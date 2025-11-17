התאבד קבלן הנחשב עד מפתח בפרשת השחיתות האדירה בהסתדרות

טרגדיה בפרשת "יד לוחצת יד": קבלן מקורב לארנון בר-דוד שמסר עדות בשחיתות ההסתדרות – שם קץ לחייו

תל אביב, 17 בנובמבר 2025 – בדרמה מזעזעת שמטלטלת את מערכת ההסתדרות ואת עולם הפוליטיקה הישראלי, קבלן בן 50 מקריית אונו, שנחשב למקורב ליו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, שם קץ לחייו אתמול (ראשון) ביער בן שמן. הקבלן, ששמו נשמר בינתיים בדיסקרטיות על ידי רשויות החוק, מסר עדות מפורטת לפני כשבועיים בפרשת השחיתות הגדולה "יד לוחצת יד", שחושפת מנגנון שחיתות ציבורית רחב היקף בהסתדרות ובחברות ממשלתיות. גורמי משטרה מעריכים כי הלחץ הנפשי מהעדות עשוי להיות קשור להחלטתו הטרגית, אך מדגישים כי אין חשד לפלילים בנסיבות המוות.

גילוי הגופה: חיפושים נרחבים ומכתב פרידה

הקבלן, ששימש כמפקח בנייה ועסק בעבודות שיפוץ ובנייה, אותר ללא רוח חיים על ידי עוברי אורח ביער בן שמן, סמוך לכביש 443, בשעות אחר הצהריים המאוחרות של יום ראשון. על פי דיווחי המשטרה, הוא נמצא תלוי מעץ, לאחר שנתלה בעצמו. לצד הגופה נמצא מכתב פרידה, שתוכנו לא פורסם, אך הוא מעיד על מצוקה נפשית עמוקה לפני כן, בני משפחתו דיווחו על היעלמותו, מה שהוביל למבצע חיפוש נרחב של כוחות משטרה ומד"א באזור. זק"א, ארגון ההתנדבות למקרי חירום, נקראה למקום כדי לטפל בגופה בהתאם להלכי ההלכה.

גורם בכיר במשטרה מסר כי "בשלב זה אין ממצא המעלה חשד לפלילים בנסיבות המוות", והחקירה בעניין נמשכת כחלק משגרה. עם זאת, מקורות המקורבים לחקירה סיפרו לוואלה כי "ייתכן שהעדות שמסר לחצה עליו קשות; אחרת, לא היה לוקח את חייו. זה בהחלט הפעיל עליו לחץ עצום". הקבלן חזר לביתו לאחר העדות האחרונה שמסר בלהב 433 – יחידת החקירות המרכזית למשטרה – והיה אמור להמשיך בשגרת יומו, אך נראה כי המשקל הרגשי גבר עליו.

העדות: פיקוח על עבודות במיליונים בביתו של בר-דוד

הקבלן לא היה חשוד בפרשה, אלא עד מרכזי שמסר עדות פתוחה בפני חוקרי להב 433 וחוקר מרשות המסים. העדות התמקדה בעבודות הבנייה והשיפוץ שביצע עבור משפחת בר-דוד, בהיקף של מיליוני שקלים, בביתם הפרטי באזור המרכז על פי החשדות, עבודות אלה עשויות להיות קשורות למנגנון הטובות הנאה שקיבלו ארנון בר-דוד ואשתו הילה, כחלק מהפרשה הרחבה יותר. העדות הראשונית ניתנה לפני כשבועיים, והשנייה – אתמול בבוקר – כללה פרטים נוספים שסייעו לחקירה.

הקבלן נחשב למקורב אישית לבר-דוד, מה שהפך את עדותו לבעלת משמעות רבה. הוא לא נחקר כאדם תחת אזהרה, אלא כעד שמספק מידע רלוונטי, אך נראה כי הקרבה הזו הגבירה את הלחץ עליו. "הוא לא ציפה שהדברים יגיעו עד הלן", אמר מקורב למשפחה, שדיבר בתנאי אנונימיות.

