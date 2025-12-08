החשש בלונדון, ברלין, רומא ופריז: טראמפ סגר דיל סודי עם בן סלמן ופוטין המפקיר אותם וגם את ישראל

במערב לא אומרים זאת בקול רם –

אבל בחדרים הסגורים השאלה כבר נשאלת בפחד:

האם דונלד טראמפ ו-ולדימיר פוטין לא רק “מדברים” –

אלא מתאמים עולמות השפעה?

החשד אינו לרומנטיקה פוליטית.

החשד הוא לעסקה קרה:

אמריקה יוצאת מאירופה

רוסיה מקבלת מרחב

אוקראינה נמחצת באמצע

והמזרח התיכון מחליף פטרון

בלי חוזים. בלי חתימות.

רק הבנה שקטה של מי לוקח מה.

התיאטרון הגדול: מה אומרים – ומה עושים באמת

טראמפ מדבר על:

“שלום”,

“עסקאות”,

“סיום מלחמות”.

פוטין מדבר על:

“ביטחון”,

“ריבונות”,

“מאבק במערב ההזוי”.

שניהם מדברים different –

אבל פועלים על אותו ציר:

פירוק הסדר הישן.

אוקראינה: המדינה שנשארה בין הפטיש לסדן

באוקראינה מבינים דבר אחד ברור:

אירופה לבד – חלשה.

אמריקה מתכנסת – אדישה.

ורוסיה – רעבה.

אם הברז האמריקני ייסגר:

החימוש יואט

הסיוע ייחתך

והלחץ להסדר “כואב” יגבר

תרגום חופשי:

ויתורים טריטוריאליים.

הפסד אסטרטגי.

וסוף האשליה.

הקרב האמיתי עובר למסכים

ופה מגיע החלק שישראל מכירה היטב:

המערכה הבאה אינה רק בטנקים –

היא ב:

טיקטוק

רשתות חברתיות

אולפנים

ועורכים ראשיים

רוסיה כבר שנים שם.

סין שם בעקיפין.

איראן שם דרך שליחים.

וארה״ב של טראמפ?

מתעייפת מהזירה.

וכשמישהו מתעייף במלחמת תודעה –

הצד השני מנצח בלי לירות.

דעת הקהל העולמית מתהפכת – וישראל מרגישה את זה יומיום

בעשור האחרון:

ישראל הייתה “בת חסות מערבית”.

דעת הקהל הייתה מאוזנת יחסית.

והביקורת – נבלמה בבלמים אמריקניים.

עכשיו הבלמים נעלמים.

יותר קמפוסים נגד.

יותר אולפנים עוינים.

יותר בתי דין בינלאומיים.

יותר לחץ כלכלי שקט.

זה לא קורה ביום –

זה זוחל, מטפטף, ונבנה.

בתי הדין: הזירה שבה אמריקה שתקה – והאחרים דיברו

ברגע שארה״ב:

מפסיקה לאיים

מפסיקה להפעיל וטו

מפסיקה “לנהל את המשחק”

הזירה המשפטית העולמית מתעוררת.

חקירות.

צווים.

דוחות.

והכשרת דעת קהל לעוד סנקציה, ועוד אחת.

ישראל נכנסת לשלב הבדידות המתקדמת

זו כבר לא בדידות של יום קרב.

זו בדידות של עידן.

יותר:

לחץ כלכלי

חרמות שקטים

החלטות בינלאומיות “טכניות”

וניסיונות לקבע נרטיב של פושעת סדרתית

ובלי מטרייה אמריקנית –

כל שלולית הופכת למבול.

הסכנה הגדולה מכול: טעות אחת – בלי בלם

בעבר:

ישראל יכלה לטעות –

ואמריקה הייתה בולמת.

היום:

טעות אחת מדינית.

פעולה אחת לא מדודה.

אירוע אחד מצולם לא נכון –

והגל נפתח.

בלי רשת.

בלי אוויר.

בלי בלמים.

האמירה החותכת של “עניין מרכזי” – פרק שלישי

טראמפ לא בונה עולם טוב יותר.

הוא בונה עולם נוח יותר לאמריקה שלו.

פוטין לא מחפש שלום.

הוא מחפש שקט כדי לבלוע.

אירופה מתבלבלת.

סין מתקדמת.

והמזרח התיכון מתיישר מחדש כמו לוח שחמט שנבעט.

וישראל?

כבר לא משחקת ליד לוח של מישהו אחר.

