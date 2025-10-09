 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שישי, 10 באוקטובר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

אף פעם אל תאמינו לנתניהו: הוא יחפש כל דרך להפר את ההסכם שכפה עליו טראמפ

IMG_6849
רמי יצהר 9 באוקטובר 2025

נתניהו נאלץ להסכים אבל בימין הקיצוני הישראלי בטוחים שהמלחמה תימשך. בפועל – חלק מהנזקים האדירים שגרם משטר נתניהו יישארו לדראון עולם על גבו של עם ישראל וממילא יטיל צל כבד על עתידה של ישראל.

דובר צה"ל מסר: "צה"ל מברך על ההגעה להסכם להחזרת החטופים אשר נחתם הלילה. במהלך הערכת מצב שבוצעה הלילה, הרמטכ"ל הנחה את כלל הכוחות, בחזית ובעומק, להערך בהגנה חזקה ולהיות מוכנים לכל תרחיש".

המסקנה ברורה: נתניהו מוכיח מאז 2022 בכל יום מחדש שאין לסמוך עליו ולעולם חייבים לצאת מנקודת הנחה שיעשה הכל להפר הסכמים במטרה לחזור למלחמה, לכיבוש והמשיחיות הרת גורל למדינת ישראל ולעם ישראל.

״עניין מרכזי״

מבזקחדשותפרשנות

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה