ההתאוששות המופלאה של מכבי ת״א אחרי המשבר הגדול – מרשימה במיוחד

מכבי תל אביב בתנופה מופלאה: ניצחון חמישי רצוף ביורוליג, 87:112 על פרטיזן – והחלום חוזר להיות ריאלי

מכבי תל אביב ממשיכה במסע ההתאוששות המרשים שלה ביורוליג ורושמת ניצחון חמישי רצוף במפעל, הפעם עם תצוגת תכלית מרשימה בבלגרד ו־87:112 חד־משמעי על פרטיזן. זה לא היה עוד ערב מוצלח – אלא עוד הוכחה לכך שהצהובים מצאו זהות, יציבות ובעיקר אמונה מחודשת, אחרי פתיחת עונה עגומה שהציבה אותם במקום האחרון בטבלה וגרמה לכאב כפול ומכופל על רקע המציאות הבלתי נתפסת שבה היריבה העירונית הובילה אז את דירוג היורוליג.

כעת, התמונה השתנתה לחלוטין: מכבי צוברת ביטחון, מנצחת משחקי חוץ קשים, ומתחילה להביט למעלה – אל אזור הפלייאין, ואולי אפילו אל השמינייה הראשונה, אם הקו הנוכחי יישמר גם בשבועות הקריטיים של העונה.

איך המשחק התפתח: מפתיחה רעה – לדריסה מוחלטת

המשחק נפתח דווקא בצורה בעייתית עבור מכבי. פרטיזן, מול קהל לוהט באחד האולמות הקשים באירופה, עלתה חדה ואגרסיבית, כשקמרון פיין קולע שלשות מוקדמות ומוביל את המארחת ליתרון דו־ספרתי. מכבי נראתה לרגע לחוצה, חסרת קצב ואפילו מעט מבולבלת.

אבל כאן בדיוק ניכר השינוי שעברה הקבוצה בתקופה האחרונה. הצהובים לא נשברו, לא נכנסו לפאניקה, והחלו לכרסם בהפרש דרך משחק קבוצתי חכם, שליטה טובה יותר בריבאונד והגנה שהלכה והתהדקה. הרבע הראשון הסתיים בפיגור מינימלי, ומכאן – המשחק כבר שינה כיוון.

ברבע השני מכבי העלתה הילוך. ריצת נקודות מהירה, שליטה בקצב, וניהול משחק בוגר הפכו את היתרון. במחצית זה כבר היה 43:58 למכבי, ופרטיזן ירדה לחדר ההלבשה מול שריקות בוז של הקהל הביתי.

המחצית השנייה הייתה חד־צדדית לחלוטין. לוני ווקר לקח פיקוד, ההגנה של מכבי חנקה את קווי המסירה, וההפרש תפח לרמות שלא הותירו ספק לגבי זהות המנצחת. בסיום: 87:112 למכבי תל אביב, ניצחון חוץ מרשים במיוחד.

הקלעים: עומק, איזון ויד בטוחה

מכבי תל אביב:

לוני ווקר 20 נקודות (5 מ־11 לשלוש, 5 אסיסטים),

רומן סורקין 17,

טי.ג’יי ליף 14,

אושיי בריסט 11,

מרסיו סנטוס 10,

ג’יילן הורד 9,

וויל ריימן 8,

ג’ימי קלארק 7 (6 אס’),

תמיר בלאט 6 (7 אס’),

ג’ון דיברתולומיאו 5,

איפה לונדברג 3,

גור לביא 2.

פרטיזן:

קמרון פיין 15,

סטרלינג בראון 12,

איזק בונגה וטייריק ג’ונס 10 כל אחד.

הרכז הדני והמשמעות שמעבר למספרים

איפה לונדברג, שחזר לאולם שבו שיחק בעבר, לא בלט הפעם בנקודות – אך תרומתו ניכרה בכל אספקט אחר. שליטה בקצב, קבלת החלטות נכונה, ניהול לחץ ושקט פנימי. בדיוק סוג השחקן שמכבי של השבועות האחרונים יודעת להעריך: כזה שמחזיק את המשחק גם כשאינו במרכז אור הזרקורים.

מה השתנה במכבי – ולמה זה נראה אמיתי

הסיפור של מכבי אינו רצף מקרי של ניצחונות. זהו תהליך.

אחרי פתיחה מבולבלת, חוסר ביטחון ופערים ברורים מול יריבות, הקבוצה מצאה:

היררכיה ברורה על המגרש

כוכב שמסוגל להכריע (ווקר)

שחקני פנים יציבים (סורקין, ליף, בריסט)

רכזים שמנהלים משחק ולא רק קולעים

והכי חשוב: אופי. גם במשחקי חוץ, גם תחת לחץ, גם אחרי דקות רעות.

השורה התחתונה

מכבי תל אביב נמצאת כיום בתנופה מופלאה ביורוליג.

מהמקום האחרון, דרך חמישה ניצחונות רצופים, ועד חזרה ממשית למאבק על השלבים המכריעים – זה כבר לא חלום, אלא תרחיש אפשרי.

אם הקו הזה יימשך, הצהובים לא רק ייאבקו על הפלייאין – הם עלולים למצוא את עצמם, בניגוד לכל התחזיות המוקדמות, בתוך השמינייה הראשונה.

הניצחון בבלגרד מצטרף לרשימה קצרה ונדירה במיוחד של משחקי חוץ שבהם מכבי תל אביב דרסה יריבה ביורוליג בהפרש עצום. הפעם הקודמת שזה קרה הייתה בפברואר 2024, אז הביסה מכבי את אלבה ברלין 71:106 בגרמניה – פער של 35 נקודות, מהגדולים בתולדותיה במפעל. וזה כבר סיפור אחר לגמרי.

