הפעם זה נראה רציני: האייפון הבא יהיה מתקפל ומשובח מכולם

📱 אייפון אלקטרה: אפל נכנסת לעידן המתקפלים – ובגדול
מאת רמי יצהר | עניין מרכזי — חדשות וסקופים מאז 1999
בפעם הראשונה זה שנים, נראה שהשמועות העקשניות מקבלות סוף-סוף צורה ממשית: הדיווחים מסין וממקורות נוספים מצביעים על כך שאפל החלה בהכנות לייצורו של האייפון המתקפל הראשון בתולדותיה — מכשיר מהפכני שצפוי להיקרא אייפון אלקטרה, ושיוכרז באירוע ספטמבר המתקרב.
אם אכן כך יקרה — מדובר ברגע היסטורי. לא פחות.
🔥 אפל באיחור? כן. אבל היא באיחור מחושב
בעוד שסמסונג, וואווי, שיאומי ואופו משווקות מכשירים מתקפלים כבר שנתיים–שלוש, אפל בחרה לשבת על הגדר. לא מצד חולשה — אלא מתוך גישה קלאסית של החברה: לא להוציא מוצר עד שהוא מושלם.
וכך, במקום לרוץ ולהצטרף לחגיגת הקמטים באמצע המסך, צירי קיפול חורקים ובלאי מהיר, אפל בחרה ללטש ולתכנן מנגנון קיפול כמעט נטול פשרות. התוצאה הצפויה: מכשיר דקיק משמעותית מכל מה שקיים כיום, במפרט הגבוה בעולם, ובחוויית משתמש שתחתוך באופן דרמטי את יתרונן של המתחרות האסייתיות.
📐 כל מה שידוע על “אייפון אלקטרה”
מסכים
- מסך חיצוני בגודל 5.4–5.7 אינץ׳
- מסך פנימי פתוח בגודל 7.8–8 אינץ׳
- טכנולוגיית OLED מתקדמת עם צמצום כמעט מלא של קמטי קיפול
עיצוב ומבנה
- גוף משולב טיטניום — קל, עמיד ודק להדהים
- עובי משוער: כ-9 מ״מ במצב סגור ורק כ-4.5 מ״מ כשהמכשיר פתוח
- משקל נמוך משמעותית מדגמי Fold של המתחרים
חומרה
- מעבד מהדור הבא של אפל (סדרת M או A-Ultra)
- זיכרון: 12GB RAM
- נפחי אחסון: 256GB עד 1TB
- מצלמות משולבות המותאמות לשימוש במצב מקופל ופתוח כאחד
ביומטריה
אחת ההפתעות האפשריות:
החזרת Touch ID המובנה במסגרת הצד — מהלך הגיוני למכשיר מתקפל שבו Face ID תופס מקום רב.
🧨 המחיר
התחזיות מדברות על 2,000–2,300 דולר, עם אפשרות לדגם “Ultra” יקר אף יותר. אפל יודעת שהשוק לוהט — ומכשיר מתקפל פרימיום יהפוך סביר להניח לרב-מכר מיידי.
🌍 מה המשמעות לשוק הגלובלי
השקה של אייפון מתקפל תשנה את מפת הסמארטפונים באופן מיידי:
- סמסונג תאבד את המונופול על קטגוריית הפרימיום המתקפל
- החברות הסיניות ייאלצו לרדוף אחרי סטנדרט חדש של איכות
- שוק האייפדים עשוי לעבור טרנספורמציה — אם האייפון המתקפל הגדול באמת מחליף טאבלט
בישראל, כרגיל, המחיר יאמיר, אבל הביקוש — ובכן, יהיה טירוף. כי כשאפל עושה משהו, אפילו אם באיחור… היא עושה אותו גדול.
⚡ למה הפעם זה כנראה באמת קורה
במשך שנים הופיעו שמועות על אייפון מתקפל — בכל ספטמבר מחדש, ובכל פעם הן נעלמו.
אבל השנה יש קו אחד ששובר את התבנית:
הייצור בסין כבר נערך, מפעלים מתחילים להכשיר קווי קיפול חדשים — והדלפות פנימיות מצביעות על תכנון בוגר ומתקדם בהרבה מכל מה שדלף בעבר.
במילים אחרות:
הפעם זה אמיתי. הפעם זה מריח כמו הכרזה. הפעם זה גדול