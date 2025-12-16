 דילוג לתוכן
יום שלישי, 16 בדצמבר 2025
זהירות! גל נסיונות הונאה מציף את הטלפונים החכמים

דודי דגן 16 בדצמבר 2025

הציבור מוזהר מגל נסיונות מגוונים של נוכלים לחדור אליכם ולגנוב את ממונכם. מדובר במסרים בנוכח חובות דמיוניים לגופים שונים כמו כביש 6, לצד איומים ופיתויים מסוגים שונים.

בימים האחרונים מופץ גם נוסף של נסיונות פישינג שבהן הנמען נדרש ללחוץ על קישור ולמלא פרטים שלאחריהם חייו יהיו מסורים בידי סחטנים.

בהודעות המזויפות נכתב בין היתר:
"ביטוח לאומי שלום. זאת הודעה על חוב קיים. סכום זה כולל את סכום החשבון סכום שייגבו לפני קנסות. לתשלום אונליין בקישור הבא".

לחיצה על הקישור מובילה לדף אינטרנט המתחזה לאתר הרשמי של הביטוח הלאומי, אך בפועל מדובר בניסיון עוקץ שמטרתו גניבת פרטים אישיים ופרטי אשראי.

בביטוח הלאומי מדגישים כי הודעות מסוג זה אינן נשלחות על ידם ומזהירים את הציבור וקורא לגלות ערנות, לא ללחוץ על קישורים חשודים, לא להזין פרטים אישיים, ולדווח על כל ניסיון הונאה.

״עניין מרכזי״

