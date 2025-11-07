 דילוג לתוכן
יום שישי, 7 בנובמבר 2025
דובאי חדלה להיות מקום מקלט לעבריינים ישראליים

מערכת "עניין מרכזי" 7 בנובמבר 2025

לבקשת ישראל מעתה אין כניסה לעבריינים מהמגזר באיחוד האמירויות. במקביל הוחל במסע גירוש עבריינים השוהים בדובאי.

על פי דיווחים מגורשים עשרות בעלי דרכון ישראלי בהם יעקב משומר, “נוכל הטינדר” סיימון לבייב ויקיר עזרא. הללו סולקו או סורבו בכניסה למדינה לאחר שהועברו לרשויות רשימות של מבוקשים מישראל.

רבים מהעבריינים הישראלים רכשו נכסים, השקיעו בעסקים ואף הקימו קומונות פשע מקומיות, שפעלו מתחת לרדאר בשיתוף אנשי עסקים אמירתיים.

היעדר הסכמי הסגרה בין ישראל לאיחוד האמירויות הפך את דובאי ליעד הימלטות לעבריינים המבוקשים בארץ.

בין משטרת ישראל למשטרת דובאי קיים שיתוף והעברת מידע הדדית. במסגרת זו גובשה מדיניות חדשה – עקיפת היעדר הסכם ההסגרה באמצעות גירוש מיידי של עבריינים ישראלים מהאמירויות או מניעת כניסתם מראש.

קצין משטרה בכיר אמר: “מבוקש שיברח לשם אחרי שביצע פשע בישראל – יגורש ויועמד לדין בארץ. זו המדיניות החדשה שלנו”.

״עניין מרכזי״

תמונה של מערכת "עניין מרכזי"
מערכת "עניין מרכזי"

