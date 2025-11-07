זה הפך להרגל מוזר באירופה: צהוב מפסיד -אדום חוגג

לא נעים העונה להיות אוהד קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב וגם של של הקבוצה בכדורגל בשלב הנוכחי בליגה האירופית. לעומת זאת, האדום חודד ביורוליג ומתברג בצמרת המפעל כבר בעונה הראשונה שלו.

כל מה שקרה אמש בזירה האירופית: ההפסד של מכבי תל אביב לאסטון וילה בברמינגהם, הקריסה מול מונאקו ביורוליג, והניצחון הגדול של הפועל תל אביב על דובאי

רמי יצהר – “עניין מרכזי”

חדשות וסקופים מאז 1999

🎬 פתיחה דרמטית: הלילה שבו שני צבעים סיפרו סיפור אחד

תל אביב, אותה עיר שאוהבת להתרגש, שוב התפצלה לשניים. מצד אחד – הצהוב, מותג של היסטוריה, כסף וגאווה, שספג אמש שתי מכות קשות באירופה – גם בכדורגל וגם בכדורסל.

מצד שני – האדום, זה שנחשב פעם לאנדרדוג הנצחי, חוגג עוד ניצחון ענק, הפעם מול דובאי, עם יכולת של קבוצה שכבר מתנהגת כמו מועדון־על אירופי.

לא נעים להיות צהוב היום.

הכאב כפול, ההשוואה צורבת, והתחושה בעיר – משהו נשבר.

⚽️ פרק א: מכבי תל אביב נגד אסטון וילה – הפסד על הדשא ובושה מחוצה לו

▪️ סצנה ראשונה – ברמינגהם תחת מצור

וילה פארק, ברמינגהם. אחד האצטדיונים האלגנטיים באירופה, הפך אמש לשטח סטרילי ומאובטח עד חנק. המשטרה הבריטית הכריזה מראש על “אירוע סיכון גבוה”, בעקבות המתיחות הגוברת סביב המלחמה בעזה והרגישות סביב קבוצות ישראליות.

יותר מ-700 שוטרים נפרסו סביב המתחם, גדרות כפולות, בדיקות כפולות, רחפנים – אבל דבר אחד היה חסר: אוהדי מכבי תל אביב.

האיסור על כניסת אוהדים ישראלים למשחק, שהוחלט ימים קודם, הפך את ההתמודדות האירופית למופע אילם. הקבוצה הגיעה מוקדם, לנה במלון מאובטח, השחקנים הורדו לאוטובוס דרך חניון סגור, ולמגרש הם נכנסו כאילו מדובר במבצע צבאי.

זו לא סביבה לנצח בה.

לא מבחינה מנטלית, לא מקצועית, ולא רגשית.

▪️ סצנה שנייה – על המגרש

מכבי נראתה אבודה כבר מהפתיחה. אסטון וילה, עם הקהל שלה ועם היתרון הפסיכולוגי הברור, שלטה במשחק מהדקה הראשונה.

השער הראשון הגיע ממש לפני המחצית – בדקה ה-45+1, כשאיאן מאטסן חדר מצד שמאל והכניע את דניאל פרץ. השער השני, של דונייל מאלן בפנדל מדויק בדקה ה-59, סגר את הסיפור.

2:0 לאסטון וילה – תוצאה יבשה שמסתירה סיפור עמוק יותר: מכבי לא הצליחה אפילו לאיים ברצינות על השער. אפס ביטחון, אפס חדות, אפס ניצוצות.

האווירה ריקה, הדשא זר, והמועדון נראה כמו שליח חסר נשימה על במה גדולה מדי.

▪️ סצנה שלישית – הקריסה שמסביבה

מאחורי הקלעים, מדובר היה בכישלון ניהולי ותקשורתי מהדהד.

11 עצורים מחוץ למגרש, מהומות קטנות בין תומכים פרו־פלסטיניים לפרו־ישראלים, דגלים, כרזות, ותחושה כללית של פחד.

בעיתונות הבריטית כתבו כי “המשחק הפך לסמל של הפוליטיקה”, וראש האופוזיציה הבריטי אד מיליבנד אף נדרש להצהיר כי “אצטדיון וילה פארק לעולם לא יהיה אזור סגור ליהודים”.

אבל המציאות חזקה מהמילים:

מכבי תל אביב שיחקה בלי אוהדים, בלי ביטחון, ובלי אמונה.

