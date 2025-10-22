 דילוג לתוכן
יום רביעי, 22 באוקטובר 2025
החמאס נתקל בקשיים לאתר ולחלץ חטופים מתים מבין ההריסות ברחבי הרצועה

רמי יצהר 22 באוקטובר 2025

אלה 13 הגופות שחמאס עדיין אמור להשיב לישראל. לדברי סגן הנשיא האמריקני וואנס, מדובר במשימת איתור ופינוי קשה נוכח ההרס האדיר שגרם צהל ברחבי הרצועה במהלך המלחמה. סגן הנשיא סבור שחמאס משקיע מאמץ אמיתי לעמוד בהתחייבויותיו וביקש מישראל להתאזר בסבלנות נוכח הקשיים האובייקטיביים למימוש השגת הגופות לשם העברתן לארץ.

13 חטופים חללים נותרו בשבי חמאס:

עומר נאוטרה
עמירם קופר
ליאור רודאיף
דרור אור
אסף חממי
איתי חן
מני גודארד
רן גואילי
עוז דניאל
ג’ושוע לואיטו מולל
סהר ברוך
הדר גולדין
סודתיסאק רינתלאק

צילום – דובר צה״ל.

״עניין מרכזי״

