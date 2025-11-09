 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום ראשון, 9 בנובמבר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

צה״ל נסוג לקו הצהוב בגזרת חאן יונס

Screenshot
Screenshot
מערכת "עניין מרכזי" 9 בנובמבר 2025

כוחות צוות הקרב של חטיבת הראל (10) פעלו בחודשיים האחרונים במרחב חאן יונס ובהמשך, בהתאם להוראות הדרג המדיני, נפרסו במרחב הקו הצהוב שבחאן יונס על מנת לאפשר את הסכם הפסקת האש.

במהלך הלחימה הכוחות חיסלו עשרות מחבלים שהיוו איום עליהם במרחב והשמידו מאות תשתיות טרור על ותת-קרקעיות. באחת מהפעילויות, הכוחות איתרו פיר מנהרה של ארגון הטרור חמאס במרחב הקו הצהוב בחאן יונס.
בנוסף, איתרו עשרות אמצעי לחימה, ביניהם אמצעי תצפית של ארגון הטרור חמאס.

כוחות צוות הקרב של חטיבת הראל (10) לחמו בשלושת סבבי הלחימה הקודמים בצפון ובדרום רצועת עזה וכעת, בסבב הלחימה הרביעי, הכוחות נפרסו במרחב הקו הצהוב בחאן יונס, כחלק מהסכם הפסקת האש וההגנה על יישובי העוטף.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

״עניין מרכזי״

 

מבזקחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של מערכת "עניין מרכזי"
מערכת "עניין מרכזי"

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה