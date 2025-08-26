מכבי מסתכלת על יריבותיה ומבינה: זו תהיה עונה מקומית מפרכת והאליפות בסכנה

מחזור הפתיחה של ליגת העל נפתח ללא האלופה שמשחקה נדחה בשל השתתפותה בגביע אירופה. במכבי תל אביב ראו את מכבי חיפה ובאר שבע מבקיעות רביעיות ואת בית״ר חוגגת בדוחא ושם מבינים: השמירה על התואר תהיה משימה ממש לא פשוטה בעיקר כשזה נעשה במקביל להופעה בזירה האירופית.

המחזור הראשון שפתח את עונת הכדורגל כבר הקפיץ קדימה את הגדולות המוכרות מהעונה שעברה: באר שבע, מכבי חיפה ובית״ר ניצחו והפועל תל אביב עשתה סיפתח מוצלח בעזרת פסיקה מדומיינת של צוות השיפוט. היחידה שטרם שיחקה היא האלופה. מכבי תל אביב מבינה עכשיו שלא יהיה לה פשוט לשמור על תוארה.

באר שבע: מהפך של גדולים בנתניה

מכבי נתניה היממה את אוהדיה עם פתיחה של 0:2 תוך 20 דקות, אבל הפועל באר שבע התעשתה והפכה עד המחצית ל־2:3. במחצית השנייה זה כבר נגמר ב־2:4, בזכות צמד של זאהי אחמד. זה ניצחון שמלמד על אופי ויכולת להפוך תסריטים.

מכבי חיפה: ירוק שוטף בסמי עופר

מכבי חיפה פתחה את העונה ברביעייה מול מכבי בני ריינה – 0:4 מוחץ. יובאנוביץ’, חזיזה, סטיוארט ונהואל עלו על לוח התוצאות, ההתקפה נראתה חדה והקהל הירוק קיבל את מנת האנרגיה שחיכה לה.

בית״ר ירושלים: צהוב־שחור שקט בדוחא

בית״ר נעלה את המחזור עם ניצחון 1:2 על בני סכנין. עומר אצילי היה האיש של הערב עם שער נפלא ועוד פנדל, בסיל חורי צימק אבל לא יותר מזה. ניצחון חוץ במגרש הכי רגיש בליגה – מסר ברור שהעונה בית״ר כאן כדי להילחם בצמרת.

הפועל תל אביב: ניצחון עם טעם של ויכוח

בבלומפילד ניצחה הפועל תל אביב 1:2 את הפועל קריית שמונה. אלא שהשער המכריע הגיע אחרי החלטה שיפוטית מעוררת מחלוקת, מה שהפך את חגיגת האדומים לשיחה על איכות השיפוט כבר במחזור הראשון.

הפועל ירושלים – נפילה כואבת בטדי

הפועל ירושלים אירחה את מ.ס. אשדוד בטדי וקיוותה לפתוח ברגל ימין, אבל האורחת גנבה 1:2 דרמטי. ירושלים אמנם השוותה זמנית, אבל שער מאוחר של אשדוד סידר לה שלוש נקודות יקרות והותיר את המקומיים עם הרבה סימני שאלה.

עירוני טבריה: הפתעת המחזור

במגרש הצפוני, עירוני טבריה ניצחה 0:1 את הפועל חיפה. שער בודד הספיק כדי להדליק את הקהל המקומי ולספק את ההפתעה הכי גדולה של סוף השבוע. הפועל חיפה, שהגיעה כאחת הקבוצות המסקרנות, נראתה כבויה ונענשה.

האלופה מהצד: מכבי תל אביב

מכבי תל אביב, האלופה, טרם שיחקה. משחקה מול הפועל פתח תקוה נדחה בגלל ההשתתפות במפעלים האירופיים. אם מישהו במכבי חשב שיהיה לו קל לשמור על התואר – כבר במחזור הראשון קיבל מסר חד: היריבות כאן, חדות, ואין מתנות.

השורה התחתונה

מחזור ראשון עם הכל מהכול: מהפך אדיר של באר שבע, הצגה של חיפה, שקט ועוצמה של בית״ר, ניצחון של הפועל ת״א עם סימן שאלה שיפוטי, הפתעה גדולה בטבריה ונפילה של הפועל ירושלים בטדי. האלופה נשארה בצד – אבל מבינה שהליגה השנה צפויה להיות צפופה, רותחת ומלאת דרמות.