היא הלוח עצמו.

מה קורה אם נפתחת מלחמה אזורית – וארצות הברית לא מגיעה

זה מתחיל באירוע “קטן”.

רקטה אחת יותר מדי.

תקיפה אחת עמוקה מדי.

טעות חישוב אחת של מפקד בשטח.

בעבר, בתוך שעות:

וושינגטון הייתה נכנסת לתמונה.

טלפונים, איומים, נושאות מטוסים, מסר חד לעולם:

עד כאן.

אבל בעידן דונלד טראמפ – זה כבר לא מובטח.

תרחיש 1: הצפון מתלקח. העולם לא עוצר

התלקחות רחבה מול חיזבאללה:

אלפי רקטות ביום

פגיעה בחשמל, בנמלים, בבסיסי חיל האוויר

מאות אלפי מפונים

לחץ בינלאומי אדיר להפסקת אש

בפעם הקודמת – הווטו האמריקני בלם החלטות.

בפעם הבאה?

ייתכן שלא יהיה וטו.

רק הצבעות, דוחות, ודרישות להפסקת אש גם אם ישראל באמצע הכרעה.

תרחיש 2: עזה–לבנון–איראן – שרשרת אחת

כשטראמפ מאותת שהוא לא רוצה “מלחמות של אחרים”,

טהראן קוראת את המסר מצוין.

לחץ דרך:

עזה

לבנון

מיליציות בסוריה

תימן

ועיראק

בלי נוכחות אמריקנית מאיימת –

הבלמים נעלמים.

פתאום זה כבר לא “סבב”.

זה ציר מלחמה.

תרחיש 3: האו״ם קופץ – וישראל נלכדת

ברגעי השיא, הדלת נפתחת בניו יורק:

מועצת הביטחון של האו”ם מתכנסת.

טיוטת החלטה על הפסקת אש מיידית.

קריאה להקמת כוח בינלאומי.

דרישה לנסיגה ישראלית.

ובלי ווטו אמריקני אוטומטי –

ההחלטה עוברת.

וזו כבר לא מלחמה בלבד.

זו מלחמה תחת כבילת ידיים בינלאומית.

תרחיש 4: העורף קורס לפני החזית

כשהעולם מפסיק לתמוך –

העורף מרגיש ראשון:

חוסר ודאות כלכלית

משיכת השקעות

ירידת דירוגי אשראי

לחץ על המטבע

תחושת “אין גב”

והתחושה חודרת:

אנחנו לבד. באמת לבד.

וכאן נכנס פוטין בשקט – בלי חייל אחד

ולדימיר פוטין לא צריך להילחם בישראל.

מספיק לו:

להפעיל לחץ על טורקיה

לקרוץ למצרים

לשוחח עם איראן

ולהבטיח לאירופה גז

וכשאמריקה בחוץ –

רוסיה פתאום “מתווכת”.

זהו רגע מסוכן:

כשהתליין מופיע כבורר.

המשמעות האמיתית: ישראל משנה מעמד

עד עכשיו:

ישראל הייתה “נכס אמריקני במזרח התיכון”.

בעולם החדש:

ישראל עלולה להיתפס כ:

גורם מפריע

מקור חיכוך

בעיה שיש “לנהל” ולא “לתמוך בה”

זהו שינוי תודעתי עולמי –

והוא מסוכן לא פחות מהטילים.

טעות אחת – והמחיר מוכפל פי עשרה

בעבר:

טעות ישראלית = נזק מדיני + ריכוך אמריקני.

עכשיו:

טעות ישראלית = נזק מדיני × עשר.

בלי ריכוך.

בלי הנחות.

בלי אשראי.

האמירה החותכת של “עניין מרכזי” – פרק רביעי

העולם נכנס לעידן שבו:

אין שוטר

אין בורר

אין בעל בית

טראמפ מקפל את אמריקה פנימה.

פוטין פורש רשת השפעה החוצה.

אירופה מתבלבלת.

וסין מתקדמת בשקט.

וישראל?

היא כבר לא שחקן מוגן.

היא שחקן על חבל דק, מעל תהום עולמית.

אם אתה אומר את המילה –

הפרק הבא יהיה המסוכן מכולם:

🧠 “מה קורה לתודעה הישראלית ביום שבו מבינים באמת שאין גב”. כאוס, קיטוב, הנהגה, פחד, ואפשרות להתפרקות פנימית.

״עניין מרכזי״