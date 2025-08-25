דמשק מכחישה דיווחים על הסכם ביטחוני קרוב בין ישראל לסוריה

בדמשק מיהרו להכחיש היום את הדיווחים לפיהם קרוב הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה. על פי הדיווחים מתקיים מו״מ ביטחוני מתקדם בין סוריה לישראל – והיעד הוא חתימה על הסכם כבר בספטמבר הקרוב, במהלך עצרת האו״ם בניו יורק. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיות שם, לצידו של נשיא ארה״ב, במה שעלול להפוך לרגע היסטורי דרמטי.

הדיווחים, שהופצו לראשונה ב־Independent Arabia ובכלי תקשורת ערביים נוספים, מציירים תמונה של שיחות מתקדמות בחסות אמריקאית. לפי אותם מקורות, המגעים אינם חדשים: כבר בחודשים האחרונים התקיימו פגישות חשאיות בפריז ובבאקו בין שרי חוץ סוריים ונציגים ישראליים, בליווי מתווכים אמריקנים. המטרה המוצהרת – יצירת מתווה ביטחוני שייצב את הגבול ברמת הגולן ויחזיר את סוריה לזירה הבינלאומית כחלק ממהלך אזורי רחב.

הטיימינג איננו מקרי. טראמפ, שחותר לרשום הישג מדיני בזירה הבינלאומית ולחבר את סוריה למסגרת של “הסכמי אברהם”, מעוניין בניצחון דיפלומטי שיחזק אותו בבית. סוריה מצדה מחפשת הקלה בסנקציות וחזרה הדרגתית לחיק הקהילה הבינלאומית. ישראל, בצל המלחמות בדרום ובצפון, אינה שוללת מתווה שיבטיח שקט בגבול הצפוני וירסן את הנוכחות האיראנית באזור.

עם זאת, לצד ההצהרות החגיגיות, בדמשק כבר מיהרו לסייג. משרד החוץ הסורי פרסם הודעה רשמית שבה הוכחשו הדיווחים על חתימה קרובה, והוגדרו “שמועות שווא”. יחד עם זאת, עצם ההתייחסות הפומבית – דבר שלא היה מתקבל על הדעת עד לאחרונה – מהווה איתות ברור לרצינות המהלך ולבדיקת גבולות מול הציבור הערבי.

התגובות בזירה האזורית אינן מאחרות לבוא. בעיתונות הערבית מזהירים מפני “נורמליזציה בחיפזון”, וטוענים כי ויתור סורי על עקרונות היסטוריים מול ישראל עלול לערער את יציבות המשטר. מנגד, יש הקוראים לראות במהלך כהזדמנות נדירה לסיים עשרות שנות עוינות ולפתוח פתח להסדרים ביטחוניים וכלכליים נרחבים.

העיניים כעת נשואות לסוף ספטמבר, אז צפויים להתכנס כל המנהיגים בניו יורק. אם אכן יתממשו ההצהרות, נזכה למחזה שלא נראה מאז הסכמי אוסלו ושלום וושינגטון – נשיא סוריה ולצידו ראש ממשלת ישראל, בחסות נשיא אמריקאי, מכריזים על עידן חדש. האם זה יהיה רגע של מהפך היסטורי – או עוד בלון ניסוי שמתפוצץ מול המצלמות? התשובה עשויה להיכתב בעוד פחות מחודש.

״עניין מרכזי״