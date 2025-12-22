אוקראינה מחקה את ישראל: חיסלה גנרל רוסי בלב מוסקבה

בלב מוסקבה, בשעות הבוקר המוקדמות של 22 בדצמבר 2025, התפוצץ מטען חבלה שהוצמד מתחת לרכב פאניל סארווארוב, גנרל בכיר בצבא הרוסי ושעד לאחרונה שימש כראש אגף ההכשרה המבצעית במטה הכללי של משרד ההגנה.

הפיצוץ אירע ברחוב Yasenevaya בדרום העיר, כאשר סארווארוב יצא עם רכבו מסוג Kia Sorento מהחנייה שלו בדרכו לעבודה. בעקבות הפיצוץ הוא נפצע אנושות ומת מפצעיו זמן קצר לאחר מכן.

החבלה התבצעה באמצעות מטען שיועד לפיצוץ מתחת לרכב, לפי הדיווחים רשויות החקירה מצאו סימנים שמצביעים על כך שהפיצוץ לא היה תאונה אלא התנקשות יזומה ומכוונת.

—

מי היה פאניל סארווארוב?

סארווארוב כיהן כגנרל בדרגת Lieutenant General וכראש אגף שבאחריותו להכשרת כוחות בצבא הרוסי במסגרת המטה הכללי — תפקיד משמעותי שנהוג לראות כחיוני להכנת היחידות הרוסיות ללחימה רחבת היקף.

דמותו נחשבת לבעלת השפעה במערך ההדרכה הצבאי, מה שהופך את מותו לא רק לפגיעה אישית אלא גם לפגיעה פוטנציאלית בכושר ההכשרה של הצבא הרוסי.

—

בדיקה וגרסת הרשויות הרוסיות

הרשויות ברוסיה, בראשות ועדת החקירה הפדרלית, כבר פתחה בחקירה פלילית רחבה. לפי הצהרת הדוברות של הוועדה, חוקרים שוקלים מספר תרחישים, ובין השאר גרסה לפיה בפעולה עומדות כוחות מודיעין זרים — כאשר החשד המרכזי הוא כי שירותים חשאיים אוקראיניים הם שעומדים מאחורי החיסול.

נכון לעתה לא התקבלה תגובה רשמית מצד אוקראינה, ורשויות קייב לא אישרו או הכחישו את המעורבות.

—

הקשר רחב יותר למבצעי פעולות חבלה

בחודשים האחרונים חלה עלייה במקרים שבהם מנהיגים בכירים בצבא הרוסי וחיילים נבחרים הותקפו או חוסלו במוסקבה ובאזורים סמוכים:

בדצמבר 2024 חוסל גנרל איגור קירילוב, ראש כוחות ההגנה הגרעיניים, הכימיים והביולוגיים של הצבא הרוסי, בפיצוץ מטען שהיה מוסתר על קורקינט חשמלי – אירוע בו גורמי מודיעין אוקראיניים טענו כי הם אחראים לפעולה.

באפריל 2025 נהרג גנרל יארוסלב מוסקליק בפיצוץ שמטען הוצמד לרכבו בפרבר של מוסקבה.

ההתקפות הללו — במיוחד במרכז מוסקבה — משדרות מסר של פגיעה ישירה בכוחות המנהיגות של הצבא הרוסי ולא רק בפעילי שדה הקרב.

—

השלכות אפשריות – מלחמה ומודיעין

אם אכן תתברר כי אוקראינה עומדת מאחורי פעולה כזו בתוך בירת רוסיה, מדובר בהתפתחויות שיכולות להחריף משמעותית:

הסלמה במלחמה בינה לבין רוסיה — חיסול בכיר ברוסיה בתוך מוסקבה ייחשב משמעותי מבחינה אסטרטגית ופוליטית.

תגובת קרמלין אפשרית — לאורך החודשים האחרונים פוטין ורשויות הביטחון הביעו זעם פומבי על חבלות והתקפות מסוג זה, ולא מן הנמנע שראוייה תהיה תגובה מחמירה.

מרוץ מודיעיני ופעולות נגד — גם שירותי ביטחון רוסיים וגם מערכות מודיעין מערביות יצפו היטב בדיווחים אלו וינתחו מגמות ויכולות מבצעיות של הצדדים.

סיכום ארוך טווח

האירוע במוסקבה מדגיש לא רק את המתחים הרבים בין רוסיה לאוקראינה, אלא גם את המרחב שבו ההגדרה בין לחימה בפועל לבין לחימה חשאית על אדמת מדינת אויב מטושטשת יותר ויותר.

הפעלת מטענים בתוך בירה של מדינה מרושתת ומאובטחת כראוי מציינת קפיצת מדרגה מבחינה טקטית ומודיעינית — בין אם מאחוריה עומדת אוקראינה עצמה, גורם סופר־לא-מדינתי, או כוח אחר.

