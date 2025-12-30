ההודעה המוזרה של ש״ס משמיטה את הפרט היחיד הצדיק את הפרסום

*כתב אישום ומאסר בפועל הוטל על אסיר בגין תקיפת לוחם כליאה בעת מילוי תפקידו בבית הסוהר פלילי במרכז הארץ*

במהלך ריצוי מאסרו בבית הסוהר במרכז הארץ, תקף אסיר נתין זר, לוחם כליאה באגרוף בפניו, תוך השמעת איומים חמורים וקריאות הסתה נגד מדינת ישראל. בעקבות האירוע נפגע לוחם הכליאה ונזקק לטיפול רפואי.

האסיר סווג כאסיר בטחוני, נעצר, נפתחה חקירה בעניינו והוגש נגדו כתב אישום בגין תקיפת לוחם כליאה בעת מילוי תפקידו ואיומים. היום, בית המשפט גזר עליו עונש מאסר בפועל במצטבר לעונשו הקודם, בהתאם לחוק תקיפת לוחם כליאה שאושר בכנסת ומחמיר את הענישה בעבירות מסוג זה.

עד כאן לשון ההודעה ואם אתה שואל את עצמך, טוב נו, אז מה העונש? לא תקבל תשובה אפשר רק לנחש מדוע.

לעומת זאת, הנה הודעה מלאה, מסודרת ופורטת כיאה לציבור צרכני התקשורת. אם רוצים – לא בעיה. עובדה:

*דוברות שירות בתי הסוהר*

*שב״ס סיכל העברת מסרים אסורים באמצעות עו״ד פלסטיני בביקור בכלא ביטחוני*

במהלך בדיקת שיקוף וחיפוש ביטחוני בכליו האישיים של עורך דין שהגיע למפגש עם אסיר ביטחוני, איתרו לוחמי הכליאה מסמכים המכילים מסרים (אשגרים) ודרישות שלום מקרוביהם של אסירים ביטחוניים אחרים.

המסמכים נתפסו במקום, ועורך הדין נעצר והועבר לידי משטרת ישראל להמשך חקירה.

שירות בתי הסוהר מנהל מאבק מתמשך ונחוש למניעת הברחות והעברת מסרים אסורים אל בין כותלי בתי הסוהר, כחלק מייעודו לשמור ולהגן על שלום הציבור וביטחונו, בתוך ומחוץ לחומות.

במהלך שנת 2025 ננקטו הליכים משפטיים כנגד 34 עורכי דין אשר היה קיים חשד בעניינם כי פגישתם עם מחבלים עלולה לסכן את ביטחון בתי הסוהר.

צילום: דוברות שירות בתי הסוהר

*כליאה | ביטחון | אכיפה*

״עניין מרכזי״

