע של רגעים מרוחקים מהמציאות. אם בעת הזאת עומד בראש מדינת ישראל אדם שבינו לבין המציאות פעורה תהום – העולם כולו צריך להיות מודאג. מאוד מודאג.

״עניין מרכזי״