טראמפ כפה על נתניהו לסיים את המלחמה מייד: כל החטופים חוזרים, הפסקת אש וצה״ל ייסוג ממחצית הרצועה

לפנות בוקר נמסר כי סוכמו ונחתמו הפרטים של השלב הראשון לסיום מלחמת עזה. הנשיא טראמפ הפעיל את מלוא כובד משקלו ונוכח הלחץ הבינלאומי הכבד נאלץ נתניהו להסכים אך הוא והימין הקיצוני עדיין מאמינים שיוכלו לחזור להרוס ולכבוש בעזה.

לפי ההסכם שאמור להיחתם היום ישוחררו כבר בימים הקרובים כל החטופים והגופות בתמורה לשיחרורם של מאות מחבלים השפוטים למאסר עולם וכן עצורים מהמלחמה שאינם שפוטים.

ההסכם נחתם בעקבות לחץ בלתי מתון שהפעיל הנשיא טראמפ שלא הותיר לנתניהו ברירה. ואולם לפי הימין הקיצוני הישראלי אחרי השלב הראשון ישראל תחזור לפעול חופשי חופשי ברצועה והכיבוש בעזה יימשך.

הנשיא טראמפ מסר בהכרזה מיוחדת: "אני גאה מאוד להכריז שישראל וחמאס חתמו שתיהן על השלב הראשון בתוכנית השלום שלנו. המשמעות היא שכל החטופים ישוחררו בקרוב מאוד, וישראל תסיג את כוחותיה לקו שסוכם עליו – כצעד ראשון לעבר שלום חזק, יציב ונצחי. כל הצדדים יזכו ליחס הוגן! זהו יום נהדר לעולם הערבי והמוסלמי, לישראל, לכל המדינות הסובבות, ולארצות הברית של אמריקה.

״אנו מודים למתווכים מקטאר, מצרים וטורקיה, שעבדו איתנו כדי לאפשר את האירוע ההיסטורי והחסר התקדים הזה. אשרי עושי השלום!"

הנשיא טראמפ צפוי להגיע לישראל כאן הוא מקווה להתקבל כגיבור המושיע שגם ינאם בכנסת.

הממשלה אמורה לאשר את פרטי ההסכם במסגרתו ישוחררו 250 מחבלים עם דם על הידיים ו-1,700 נוספים. לא ישוחררו מחבלי הנוח'בה והמחבלים הבכירים מרואן ברגותי, אחמד סעדאת, חסן סלאמה ועבאס א-סייד.

במסגרת ההסכם ייסוג צה״ל תסוג תוך 24 שעות לקו חדש הכולל נסיגה מכלל העיר עזה. ישראל תחדל להפציץ ולהרוס את עזה. מעבר רפיח יפתח לשני הכיוונים. לאחר הנסיגה ישראל עדיין תשלוט במחצית משטח הרצועה כחלק מיישום השלב הראשון.

הצבא נערך הגנתית מחשש שחמאס ינצל את השעות לפני הפסקת האש לירי מאסיבי של רקטות לכיוון ישראל.

משפחות החטופים חגגו את ההסכם ונערכות לקבלת החטופים החיים והגופות שב״ס נערך לשחרור הרוצחים לאלפיהם. השחרורים ייעשו ללא טכסי השפלה משני הצדדים.

בעולם כולו מברכים אבל ההודעה המסקרנת מכולן אמורה להיות של החות׳ים האם הם יודיעו על סיום פעילותם הסכמה כזו משמעותה שאיראן תומכת בהסכם.

