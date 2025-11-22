ביבי הבין בזמן מה שזלנסקי קלט באיחור שמחסל לו את הקריירה

טראמפ חותר לכניעה אוקראינית שתסכן גם את מעמדו של פוטין – נתניהו מבין וחושש

תוכנית 28 הסעיפים האמריקנית לסיום המלחמה באוקראינה: ההלם בקייב, החרדה במוסקבה – והביטחון שמט לנגד עיניו של נתניהו.

⸻

תדהמה מוחלטת בקייב ובמוסקבה

תדהמה הן בקייב והן במוסקבה מתוכנית 28 הסעיפים שדלפה לתקשורת ושאמורה לסיים את המלחמה באוקראינה. בינתיים, שני הצדדים דוחים את התוכנית האמריקנית:

זלנסקי מבין שהמהלך הזה מחסל את הקריירה שלו ויגדיר אותו כנשיא שחתם על כניעת אוקראינה.

פוטין, מנגד, מבין שסיום המלחמה אחרי יותר ממיליון חיילים רוסים הרוגים, כלכלה מרוסקת וכישלון צבאי מהדהד — מאיים גם הוא על עתידו האישי כשליט שאסור להמרות את פיו.

התוכנית האמריקנית מבוססת על הקפאת המצב הקיים, עם ויתורים מרחיקי־לכת של אוקראינה, נאט״ו והמערב כולו — ובמרכזה מהלך אחד:

טראמפ מחסל את חלום אירופה לאוקראינה חזקה, וקובר בפועל את הציונות האירופית של הרחבת נאט״ו.

⸻

למה טראמפ עושה את זה?

הפרשנות האמיתית, שאינה נכתבת בגלוי בעיתונות האמריקנית:

1. אינטרס אמריקני־כלכלי קר: “אמריקה ראשונה”

טראמפ אינו רואה במלחמה באוקראינה מאבק אידאולוגי — אלא עסקה.

אמריקה משלמת, אירופה מפחדת, אוקראינה נלחמת — ורוסיה אינה נכנעת.

טראמפ רוצה להפסיק “לשרוף” עשרות מיליארדי דולרים על מלחמה שאינה משרתת את הכלכלה האמריקנית.

2. טראמפ מפחד מפוטין יותר ממה שהוא מודה

הכימיה ביניהם ידועה. טראמפ מאמין שאפשר “להסתדר” עם מוסקבה.

הוא מבין שפוטין פצוע וחלש — ודווקא משום כך מסוכן יותר.

שלום מדומה כעת יכול למנוע משבר גרעיני — ולשרת את טראמפ פוליטית עד קץ כל הימים.

3. הנשק האמיתי של טראמפ: הפסקת הסיוע הצבאי

זהו האיום שזעזע את קייב:

“אם לא תסכימו – אין נשק.”

לא טנקים, לא תחמושת, לא מודיעין.

העברת המלחמה לגסיסה איטית — עד שאוקראינה פשוט לא תוכל להמשיך להילחם.

4. טראמפ רוצה הישג היסטורי – גם אם במחיר חייה של אוקראינה

הוא רוצה לומר לבוחריו:

“אני סיימתי את המלחמה שאיש אחר לא הצליח לעצור.”

גם אם העובדות הפוכות — והוא פשוט כפה כניעה על הצד החלש.

⸻

תוכנית 28 הסעיפים — הפירוט המלא ומה המשמעות האמיתית

להלן עיקרי התוכנית כפי שנחשפו — עם הניתוח המערבי האמיתי, לא הפרסום הרשמי:

⸻

סעיפים 1–5: הכרה במצב החדש וסיום הלחימה

1.הפסקת אש מיידית.

2.הקפאת קו החזית במיקום הנוכחי.

3.הכרה דה־פקטו בשליטת רוסיה בשטחים שכבשה.

4.איסור על אוקראינה להצטרף לנאט״ו.

5.איסור על נאט״ו להציב כוחות באוקראינה.

משמעות:

אוקראינה מאבדת 14% משטחה לפחות — והריבונות הצבאית שלה נכרתה.

⸻

סעיפים 6–10: פירוז אוקראינה וחיסול חלום המערב

6.צמצום צבא אוקראינה מ־880 אלף ל־600 אלף.

7.פירוז אזורים נרחבים בדונבאס.

8.פיקוח בינלאומי על תחנת הכוח הגרעינית זפוריז’יה.

9.עצירת כל פריסת נשק מערבי ארוך־טווח.

10.מניעת הצבת מערכות נאט״ו באוקראינה לעשר שנים לפחות.

משמעות:

הצבא האוקראיני נשאר חזק רק על הנייר — בפועל מנוטרל.

