יום ראשון, 17 באוגוסט 2025
הופצצו מטרות של החות׳ים בצנעא בירת תימן

מערכת "עניין מרכזי" 17 באוגוסט 2025

דובר צה"ל: צה״ל תקף מטרות טרור בעומק תימן במרחב העיר צנעא

צה״ל תקף במרחק של כ-2,000 קילומטרים מחופי ישראל ובעומק תימן, תשתיות אנרגיה ששימשו את שלטון הטרור החות׳י.

התקיפות בוצעו לנוכח תקיפות חוזרות של שלטון הטרור החות׳י נגד מדינת ישראל ואזרחיה, לרבות שיגורי טילי קרקע-קרקע וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר שטח מדינה.

שלטון הטרור החות׳י פועל בהכוונה של המשטר האיראני על מנת לפגוע במדינת ישראל ובנות בריתה. שלטון הטרור מנצל את המרחב הימי עבור הפעלת הכוח ופעילות טרור נגד מעבר וסחר במרחב השיט העולמי.

צה״ל יפעל בעוצמה אל מול התקיפות החוזרות ונשנות של שלטון הטרור החות׳י נגד אזרחי מדינת ישראל ונחוש להמשיך ולפגוע בעוצמה בכל איום על המדינה, בכל מרחב בו ידרש.

״עניין מרכזי״

מבזקביטחון

תמונה של מערכת "עניין מרכזי"
מערכת "עניין מרכזי"

