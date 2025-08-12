חשיפה : ככה הצליחו להתגייס 8 חברים ליחידת המתסערבים

מאמר שיציג בפניכם את בוגרי אדרנלין כושר קרבי שהתקבלו וסיימו בהצלחה מסלול לוחם ביחידת הימס

ימס סוף מסלול – אדרנלין כושר קרבי

שמות הבוגרים תחת ב”מ ולפי הצוותים שהתאמנו בהם

א’ צוות נתניה כושר קרבי

ס’ צוות נתניה

פ צוות נתניה

ר’ צוות נתניה

ש’ צוות נהריה כושר קרבי

ח’ צוות נהריה

ש’ צוות ירושלים כושר קרבי

א’ צוות אשקלון

הם יצאו 8, התקבלו 8, וסיימו מסלול8 – וזה מעיד על מי אנחנו ולאן אנחנו מסוגלים לקחת אתכם

דברי המנכל

״איפה שנגמר ההגיון מתחילה האמונה, והיום הוכחתם לכולם כמה המשפט הזה נכון.

האמנו בכל אחד ואחד מכם שתהפכו את הקערה על פיה וכך בדיוק קרה, 8 התחלתם הכשרה, 8 סיימתם בהצלחה, 8 לוחמים ששברו את גבולות ההיגיון והפכו את הבלתי אפשרי לאפשרי.

תמשיכו למתוח גבולות, תמשיכו לשבור שיאים, תמשיכו להסתער ולהגשים.

תמשיכו לגרום לנו את אותה תחושת גאווה שעוטפת אותנו כבר מעל 13 שנים, הגאווה מעצם הידיעה שזכינו להיות חלק מהדרך שלכם, והחשוב מכל – שמרו על עצמכם״

ש' צוות ירושלים

״עשיתי נכון שבחרתי דווקא בהם, שמעתי עליהם מחברים, כמו יחידה מיוחדת, מפה לאוזן.

הגעתי ונוכחתי להכיר שהכל נכון, המעטפת הזאת והעובדה שהם לא שיחררו את ולו לרגע .

ההבדל המשמעותי בשבילי היה הליווי הארוך שלהם לתוך הטירונות ועד הגיבוש עצמו, ממש ביום הגיוס נפתחה קבוצת "וואטסאפ" לכל מתגייסי מג”ב עם מדריך יוצא ימ”ס שהעניק לנו תוכניות אימונים ממוקדות ובסרגל מאמצים מבוקר תחת זמנים מותאמים לזמני שעות הט”ש הקצרות בסוף כל יום.

כל פעם שהיינו בבית, הגענו לאימונים צוותיים כאילו כלום לא השתנה, עלינו חזרה על חולצה,מכנסיים קצרות ונעלי ספורט. יחד עם חניכים חדשים וותיקים ומדריך הצוות ביצענו אימונים שתפקידם היה לחדד ולדייק אותנו לפי הקריטריונים של גיבוש ימ”ס

תראו, התגייסנו 8 לוחמים לימס מאדרנלין,

* 8 שהתאמנו באדרנלין

* ⁠8 עברנו בהצלחה והתקבלנו לקורס

* 8 הוכשרנו יחד באותה פלוגה

8 סיימנו קורס ימס בהצלחה

המספרים האלו ואחוזי ההצלחה היחסיים שהם משקפים מייצגים דבר אחד – מקצועיות, כזו שתעניק לכם את מעטפת ההכנה *הנכונה* ביותר להגשים את המטרות שלכם

הליך הכשרה מלא

על מנת לאפשר למועמדינו את אחוזי ההצלחה הגבוהים בענף הכושר הקרבי ובכלל היה עלינו למצוא את הדרך לשלב את עומסי המיונים ושלבי המסלול המנפים המהווים נקודות הקיצון אותן תתבקשו לפרוץ כבר בהליך הכשרתכם תחתינו ובכפוף לסרגל מאמצים מבוקר.

מדובר במערכת הכשרה ייעודית ומשתכללת המורכבת מ-4 אגפי הכשרה שהרכיבו למענכם את ה/שלבים הבאים

קורס הכנה לצו ראשון אימונים בצוותים ייעודיים לפי מטרות סימולציות וגיבושי דמה סאגות הכנה מקצועיות הכפופות סדרות פסיכולוגיות ומונו מנטליות להעצמת הביטחון והאמונה העצמית הרצאות חשיפה מתוזמנות למועדי המיונים והגיוסים הצהליים סדנאות מסלול – לחימה וקרב מגע, ניווטים, ערכי צהל וכיוצ’.

לצד כל אלו פיתחה אדרנלין כושר קרבי מערכת טכנולוגית בלעדית שיודעת להתאים את המועמד ליחידה אליה ביקש.

