אף פעם אל תאמינו לנתניהו: הוא יחפש כל דרך להפר את ההסכם שכפה עליו טראמפ

נתניהו נאלץ להסכים אבל בימין הקיצוני הישראלי בטוחים שהמלחמה תימשך. בפועל – חלק מהנזקים האדירים שגרם משטר נתניהו יישארו לדראון עולם על גבו של עם ישראל וממילא יטיל צל כבד על עתידה של ישראל.

דובר צה"ל מסר: "צה"ל מברך על ההגעה להסכם להחזרת החטופים אשר נחתם הלילה. במהלך הערכת מצב שבוצעה הלילה, הרמטכ"ל הנחה את כלל הכוחות, בחזית ובעומק, להערך בהגנה חזקה ולהיות מוכנים לכל תרחיש".

המסקנה ברורה: נתניהו מוכיח מאז 2022 בכל יום מחדש שאין לסמוך עליו ולעולם חייבים לצאת מנקודת הנחה שיעשה הכל להפר הסכמים במטרה לחזור למלחמה, לכיבוש והמשיחיות הרת גורל למדינת ישראל ולעם ישראל.

״עניין מרכזי״