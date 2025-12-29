טראמפ ממשיך להשקיע מאמץ עליון להביא לסיום המלחמה באוקראינה

המאמץ הדיפלומטי המשמעותי ביותר זה חודשים נרשם ביממה האחרונה, עם שיחת טלפון ישירה בין דונלד טראמפ לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, ואחריה פגישה פנים אל פנים בין טראמפ לנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי. שני המהלכים, שהתקיימו ברצף, מאותתים על ניסיון אמריקני מחודש להניע תהליך מדיני ממשי לסיום המלחמה.

טראמפ אמר לאחר השיחה עם פוטין כי מדובר ב“שיחה טובה ורצינית”, והוסיף:

“שנינו מבינים שהמלחמה הזו חייבת להסתיים. זה אסון אנושי וכלכלי.”

לדבריו, הדיון עסק בפתרון כולל ולא בהפסקת אש זמנית בלבד.

מהקרמלין נמסר כי פוטין הבהיר שטיוטות אירופיות להפוגה זמנית אינן מקובלות על מוסקבה, וכי רוסיה תתמוך רק בהסדר ארוך טווח שיטפל ב“שורשי הסכסוך”, ובראשם סוגיית הדונבאס והשליטה בשטחים שבמחלוקת.

שעות לאחר מכן נפגש טראמפ עם זלנסקי במאר־א־לאגו. זלנסקי הציג תמונה זהירה אך אופטימית, ואמר:

“כ־90 אחוז מהסעיפים במתווה כבר מוסכמים. המחלוקות שנותרו נוגעות לערבויות ביטחוניות, מנגנוני אכיפה והסדרים טריטוריאליים עתידיים.”

לדבריו, אוקראינה לא תוותר על ביטחונה, אך מוכנה להמשיך במשא ומתן אינטנסיבי.

המהלך כולו מתרחש על רקע המשך הלחימה והגברת הלחץ הבינלאומי. בשלב זה לא מדובר בהסכם, אלא בניסיון ממוקד ליצור מסגרת מדינית חדשה, שבה ארה״ב חוזרת לתפקיד המתווך המרכזי — והצלחתה תלויה בנכונות הצדדים להפוך הצהרות להסכמות מחייבות.