⸻

סעיפים 11–14: הפרס לפוטין

11.החזרת רוסיה ל־G8.

12.הסרת חלק מהסנקציות.

13.פרויקטים כלכליים משותפים רוסיה–מערב.

14.הפסקת קמפיין הבידוד הדיפלומטי.

משמעות:

פוטין הופך שוב ל”גורם לגיטימי” — למרות פשעי מלחמה מתועדים.

⸻

סעיפים 15–18: המחיר הכבד שאוקראינה תידרש לשלם

15.ויתור משפטי על תביעות פיצויים נגד רוסיה.

16.פתיחת שווקים וגבולות מסחריים עם רוסיה.

17.פינוי אזרחים וקליטת פליטים לפי מכסה.

18.הגבלת תעשיות נשק אוקראיניות.

משמעות:

זלנסקי הופך לנשיא שאיבד גם שטחים, גם צבא — וגם אפשרות לחזור לעצמאות כלכלית.

⸻

סעיפים 19–23: המנגנון האמריקני שנועד לשלוט באוקראינה

19.“מועצת שלום” אמריקנית־רוסית־אירופית.

20.פיקוח על צבא אוקראינה.

21.מנגנון דיווח אמריקני על כל פעולה צבאית אוקראינית.

22.זכות וטו אמריקנית על רכש נשק.

23.זכות וטו רוסית על פעילות נאט״ו בסביבה.

משמעות:

אוקראינה הופכת למדינת חסות של ארה״ב — לא מדינה עצמאית.

⸻

סעיפים 24–28: “הגזר” – הכסף הגדול

24.100 מיליארד דולר מנכסי רוסיה המוקפאים יופנו לשיקום אוקראינה.

25.בניית תשתיות תחת חברות אמריקניות.

26.פרויקטים אנרגטיים משותפים.

27.הקמת אזורי תעשייה בינלאומיים.

28.חוקה אוקראינית חדשה שתעגן הכל לתמיד.

משמעות:

אוקראינה אמנם תשוקם — אבל תהפוך ללקוחה של וושינגטון לכל ימי חייה.

⸻

מדוע שני הצדדים דוחים את התוכנית?

זלנסקי: “לא אהיה נשיא שחותם על כניעה”

החרדה בקייב עצומה:

– הוא ייתפס כמי שמסר את הארץ.

– הוא יאבד את התמיכה הפנימית.

– והכי חשוב: העם האוקראיני לא יסכים לחלק את המדינה.

פוטין: “זה עלול לחסל אותי”

– הסכם שלום יחשוף את המחיר האמיתי של המלחמה: אסון רוסי.

– הסרת סנקציות תדרוש שקיפות.

– הכרה בהפסקת אש עלולה ליצור תסיסה עממית — בדיוק כפי שפחד תמיד.

⸻

ולמה נתניהו חושש? — כאן מגיעה הדרמה הישראלית

נתניהו רואה את המהלך ורועד. למה?

1. טראמפ הוכיח שהוא יכול לכפות על בעל־בריתו הפסקת אש משפילה

זוהי העתק־הדבק ממה שכפה על ישראל בעזה:

– הפסקת אש מיידית

– הכנסת כוח בינלאומי

– עזיבת צה”ל את הרצועה

– תכתיב אמריקני מלא

נתניהו מבין:

אם טראמפ מסוגל לכפות כניעה על זלנסקי — הוא מסוגל לכפות אותה גם עליו.

2. טראמפ פועל מתוך אינטרס אמריקני בלבד

נטישה של אוקראינה היום = נטישה של ישראל מחר, אם זה מתאים לאינטרס האמריקני.

3. טראמפ מתקרב לפוטין — וזה רע לישראל

נתניהו מבין שכוחו מחוסר הערך ברגע שפוטין וטראמפ משתפים פעולה.

⸻

סיום דרמטי בסגנון “עניין מרכזי”

בסופו של דבר, תוכנית 28 הסעיפים היא לא “הסכם שלום”:

זו כניעה מוסדרת שנועדה לייצר עבור טראמפ הישג, עבור פוטין חבל הצלה, ועבור אירופה שקט מזויף.

זלנסקי מבין שחתימתו = התאבדות פוליטית.

פוטין מבין שסיום המלחמה = סכנה אישית.

ונתניהו? הוא מבין שגורלו תלוי בגחמה של נשיא אמריקני שהוכיח השבוע:

אין לו בעיה לכפות על בעל־בריתו את ההפך הגמור ממה שהבטיח לו יום קודם.

ואת הסיפור הזה —

העולם רק מתחיל להבין.

