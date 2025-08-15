שר החוץ הטורקי משתתף במגעים עם ישראל למציאת גורם שיחליף את חמאס בשליטה אזרחית ברצועה

כדי לכבוש את עזה יהיה צורך לגייס עוד 100 אלף מילואימניקים שחלקם ייאלצו להישאר ברצועה תקופה ממושכת מאוד.

אתמול נערך דיון בהשתתפות שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם ובכירים נוספים שבו הוצגו לו עקרונות התוכנית לכיבוש העיר עזה. כץ וזמיר של לחצו ידיים ולא קיימו מגע אישי למרות שבצילום שהפיץ משרד הביטחון נראים השניים יושבים ליד אותו השולחן.

כ"ץ אמר: "מדינת ישראל נחושה להכריע את החמאס בעזה, לשחרר את כל החטופים ולהביא לסיום המלחמה. צה"ל מגייס את כל הכוחות ונערך בעוצמה רבה ליישום החלטת הקבינט. נפעל כאגרוף אחד עד להשלמת המשימה".

הרמטכ"ל זמיר נכח במעמד חילופי מפקד המכללות הצבאיות ואמר: "הקשר בין הדרג המדיני לדרג הצבאי הוא ציר מרכזי לביטחון הלאומי. אמון הדדי ושיתוף פעולה מלא הם המפתח להצלחה".

ובינתיים סירב נתניהו לאפשר הפסקת אש של 48 שעות לצרכים הומניטריים. עם זאת נמשכת הזרמת המזון, הדלק וציוד נוסף לרצועה בקצב ובכמות שלא היו מאז תחילת המלחמה. בין היתר גם פונו מהרצועה 140 פצועים לטיפול רפואי במדינה שלישית.

ובדוחא מתקיימים לפי דיווחים ערביים מגעים מאחורי הקלעים לנסות ולייצר את היום שאחרי המלחמה. המאמץ הוא למצוא גורם ערבי או מוסלמי שיסכים להיכנס לנעלי החמאס וליטול שליטה אזרחית לניהול חיי תושבי הרצועה.

על פי הדיווחים משתתפים בדיונים גם ראש המוסד ברנע ושר החוץ של טורקיה כמו גם גורמים נוספים שנוסף למארחים הקטאריים.

״עניין מרכזי״