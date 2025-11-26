הפעם זה נראה רציני: האייפון הבא יהיה מתקפל ומשובח מכולם

📱 אייפון אלקטרה: אפל נכנסת לעידן המתקפלים – ובגדול

מאת רמי יצהר | עניין מרכזי — חדשות וסקופים מאז 1999

בפעם הראשונה זה שנים, נראה שהשמועות העקשניות מקבלות סוף-סוף צורה ממשית: הדיווחים מסין וממקורות נוספים מצביעים על כך שאפל החלה בהכנות לייצורו של האייפון המתקפל הראשון בתולדותיה — מכשיר מהפכני שצפוי להיקרא אייפון אלקטרה, ושיוכרז באירוע ספטמבר המתקרב.

אם אכן כך יקרה — מדובר ברגע היסטורי. לא פחות.

🔥 אפל באיחור? כן. אבל היא באיחור מחושב

בעוד שסמסונג, וואווי, שיאומי ואופו משווקות מכשירים מתקפלים כבר שנתיים–שלוש, אפל בחרה לשבת על הגדר. לא מצד חולשה — אלא מתוך גישה קלאסית של החברה: לא להוציא מוצר עד שהוא מושלם.

וכך, במקום לרוץ ולהצטרף לחגיגת הקמטים באמצע המסך, צירי קיפול חורקים ובלאי מהיר, אפל בחרה ללטש ולתכנן מנגנון קיפול כמעט נטול פשרות. התוצאה הצפויה: מכשיר דקיק משמעותית מכל מה שקיים כיום, במפרט הגבוה בעולם, ובחוויית משתמש שתחתוך באופן דרמטי את יתרונן של המתחרות האסייתיות.

📐 כל מה שידוע על “אייפון אלקטרה”

מסכים

מסך חיצוני בגודל 5.4–5.7 אינץ׳

מסך פנימי פתוח בגודל 7.8–8 אינץ׳

טכנולוגיית OLED מתקדמת עם צמצום כמעט מלא של קמטי קיפול

עיצוב ומבנה

גוף משולב טיטניום — קל, עמיד ודק להדהים

עובי משוער: כ-9 מ״מ במצב סגור ורק כ-4.5 מ״מ כשהמכשיר פתוח

משקל נמוך משמעותית מדגמי Fold של המתחרים

חומרה

מעבד מהדור הבא של אפל (סדרת M או A-Ultra)

זיכרון: 12GB RAM

נפחי אחסון: 256GB עד 1TB

מצלמות משולבות המותאמות לשימוש במצב מקופל ופתוח כאחד

ביומטריה

אחת ההפתעות האפשריות:

החזרת Touch ID המובנה במסגרת הצד — מהלך הגיוני למכשיר מתקפל שבו Face ID תופס מקום רב.

🧨 המחיר

התחזיות מדברות על 2,000–2,300 דולר, עם אפשרות לדגם “Ultra” יקר אף יותר. אפל יודעת שהשוק לוהט — ומכשיר מתקפל פרימיום יהפוך סביר להניח לרב-מכר מיידי.

🌍 מה המשמעות לשוק הגלובלי

השקה של אייפון מתקפל תשנה את מפת הסמארטפונים באופן מיידי:

סמסונג תאבד את המונופול על קטגוריית הפרימיום המתקפל

החברות הסיניות ייאלצו לרדוף אחרי סטנדרט חדש של איכות

שוק האייפדים עשוי לעבור טרנספורמציה — אם האייפון המתקפל הגדול באמת מחליף טאבלט

בישראל, כרגיל, המחיר יאמיר, אבל הביקוש — ובכן, יהיה טירוף. כי כשאפל עושה משהו, אפילו אם באיחור… היא עושה אותו גדול.

⚡ למה הפעם זה כנראה באמת קורה

במשך שנים הופיעו שמועות על אייפון מתקפל — בכל ספטמבר מחדש, ובכל פעם הן נעלמו.

אבל השנה יש קו אחד ששובר את התבנית:

הייצור בסין כבר נערך, מפעלים מתחילים להכשיר קווי קיפול חדשים — והדלפות פנימיות מצביעות על תכנון בוגר ומתקדם בהרבה מכל מה שדלף בעבר.

במילים אחרות:

הפעם זה אמיתי. הפעם זה מריח כמו הכרזה. הפעם זה גדול