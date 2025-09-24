פגישת טראמפ עם מנהיגי מדינות האזור למעט ישראל תניב אולי הפסקת אש שביבי כה מתנגד לה

נתניהו משקיע מאז הלילה מאמצי על להניא את טראמפ מהכרזה וכפייה על הפסקת אש בעזה או ש…

בניו־יורק, באולם מיוחד בצדדי עצרת האו״ם, נפגש טראמפ עם מנהיגים ערביים חשובים — מצרים, סעודיה, ירדן, טורקיה, קטאר, איחוד האמירויות, אינדונזיה, פקיסטן — ובמרכז השולחן: הצעת מהלך להפסקת אש בעזה. הדיווחים בערוצי החדשות הליליים מדברים על כך שהנשיא עומד להכריז על הפסקת אש — מהלך שיכול לשנות את כל התמונה בזירה המזרח־תיכונית.

המתח גבוה: זהו רגע שבו כל מילה משנה, וכל פתק־הסכם עשוי להפוך לקו־פרשת־מים בין המשך מלחמה לבין תום אש מדומה.

מה שדווח — עובדות, מה שידוע ממקורות תקשורת

הצעת טראמפ למתווה להפסקת אש וניתוק של החזית הצבאית

– לפי דיווחים, בשלבים מוקדמים של הפגישה הציג טראמפ תוכנית משלימה שמצביעה על הפסקת אש מיידית לפרק זמן של מספר שבועות.

– התוכנית כוללת דרישה לשחרור כל השבויים שנותרו — 48 בשלב זה — בתקופת הפסקת האש.

– עוד חלק מהתוכנית: חתירה לבניית מנגנון ניהולי חדש בעזה שלא יכלול את חמאס, והעברת סמכויות למועצה אזורית או לגוף ערב־פלסטיני שיעבוד תחת פיקוח חיצוני. התנגדויות ותנאים מצד הערבים

– מדינות ערב שבאו לפגישה לא קיבלו הכל על עיוור. דווח כי הן דרשו בתמורה: שאין שום חלק מהתוכנית שיאפשר “סיפוח” של שטחים פלסטיניים.

שישראל תפסיק את ההתנחלויות, תפסק העקירה הפלסטינית, ותאפשר חזרה של פליטים במידת האפשר.

שישולב תהליך של שיקום הומניטרי כבד, פתיחת מעבר סיוע, והסרת המצור. גרעינים שהובילו לפגישה הזו

– עיצומים בינלאומיים על ישראל בעקבות המלחמה, קריאות גוברות להפסקת אש, והכרה של מדינות רבות בפלסטין.

– הלחץ על טראמפ מצד בעלות בריתו: אם הוא רוצה להציג הישגים בדיפלומטיה — זה הזמן להשיג הפסקת אש. (מאקרון טען שהוא יכול לזכות בפרס נובל אם יצליח בכך)

– הצורך הדחוף של מדינות ערב להציג הישג פוליטי כלשהו — חוסר שביעות רצון מהמשך הסבל ברצועה והחשש שמהלך ישראלי יספח שטחים נוספים. תגובה ראשונית מהעולם ותגובות מנהיגים

– לפי ארדואן: “הפגישה מאוד פורה” — והביע ציפייה להכרזה משותפת.

– טראמפ עצמו אמר שהפגישה כללה “את כל השחקנים הגדולים, חוץ מישראל — אבל זה יגיע בהמשך.”

– ממדינות ערב ששמעו מראש את המתווה נמסר, לפי דיווחים, מסמך עמדה שתמך בהצעת טראמפ אולם עם הסתייגויות בנוגע לסיפוח ומשאבים.

פרק שני: קרעים בהצהרות — מה מסתתר בין השורות

הצהרת הפסקת האש — האם היא אמיתית או מסובכת?

האם מדובר רק בהפסקת אש זמנית של מספר שבועות — שבמהלכה השבויים ישוחררו — או בהתחייבות ארוכת טווח למעבר למצב של שקט? הדיווחים נוטים להצביע על המוקד הראשון: הפסקת אש מדורגת, לא מושלמת, בתקווה לפתוח דרך למשא ומתן משמעותי.

החרגת חמאס מהניהול בעזה

תנאי כמעט קבוע של טראמפ — חמאס לא יהיה חלק מהמנגנון השלטוני החדש ברצועה. זאת דרישה נוקשה שמאזנת את הרצון להפסקת אש עם הצורך, לדעתו, לוודא שהמלחמה לא תתחדש.

סיפוח, התנחלויות והחזרת פליטים

לפי המקורות שהגיעו לדיווחים, הערבים דרשו להבטיח שישראל לא תבצע סיפוח או הרחבה של התנחלויות במהלך ההפסקה, ושיושם מנגנון שיאפשר שיבה חלקית של פליטים.

מי לא היה במקום — ישראל וחמאס

לא נמסר שישראל ישבה ישירות בפגישה הזו — היא קיבלה מראש מידע מהצד האמריקני.

גם חמאס לא מוזכרת כמוזמנת לתהליך הניהולי המוצע — כדרישה אמריקנית־ישראלית בולטת.

פרק שלישי: המתח שמאחורי הקלעים

מה הימור טראמפ?

אם יצליח להשיג הפסקת אש רשמית — זו תהיה הצלחה דיפלומטית מרשימה מאוד. היא תחזק את מעמדו הבינלאומי, תציג אותו כמתווך במזרח התיכון, ותפגע במעמד ישראל כמדינה שפועלת ללא מעצורים. מצד שני, אם ייכשל — הפגיעה תהייה קשה במוניטין שלו.

מה הערבים צופים לו?

מדינות ערב אינן רוצות להיראות כמי שמכשירות את האסטרטגיה הישראלית ללא תמורה. לכן חלק גדול מהעניין הוא בלחץ פנימי: להראות שהן תומכות בזכות הפלסטינים, שומרות על זכויותיהם, ושיש להן יוזמה. בנוסף, חלק מהמדינות חוששות מהפצצה או מתקפה משעת חירום — ולכן להן עניין פעיל בזרימת המעורבות האמריקנית.

הסימנים לכישלון

אם ישראל תתעלם או תתנגד למתווה (למשל לסירוב להפסיק את התקיפות או להתקדם בסיפוח).

אם חמאס ימשיך להתנגד או להתפזר בתוך התחומים שמוסכמים.

אם מדינות ערב יתחילו לחרוג מהמתווה על רקע אינטרסים פנימיים.

פרק רביעי: תרחישי עתיד – מה יקרה אם ההפסקה תשיג הצלחה? ומה אם תיכשל?

בינתיים הצליח נתניהו להנדס את טראמפ ולסובב אותו על האצבע הקטנה. לביבי לא אכפת מכלום זולת הישרדות אישית בצד דיקטטוריזציה שתבטיח את שלטונו עד יומו האחרון. על הדרך מדינת ישראל ויהודי העולם שלא לדבר על העזתים משלמים את מחיר הטירוף הזה.