והפסידה – שוב.

🏀 פרק ב: היורוליג – הפסד נוסף לצהובים, הפעם למונאקו

אם הכדורגל היה מביך, הכדורסל היה כואב.

בצרפת, במסגרת היורוליג, פגשה מכבי תל אביב את מונאקו. אחרי קרב עיקש, גם כאן התוצאה הייתה מאכזבת: הפסד 112:107 בהארכה.

מונאקו, בהובלת הכוכב הבלתי נלאה מייק ג’יימס, שצלף 34 נקודות עם 7 אסיסטים ו-6 ריבאונדים, השתלטה על המשחק כשהיה חשוב.

מכבי אמנם הצליחה לגרור את המשחק להארכה – אך שם נגמר הדלק.

ההגנה קרסה, השעון עצר, והאוהדים – אלה שעדיין מאמינים – נאנחו.

המועדון שאמור היה להיות “הנבחרת של המדינה” עומד עם מאזן עגום של שני ניצחונות מול שבעה הפסדים ביורוליג.

הבעיה אינה רק תוצאה – אלא סגנון. קבוצה שאיבדה את הזהות שלה, שמנסה לרוץ בלי רגליים ולשחק כדורסל מודרני בלי נשמה.

🔴 פרק ג: הפועל תל אביב – הניצחון הגדול מול דובאי וההרגשה של קבוצה אירופית אמיתית

בזמן שהצהובים מתפוררים, האדומים מהעבר השני של העיר שוברים שיאים.

הפועל תל אביב, בהנהגתו של המאמן דני פרנקו, חזרה מדובאי עם ניצחון מרשים במיוחד: 97:109 על Dubai Basketball, בזירה שנראתה כמו אולם הוליוודי עטוף בבזבוז נפט ופלסטיק נוצץ.

אבל שם, דווקא הנציגים מישראל הציגו את הנפט האמיתי – של תשוקה, הגנה ולב.

ברבע השלישי הפועל הפכה משחק צמוד למופע אדום של אנרגיה, כשהובילה 35:19 וסגרה עניין.

אלייז’ה בראיינט קלע 25 נקודות, וסיליה מיצ’יץ’ הוסיף 19 עם שליטה מוחלטת על הקצב.

המאזן שלהם עכשיו: 7 ניצחונות מול שני הפסדים בלבד.

בעוד מכבי נראית מנותקת מהמציאות, הפועל נראית כמו מועדון שהבין – כך משחקים באירופה: בלי פחד, בלי תירוצים, ועם אמונה שמגבה מעשה.

⚖️ פרק ד: שני צבעים – שתי מציאויות

הצהוב: מתוח, מותש, מתנצל. מחפש פתרונות חיצוניים לכל בעיה פנימית.

האדום: רגוע, ממוקד, מאמין. משחק כדורסל אינטליגנטי, בוגר, ומביא תוצאות.

העיר תל אביב חווה מהפך תודעתי.

המותג שמשך אלפי ילדים ללבוש צהוב מתחיל להתבלות.

והמותג שנחשב פעם “עממי” ו”נשכח” – הפך למשהו חדש, יוקרתי, חכם, מודרני.

🧩 פרק ה: השלכות ומבט לעתיד

במכבי תל אביב כבר מבינים: הבעיה אינה המאמן בלבד. זהו שילוב של ניהול מיושן, שחיקה של זהות, והתרגלות לשאננות.

במועדון שראה את עצמו פעם “גדול מאירופה”, נשארה תחושת בינוניות שמקפיאה את הנשמה.

ואילו הפועל תל אביב – חדה, נועזת, ומנוהלת היטב – מבינה שכל ניצחון הוא מדרגה נוספת בדרך לשם.

🔚 סיום חידתי

“הצהוב פעם היה סמל של עוצמה,

היום הוא גוון של נוסטלגיה.

והאדום – פעם סימן של מחאה,

היום הוא צבע של ניצחון.”

ישראל הספורטיבית מתעוררת לבוקר שבו הפוך על הפוך:

מי שחשב שימשיך לנצח תמיד, מתחיל להבין מהי תבוסה אמיתית.

ומי שנחשב לנצחי אנדרדוג, פתאום מגלה שהוא כבר לא צריך לחלום – הוא חי את החלום.

📍

“עניין מרכזי” – רמי יצהר

חדשות, סקופים וכתבות עומק מאז 1999.

www.news-israel.net