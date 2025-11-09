צה״ל נסוג לקו הצהוב בגזרת חאן יונס

כוחות צוות הקרב של חטיבת הראל (10) פעלו בחודשיים האחרונים במרחב חאן יונס ובהמשך, בהתאם להוראות הדרג המדיני, נפרסו במרחב הקו הצהוב שבחאן יונס על מנת לאפשר את הסכם הפסקת האש.

במהלך הלחימה הכוחות חיסלו עשרות מחבלים שהיוו איום עליהם במרחב והשמידו מאות תשתיות טרור על ותת-קרקעיות. באחת מהפעילויות, הכוחות איתרו פיר מנהרה של ארגון הטרור חמאס במרחב הקו הצהוב בחאן יונס.

בנוסף, איתרו עשרות אמצעי לחימה, ביניהם אמצעי תצפית של ארגון הטרור חמאס.

כוחות צוות הקרב של חטיבת הראל (10) לחמו בשלושת סבבי הלחימה הקודמים בצפון ובדרום רצועת עזה וכעת, בסבב הלחימה הרביעי, הכוחות נפרסו במרחב הקו הצהוב בחאן יונס, כחלק מהסכם הפסקת האש וההגנה על יישובי העוטף.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

״עניין מרכזי״