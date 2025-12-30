שנת 2026 צפויה להיות שנה כלכלית טובה – בעיקר כי טראמפ משחק אותה בתבונה רב שכבתית ערמומית

העולם הכלכלי בתחילת 2026 נראה על פניו רגוע, כמעט מנומס. המדדים גבוהים, האינפלציה נרגעה, הריביות יורדות בהדרגה, והכותרות אינן צורחות “קריסה”. אבל זו אשליה מסוכנת. מתחת לפני השטח מתרחש שילוב נדיר של תהליכים סותרים, שמעמידים את הכלכלה הגלובלית במצב רגיש במיוחד: הליכה על חבל דק, כשמתחתיו פזורים שברי זכוכית.

זו לא שנת פחד – זו שנת ריכוז. מי שמפספס את זה, ישלם.

הכלכלה העולמית: יציבות מתמטית, חרדה פסיכולוגית

שוקי ההון

בורסות העולם מסיימות את השנה קרוב לשיאים. וול סטריט מציגה שנה חיובית מאוד, בעיקר בזכות מגזרי הטכנולוגיה, הבינה המלאכותית והביטחון. אבל מאחורי המספרים מסתתר נתון חשוב יותר: היקפי המסחר בירידה, והכסף הגדול פחות נוכח.

זה סימן קלאסי לשוק שלא מאמין בעצמו.

לא בריחה – אלא המתנה.

המשקיעים אינם בורחים, אך גם אינם בונים פוזיציות חדשות בהיקפים גדולים. כולם מחכים לאירוע – נתון אינפלציה, הסלמה ביטחונית, כישלון פוליטי – שיכריע את הכיוון.

ריביות ואינפלציה: סוף עידן הכסף היקר – לא חזרה לחגיגה

הפדרל ריזרב בארה״ב החל בהורדות ריבית הדרגתיות. הריבית כבר אינה חונקת את הכלכלה, אך גם אינה זולה מספיק כדי להצית בועה חדשה. זהו אזור ביניים בעייתי:

לחברות יש חמצן – אך לא שפע

לנדל״ן יש הקלה – אך לא פריצה

לצרכנים יש נשימה – אך לא אופוריה

האינפלציה נרגעה, אך לא נעלמה. היא נמצאת כעת במצב מסוכן יותר: אינפלציה רדומה, כזו שיכולה להתעורר במהירות מכל זעזוע אנרגטי, צבאי או לוגיסטי.

נפט ואנרגיה: המחיר נמוך – הסיכון גבוה

מחירי הנפט אינם גבוהים היסטורית, אך הם תנודתיים. השוק לכוד בין שני כוחות:

עודף היצע עולמי, בעיקר מאסיה ומרוסיה

חשש מתמיד משיבושי אספקה – מזרח תיכון, ים סוף, רוסיה–אוקראינה

זהו מצב שבו הנפט הוא לא בעיה – אלא טריגר. כל אירוע ביטחוני משמעותי יכול לייקר אותו במהירות ולהחזיר אינפלציה דרך הדלת האחורית.

זהב ומטבעות: כשהפחד לובש חליפה יקרה

הזהב מסיים את השנה כאחד הנכסים החזקים ביותר. זה לא מקרי. זה לא רומנטי. זה אקט פסיכולוגי קולקטיבי: כסף גדול קונה ביטוח.

גם הדולר שומר על כוחו, למרות הריבית היורדת – עדות לכך שהעולם עדיין רואה בארה״ב עוגן, לאו דווקא מודל מושלם, אלא הרע במיעוטו.

טכנולוגיה ובינה מלאכותית: המהפכה אמיתית – הציפיות מסוכנות

אין ספק: הבינה המלאכותית משנה את הכלכלה העולמית. פריון, ניהול, רפואה, ביטחון, שיווק, פיננסים – הכול מושפע.

אבל כאן טמון הסיכון:

הפער בין היכולות האמיתיות לבין הסיפורים השיווקיים הולך וגדל.

חברות עם מוצר חזק – ימשיכו לפרוח

חברות עם מצגת טובה בלבד – ייעלמו

2026 תהיה שנת סינון אכזרית בתחום ה-AI. לא מהפכה – אלא ברירה טבעית.

ישראל: אי של חוסן בתוך ים של אי־ודאות

למרות מלחמה, מתיחות ביטחונית וקרעים פוליטיים – הכלכלה הישראלית מפגינה עמידות מרשימה:

אינפלציה בתוך היעד

מערכת בנקאית יציבה

הייטק שמתאושש בהדרגה

חיל אוויר וביטחון שממצבים את ישראל כמעצמה צבאית־טכנולוגית

הפרדוקס הישראלי נמשך: חוסר יציבות פוליטית – לצד אמון כלכלי בינלאומי.

השקעות: לא זמן להימורים – כן זמן לאסטרטגיה

זה לא זמן ל”מכה”.

זה זמן ל:

פיזור חכם

העדפת איכות על סיפור

נזילות

משמעת

מי שמחפש ריגוש – ייכווה.

מי שמחפש יציבות חכמה – ישרוד ואולי אף ירוויח.

השורה התחתונה

העולם אינו על סף קריסה – אבל גם לא בדרך לחגיגה.

זהו רגע נדיר שבו השקט הוא לא ביטחון – אלא אזהרה.

הכלכלה העולמית הולכת קדימה בזהירות, כמו לוליין מקצועי:

לא מפחד – אבל גם לא מזלזל.

מי שמבין זאת, ינוע נכון.

מי שלא – יגלה ששברי הזכוכית חדים מאוד.