רקע: פרשת "יד לוחצת יד" – אחת משחיתויות הציבור הגדולות בישראל

פרשת "יד לוחצת יד" (או "יד רוחצת יד" בגרסאות מסוימות) נחשפה באופן דרמטי לפני כשבועיים, לאחר חקירה סמויה בת שנתיים שנתמכה במודיעין מיוחד מיחידת יהח"א (היחידה הארצית לחקירות הונאה). על פי המשטרה, זוהי "אחת מפרשות השחיתות הציבורית הגדולות שנחקרו בישראל", הכוללת חשדות לשוחד, מרמה והפרת אמונים בהיקף ארצי עד כה, נחקרו למעלה מ-260 איש, מתוכם 35 חשודים, כולל מעצרים דרמטיים של בכירים בהסתדרות.

הדמויות המרכזיות:

ארנון בר-דוד, יו"ר ההסתדרות: חשוד בקבלת שוחד וטובות הנאה, כולל כספים, טיסות ומזונות במסעדות יוקרה, מאיש העסקים עזרא גבאי. בשבוע שעבר הודה בר-דוד בחקירתו בקבלת כספים מגבאי, לאחר שהוצג בפניו הקלטה הוא ואשתו הילה נעצרו, והוא צפוי להשתחרר להאשמת בית בשבוע הקרוב.

עזרא גבאי, איש ביטוח ומקורב לליכוד: חשוד בהפעלת מנגנון שחיתות שבו מינה מקורבים לתפקידים בכירים בהסתדרות, בחברות ממשלתיות ובמועצות עובדים, תמורת העברת אלפי עובדים לסוכנות הביטוח שלו. בנו, אסף גבאי, מעורב גם הוא.

חשודים נוספים: כוללים את סגן יו"ר ההסתדרות רוי יעקב, יו"ר ועד עובדי הרכבת ליאב אליהו, ראש ועד עובדי אל על, עובדים בכירים בעיריות (רעננה, קריית גת, אשדוד ועוד), מנהלי קק"ל ומכון וינגייט. שני ראשי ערים נעצרו לחקירה, כולל אחד מהצפון.

הפרשה חושפת מנגנון שבו "יד לוחצת יד" – מינויים פוליטיים תמורת כספים וטובות הנאה, בהיקף של מיליוני שקלים. "היקף הכספים שנגנב תוך ניצול מעמד חוצה את הארץ כולה", נמסר מהמשטרה החקירה נמשכת, וצפויה להביא להגשת כתבי אישום נגד חלק מהמעורבים.

תגובות ראשוניות והשלכות

עד לרגע זה, לא פורסמו תגובות רשמיות מההסתדרות, מבר-דוד או מגבאי. עם זאת, מקורות פוליטיים מעריכים כי האירוע יגביר את הלחץ על החקירה ויעורר דיון ציבורי על ההשפעה הנפשית של פרשות שחיתות על עדים ועדים פוטנציאליים. "זהו תזכורת כואבת לכך שמאחורי כל חקירה עומדים בני אדם", אמר גורם במשרד המשפטים.

האירוע מגיע על רקע משבר פנימי בהסתדרות, שבראשה עומד בר-דוד – דמות מרכזית בשמאל המפא"י הישן. אם יאושם, שחרורו להאשמת בית עשוי להחליש את מעמדו, ולהוביל למינויים חדשים. בינתיים, המשטרה קוראת לציבור להימנע מהשערות ומדגישה כי החקירה בעניין המוות נפרדת מהפרשה עצמה.

הטרגדיה מדגישה את המחיר האנושי של שחיתות ציבורית, ומעלה שאלות קשות על תמיכה נפשית לעדים בפרשות כאלה. בני משפחתו של הקבלן זוכים לתמיכה ממשפחתו ומקהילת קריית אונו, והלוויתו צפויה להתקיים בקרוב.

עניין מרכזי