 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שישי, 15 באוגוסט 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

שר החוץ הטורקי משתתף במגעים עם ישראל למציאת גורם שיחליף את חמאס בשליטה אזרחית ברצועה

IMG_5809
רמי יצהר 15 באוגוסט 2025

כדי לכבוש את עזה יהיה צורך לגייס עוד 100 אלף מילואימניקים שחלקם ייאלצו להישאר ברצועה תקופה ממושכת מאוד.

אתמול נערך דיון בהשתתפות שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם ובכירים נוספים שבו הוצגו לו עקרונות התוכנית לכיבוש העיר עזה. כץ וזמיר של לחצו ידיים ולא קיימו מגע אישי למרות שבצילום שהפיץ משרד הביטחון נראים השניים יושבים ליד אותו השולחן.

כ"ץ אמר: "מדינת ישראל נחושה להכריע את החמאס בעזה, לשחרר את כל החטופים ולהביא לסיום המלחמה. צה"ל מגייס את כל הכוחות ונערך בעוצמה רבה ליישום החלטת הקבינט. נפעל כאגרוף אחד עד להשלמת המשימה".

הרמטכ"ל זמיר נכח במעמד חילופי מפקד המכללות הצבאיות ואמר: "הקשר בין הדרג המדיני לדרג הצבאי הוא ציר מרכזי לביטחון הלאומי. אמון הדדי ושיתוף פעולה מלא הם המפתח להצלחה".

ובינתיים סירב נתניהו לאפשר הפסקת אש של 48 שעות לצרכים הומניטריים. עם זאת נמשכת הזרמת המזון, הדלק וציוד נוסף לרצועה בקצב ובכמות שלא היו מאז תחילת המלחמה. בין היתר גם פונו מהרצועה 140 פצועים לטיפול רפואי במדינה שלישית.

ובדוחא מתקיימים לפי דיווחים ערביים מגעים מאחורי הקלעים לנסות ולייצר את היום שאחרי המלחמה. המאמץ הוא למצוא גורם ערבי או מוסלמי שיסכים להיכנס לנעלי החמאס וליטול שליטה אזרחית לניהול חיי תושבי הרצועה.

על פי הדיווחים משתתפים בדיונים גם ראש המוסד ברנע ושר החוץ של טורקיה כמו גם גורמים נוספים שנוסף למארחים הקטאריים.

״עניין מרכזי״

מבזקפוליטיקהחדשות

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה