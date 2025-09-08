שוטר נהרג במרדף: קרב יריות בוואדי ערה – בן גביר: “דמו של שוטר לא יהיה הפקר”. בפועל, חוץ מהצהרות בן גביר נוחל כשלונות מהדהדים בכל תחומי אחריותו בתחום המשטרתי. ההצהרות הדרמטיות של בן גביר הן אוויר חם המצטנן עוד בטרם עזב את גרונו. מאז השתלט על המטרה קרו רק דברים רעים לישראל. הפשיעה גברה, האלימות בלתי מרוסנת והמגזר הערבי חוגג ללא הפרעה. קשקשן האיש ולמרבה האסון הוא ראש הממשלה האמיתי המשחק בנתניהו כבובת סמרטוטים גם בתחום הצבאי והמדיני. פני האומה כפני הפשיעה במגזר כפני בן גביר כמה עצוב ומסוכן מצבנו.

בליל אמש, במהלך מרדף אחר חוליית סוחרי נשק על טרקטורון באזור ואדי ערה, נורה למוות שוטר בן 28, תושב עפולה. המרדף, שהתרחש בין זלעפה לאום אל-פחם, התפתח לקרב יריות. השוטר פונה במצב אנוש לבית החולים העמק בעפולה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

מהלך האירועים

צוות בלשים מתחנת אום אל-פחם פעל באזור מעלות עירון במסגרת מבצע ייעודי נגד סחר באמל”ח. הם איתרו חוליה על טרקטורון וניסו לעצור את החשודים. כשהכוח ניסה לחתור למגע, נפתחה אש מכיוון הטרקטורון. השוטר נפגע באורח אנוש, ובשטח נפתח קרב יריות קצר אך קטלני.

מיד לאחר האירוע, הוזעקו כוחות תגבור רבים למקום. המשטרה פרסה מחסומים, סרקה את השטח והחלה במצוד נרחב אחר היורים. הכוחות ממשיכים לפעול בכל הכוח כדי להביא את המעורבים לדין.

תגובות

משטרת ישראל: “משטרת ישראל מרכינה ראש ותמשיך ללוות את המשפחה. נסיבות האירוע נבדקות במסגרת החקירה שנפתחה.”

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: “לעבריינים ולפושעים – דעו: דמו של שוטר לא יהיה הפקר. נרדוף אתכם עד חורמה, נבוא חשבון עד הסוף, והחוק יגיע אליכם בכל מקום שתנסו להסתתר.”

משמעות רחבה

מותו של השוטר ממחיש שוב את גודל הסכנה בפעילות המבצעית נגד העולם הפלילי החמוש. האירוע חושף את רמת ההסלמה שבה שוטרים בישראל מתמודדים מול עבריינים חמושים שמפעילים אש חיה נגד כוחות החוק.

כעת, מעבר למצוד אחר היורים, נדרשת חשיבה מחודשת על אמצעי המיגון לשוטרים, על תגבור הכוחות ועל חיזוק ההרתעה – כדי למנוע הישנות של טרגדיות דומות.